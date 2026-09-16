Los accesos desde Nueva Jersey a Manhattan tendrán cierres nocturnos y demoras esta semana

Los conductores deberán prever restricciones nocturnas esta semana en los principales cruces administrados por la Port Authority.

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Los conductores que se desplacen entre Nueva Jersey y Manhattan enfrentarán cierres nocturnos, restricciones de carriles y posibles demoras esta semana en el George Washington Bridge, el Holland Tunnel y el Lincoln Tunnel. Las medidas, anunciadas por la Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ), coinciden con las obras del nuevo Midtown Bus Terminal, que modificará uno de los principales accesos viales al centro de Manhattan.

El cierre más amplio afectará al Lincoln Tunnel Expressway, la vía que conecta el túnel con Midtown. Permanecerá inhabilitado durante las noches del martes al jueves, con desvíos señalizados para los vehículos que deban continuar su recorrido hacia Manhattan.

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Las tareas de infraestructura pueden generar demoras para quienes ingresan a Midtown desde Nueva Jersey.

La intervención está vinculada a la construcción de la nueva terminal de autobuses de Midtown, destinada a reemplazar el edificio actual, que tiene 74 años. El proyecto contempla una inversión estimada de USD 10.000 millones, con nuevas rampas hacia el Lincoln Tunnel, áreas de espera, comercios, espacios públicos y zonas verdes.

Restricciones en los tres accesos a Manhattan

El George Washington Bridge tendrá cierres parciales de carriles por trabajos programados, mientras que el Holland Tunnel registrará restricciones durante la noche. También habrá tareas de mantenimiento e infraestructura en el Lincoln Tunnel, además de la clausura temporal de su vía expresa.

Las intervenciones programadas pueden afectar los desplazamientos entre Fort Lee y el norte de Manhattan.

Las mayores demoras pueden concentrarse durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada laboral, cuando aumentan los viajes de quienes trabajan en Manhattan. Los cambios también pueden alterar los trayectos de autobuses, servicios de entrega, vehículos comerciales y viajeros que se dirigen a los aeropuertos.

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La PANYNJ recomendó consultar las actualizaciones oficiales del tránsito antes de iniciar el viaje, calcular más tiempo de desplazamiento y utilizar transporte público cuando sea posible. Las aplicaciones de navegación actualizarán los cierres a medida que avancen los trabajos y los conductores deberán seguir la señalización de los desvíos temporales.

La vía que conecta el túnel con Midtown tendrá interrupciones vinculadas con las obras de la nueva terminal de autobuses.

Una terminal de 195.000 metros cuadrados

La futura terminal tendrá una superficie aproximada de 195.000 m² (2,1 millones de pies cuadrados) e incorporará un edificio independiente para el almacenamiento y la regulación de autobuses. La obra también prevé mejoras para peatones y ciclistas, además de una mayor capacidad para atender la demanda futura de pasajeros.

La transformación del Midtown Bus Terminal forma parte de un programa regional de infraestructura que incluye la renovación del aeropuerto John F. Kennedy, la modernización de Newark Liberty International Airport, mejoras en el sistema PATH y trabajos en puentes, túneles y tecnologías de peaje y gestión del tránsito.

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El proyecto de aproximadamente USD 10.000 millones reemplazará la actual terminal y transformará uno de los principales accesos a Manhattan.

Los cruces sobre el río Hudson son utilizados diariamente por cientos de miles de vehículos y pasajeros. Por eso, las restricciones previstas esta semana tendrán impacto sobre quienes viajan desde Nueva Jersey a Manhattan, los usuarios de NJ Transit y autobuses privados, los turistas que alquilan vehículos y las empresas de logística.