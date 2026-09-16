El Senado de Estados Unidos frena el proyecto de ley de regulación de criptomonedas

La votación de la Ley de Claridad terminó con 50 votos a favor y 49 en contra, por debajo del umbral de 60 votos requerido en el Senado (REUTERS/Elizabeth Frantz).

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El Senado de Estados Unidos frenó el avance de la Ley de Claridad, un proyecto que buscaba establecer un marco federal integral para las criptomonedas. La iniciativa no logró obtener respaldo demócrata debido a preocupaciones sobre la solidez de sus salvaguardas éticas, especialmente en relación con los negocios digitales del presidente Donald Trump.

La legislación fue elaborada por ejecutivos del sector cripto durante negociaciones con el Congreso y la Casa Blanca. La Cámara de Representantes aprobó el texto con apoyo bipartidista en julio de 2025.

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Sin embargo, en el Senado la votación concluyó con 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que no se alcanzó el umbral de 60 votos requerido para su aprobación, precisó The New York Times.

Según The Washington Post, la Ley de Claridad distribuía la supervisión de los activos digitales entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Además, extendía a las plataformas de criptomonedas normas contra el lavado de dinero similares a las aplicables al sistema bancario.

Por otro lado, contemplaba mecanismos de protección para consumidores y bancos comunitarios. El Departamento del Tesoro podía restringir los programas de recompensas ofrecidos por plataformas de monedas estables si contribuían a retiros masivos de depósitos que afectaran a entidades pequeñas.

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Los defensores de la iniciativa afirmaron que el proyecto aportaría mayor certeza jurídica al sector. La Casa Blanca y grupos vinculados a la industria advirtieron, además, que la falta de una regulación federal podría favorecer el traslado de innovación, empleos e inversiones a otros países.

Los reparos éticos sobre Donald Trump y los beneficios de funcionarios federales en activos digitales bloquearon el acuerdo en el Senado (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Los desacuerdos sobre inversiones en criptomonedas de Trump y funcionarios bloquearon la iniciativa

El desacuerdo se centró en la posibilidad de que funcionarios federales, incluido el presidente, obtengan beneficios de activos digitales mientras ejercen sus cargos.

Las empresas vinculadas a Trump generaron USD 1.400 millones en 2025. Una parte significativa de esos ingresos provino de World Liberty Financial, compañía en la que su familia posee una participación, informó Associated Press.

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De acuerdo con The Washington Post, la propuesta republicana más reciente impedía que altos funcionarios federales emitieran o patrocinaran monedas digitales durante su mandato y otorgaba a los fiscales generales estatales facultades para exigir el cumplimiento de esas normas.

Previamente, esa autoridad estaba reservada exclusivamente al fiscal general, pero los demócratas argumentaron que este podría negarse a investigar al presidente y a otros funcionarios.

Frente a estas nuevas concesiones, según Associated Press, los opositores de la norma señalaron que la propuesta no obligaba al presidente ni a futuros mandatarios a desprenderse de sus tenencias de criptomonedas si estas alcanzaban un determinado valor. En consecuencia, la mayoría votó en contra.

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Ante el rechazo, la Casa Blanca anunció que buscará aplicar parte de su agenda mediante los organismos reguladores.

El asesor sobre criptomonedas, Patrick Witt, afirmó que el resultado “aumenta el riesgo de que los estándares a los que se adhieran los mercados financieros mundiales en el futuro sean los de Bruselas o Pekín, en lugar de los de Washington y Nueva York”.

Donald Trump habló junto a funcionarios y ejecutivos del sector de las criptomonedas durante una reunión en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper).

El calendario reduce las opciones de retomar el proyecto

Además de la oposición demócrata, los republicanos Susan Collins, de Maine; Josh Hawley, de Misuri; y Jerry Moran, de Kansas, votaron contra la medida.

El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, cambió su voto de favorable a contrario para preservar la posibilidad de solicitar una reconsideración posterior, reportó The Washington Post.

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El calendario legislativo dificulta una nueva negociación. El Congreso tendrá recesos en octubre y antes de los comicios. Un cambio de mayorías en las legislativas de noviembre podría alterar el margen para aprobar el texto.

Pese al bloqueo, la industria recibió otros avances regulatorios durante la actual administración. El Congreso aprobó el año pasado la Ley Genius, que estableció reglas para las monedas estables, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) adoptó políticas más favorables al sector, indicó The New York Times.