Costco amplía las entregas a domicilio mediante Uber Eats en casi 600 tiendas de Estados Unidos

Costco amplía las entregas a domicilio con Uber Eats en cerca de 600 tiendas de Estados Unidos y Puerto Rico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costco amplía entregas a domicilio mediante Uber Eats en cerca de 600 de sus tiendas de Estados Unidos y Puerto Rico.

La medida extiende el servicio a 47 estados, frente a los 17 donde operaba hasta ahora, y acerca el catálogo de la cadena a millones de consumidores que prefieren comprar sin ir al almacén.

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La alianza permite pedir compras para entrega inmediata o programar el reparto desde una tienda local. Los clientes deben validar su membresía de Costco antes de finalizar la compra y podrán acceder a alimentos, artículos para el hogar y otros productos que estén disponibles en el establecimiento elegido.

La expansión abarca aproximadamente 600 de los 641 locales que Costco tiene en Estados Unidos y Puerto Rico. El despliegue incorpora mercados de Alabama, California, Georgia, Illinois, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Carolina del Sur, entre otros.

El servicio incluye desde productos de supermercado hasta comida preparada y artículos domésticos. Los usuarios podrán solicitar pollo rostizado, paquetes de queso, kétchup, papel higiénico y televisores, además de costillas BBQ, macarrones con queso, papas fritas y guacamole.

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La expansión de Costco y Uber Eats extiende el servicio a 47 estados, frente a los 17 en los que operaba hasta ahora (REUTERS/Brendan McDermid)

Yahoo Finanzas informó que el acuerdo lleva la cobertura de Uber Eats para Costco a un alcance cercano al nacional. La plataforma busca reforzar su participación en las compras de productos cotidianos, un segmento donde enfrenta a Instacart, DoorDash, Amazon Fresh y Walmart.

La cadena Walmart, según la publicación, también extendió su oferta de reparto de comida preparada mediante Walmart Restaurant Delivery, una iniciativa que desarrolla con Subway y Dunkin’.

Los socios de Costco recibirán descuentos en Uber One

Los socios que cumplan los requisitos podrán obtener un 50% de descuento durante el primer año de una membresía anual de Uber One. Después de ese período, el beneficio pasará a ser de 20% sobre la suscripción anual.

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MarketScreener señaló que la ampliación combina una red de tiendas más extensa con incentivos para los abonados del programa de Uber.

Uber One tiene un costo de USD 9,99 mensuales e incluye entregas de Uber Eats sin tarifa de envío, devolución de dinero en viajes y repartos de Uber, además de otras rebajas.

La compra en Uber Eats exige validar la membresía de Costco antes de finalizar el pedido en la plataforma (REUTERS/Jason Reed/File Photo)

Las tarjetas de regalo de Uber y Uber Eats de USD 100 se venderán por USD 79,99 en los locales participantes y en Costco.com.

La promoción suma un incentivo adicional para quienes usen la plataforma tanto en pedidos de comida como en viajes.

La oferta también contempla una rebaja de 30% en el primer pedido de Costco realizado por quienes compren una membresía de la cadena a través de Uber Eats.

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Los usuarios que gasten al menos USD 60 podrán recibir 20% de descuento en sus primeros tres pedidos, con un tope de USD 25 de ahorro.

La alianza incorpora compras inmediatas y pedidos programados

Cerca de 600 establecimientos ya aparecen dentro de Uber Eats con alternativas de entrega inmediata y compras programadas. La segunda opción permite fijar con anticipación el horario para recibir los productos sin desplazarse hasta el local.

Los clientes de Costco pueden pedir compras por Uber Eats para entrega inmediata o programar el reparto desde una tienda local (Imagen Ilustrativa Infobae)

MarketScreener indicó que el acuerdo apunta a facilitar las compras de los miembros de Costco y a ampliar la oferta de Uber Eats con uno de los mayores minoristas de Estados Unidos. La plataforma había comenzado a trabajar con la cadena en el país en 2024.

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La relación comercial ya incluía operaciones en Canadá, México, Japón, Taiwán, Francia y España. El nuevo despliegue traslada esa colaboración a una escala mucho mayor dentro del mercado estadounidense.

Yahoo Finanzas agregó que la estrategia permite a Costco captar a consumidores que priorizan la compra digital y la rapidez de entrega, sin modificar su esquema de membresías.

Para los hogares que concentran compras familiares de alimentos y artículos básicos, el servicio ofrece una alternativa para ahorrar tiempo, aunque el costo final puede diferir del que se paga directamente en tienda.