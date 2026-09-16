Estados Unidos

SNAP aumentará desde el 1 de octubre: cuánto podría recibir cada familia y quiénes califican

La actualización anual por costo de vida elevará los montos máximos del programa alimentario para cerca de 37 millones de personas con bajos ingresos en Estados Unidos

SNAP aumentará 2,9% sus beneficios máximos desde el 1 de octubre de 2026 para unos 37 millones de beneficiarios en Estados Unidos (AP Foto/Allison Dinner, Archivo)
SNAP aumentará 2,9% sus beneficios máximos desde el 1 de octubre de 2026 para unos 37 millones de beneficiarios en Estados Unidos (AP Foto/Allison Dinner, Archivo)
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SNAP elevará 2,9% sus beneficios máximos desde el 1 de octubre de 2026 para los hogares de bajos ingresos de Estados Unidos.

El ajuste anual por costo de vida alcanzará a cerca de 37 millones de personas que reciben asistencia para comprar alimentos y coincide con una suba de 2,7% en el precio de los alimentos consumidos en el hogar durante el último año.

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Desde esa fecha, una familia de cuatro integrantes en los 48 estados contiguos y Washington, D.C., podrá recibir hasta USD 1.023 mensuales, frente a los USD 994 vigentes. El monto final dependerá de los ingresos, los bienes y la cantidad de integrantes del hogar.

Para recibir asistencia, una persona debe tener ingresos brutos mensuales inferiores a USD 1.729, mientras que el límite general para una familia de cuatro integrantes es de USD 3.575.

La situación laboral, la edad, la discapacidad y el estatus migratorio también pueden influir en la elegibilidad. La inflación general alcanzó 3,4%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos citados por The Hill, sitio de noticias político estadounidense.

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Una familia de cuatro integrantes en los 48 estados contiguos y Washington, D.C., podrá recibir hasta USD 1.023 mensuales con el aumento de SNAP (REUTERS/Kaylee Greenlee)
Una familia de cuatro integrantes en los 48 estados contiguos y Washington, D.C., podrá recibir hasta USD 1.023 mensuales con el aumento de SNAP (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Cuánto recibirá cada familia con el aumento de SNAP

Una persona podrá recibir hasta USD 306 mensuales, ocho dólares más que los USD 298 actuales. Para los hogares de dos personas, el máximo será de USD 562, frente a USD 546. Los de tres integrantes podrán obtener hasta USD 808, en lugar de USD 785.

Una familia de cuatro personas tendrá un beneficio máximo de USD 1.023 al mes. Para los hogares de cinco integrantes, el monto ascenderá a USD 1.217, frente a los USD 1.183 vigentes antes del 1 de octubre.

El límite para seis integrantes será de USD 1.463 mensuales, contra USD 1.421. Los hogares de siete personas podrán recibir hasta USD 1.616, frente a USD 1.571, mientras que los de ocho miembros tendrán un máximo de USD 1.841 mensuales, por encima de los USD 1.789 actuales.

A partir del noveno integrante, el programa añadirá hasta USD 225 por persona adicional, frente a los USD 218 establecidos hasta ahora. Estos son montos máximos: el beneficio que recibe cada hogar puede ser inferior según sus ingresos y bienes.

Los montos cambian en Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes de Estados Unidos debido al mayor costo de los alimentos en esos territorios.

El beneficio de SNAP para una persona subirá a USD 306 por mes y para un hogar de dos personas llegará a USD 562 desde octubre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
El beneficio de SNAP para una persona subirá a USD 306 por mes y para un hogar de dos personas llegará a USD 562 desde octubre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Una familia de cuatro integrantes que viva en una zona rural de Alaska podrá recibir hasta USD 2.027 por mes desde octubre.

En Hawái, en cambio, el beneficio máximo para un hogar de cuatro personas bajará levemente hasta USD 1.655 mensuales.

Quiénes pueden calificar para recibir SNAP

SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, ayuda a los hogares de menores ingresos a comprar alimentos. El programa fue conocido anteriormente como el sistema de cupones de alimentos.

Las autoridades consideran los ingresos y los bienes del hogar para determinar si una persona puede recibir asistencia y cuál será el monto correspondiente.

Una persona puede cumplir el requisito general de ingresos si recibe menos de USD 1.729 brutos por mes. En el caso de una familia de cuatro integrantes, ese límite es de USD 3.575 mensuales.

Los hogares de ocho integrantes podrán recibir hasta USD 1.841 mensuales y SNAP sumará USD 225 por cada persona adicional desde el noveno miembro (REUTERS/Kaylee Greenlee)
Los hogares de ocho integrantes podrán recibir hasta USD 1.841 mensuales y SNAP sumará USD 225 por cada persona adicional desde el noveno miembro (REUTERS/Kaylee Greenlee)

El tope de bienes no tendrá modificaciones en 2026. Será de USD 3.000 para la mayoría de los hogares y de USD 4.750 cuando uno de sus integrantes tenga una discapacidad o 60 años o más.

Además del ajuste de los montos, SNAP cambiará sus requisitos de acceso desde octubre. Según The Hill, la inscripción en el programa cayó aproximadamente un 13% durante el último año, a medida que comenzaron a aplicarse las modificaciones aprobadas en 2025 mediante la ley One Big Beautiful Bill de la administración Trump.

Las condiciones también podrían afectar el financiamiento federal en los próximos años. Los fondos de SNAP ahora están vinculados a las tasas de error de cada estado y, según The Hill, en junio solo nueve estados cumplían con los nuevos estándares.

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