Los propietarios afectados por los incendios de Los Ángeles podrán suspender sus hipotecas hasta 24 meses

Los propietarios de viviendas inhabitables en el condado de Los Ángeles podrán suspender los pagos hipotecarios hasta por 24 meses si acreditan dificultades económicas (REUTERS/David Ryder)

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El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el martes dos leyes que amplían el alivio hipotecario para los afectados por los incendios de enero de 2025 en el condado de Los Ángeles. Una de las normas permite suspender los pagos por hasta 24 meses.

Los propietarios de viviendas inhabitables en el condado de Los Ángeles que acrediten dificultades económicas podrán suspender sus pagos hipotecarios por un total de 24 meses.

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En ese marco, también tendrán hasta el 7 de enero de 2029 para solicitar la extensión, según el diario estadounidense Los Angeles Times.

La ley AB 1847 alcanza a las víctimas de los incendios que comenzaron el 7 de enero de 2025, entre ellos los que arrasaron zonas de Altadena, Pacific Palisades y comunidades cercanas. La norma extiende la protección que el estado había fijado inicialmente en un año.

John Harabedian, asambleísta demócrata de Pasadena y representante de la zona arrasada por el incendio Eaton, impulsó ambas iniciativas: “La recuperación de los incendios forestales no termina cuando se extinguen las llamas”, afirmó.

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Gavin Newsom promulgó dos leyes en California para ampliar el alivio hipotecario a los afectados por los incendios de enero de 2025 en el condado de Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake)

“Por desgracia, sabemos que el cambio climático hará que los desastres naturales sean más frecuentes y graves en toda California”, agregó.

Reanudación de los pagos al final del período de alivio

La AB 1847 también establece cómo deberán reanudarse los pagos al final del período de alivio. La legislación anterior impedía que las entidades financieras exigieran a los deudores devolver de una sola vez las cuotas suspendidas, pero no definía otras modalidades de reintegro.

La nueva norma permite trasladar las cuotas aplazadas al final de la vida del préstamo. Andrea Luquetta, abogada del Center for Responsible Lending, una organización no partidista que defiende prácticas financieras favorables a los consumidores, “Los administradores de préstamos deben ofrecer como opción predeterminada el aplazamiento de los pagos suspendidos hasta el final del crédito”, explicó Luquetta.

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La medida busca evitar que los propietarios acepten una modificación del préstamo que eleve su tasa de interés para no devolver el dinero en un único pago.

Algunos damnificados habían denunciado dificultades para acceder al beneficio o condiciones distintas de las que esperaban tras la aprobación de la norma previa.

La ley AB 1847 extiende hasta el 7 de enero de 2029 el plazo para solicitar la suspensión de pagos por los incendios que comenzaron el 7 de enero de 2025 (REUTERS/David Ryder)

Harabedian sostuvo que la mayoría de los contratos y directrices de Fannie Mae y Freddie Mac, las entidades patrocinadas por el gobierno federal que poseen o garantizan la mayor parte de las hipotecas de Estados Unidos, no impiden diferir las cuotas. El cambio legislativo da a los prestatarios mayor certeza sobre sus opciones al salir del programa.

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Del esquema voluntario a la ley

Newsom creó el esquema como una iniciativa voluntaria pocas semanas después de los incendios de 2025. 420 instituciones financieras se sumaron entonces a un mecanismo que solo ofrecía tres meses de suspensión de pagos.

Meses después, el gobernador promulgó la AB 238, otra iniciativa de Harabedian que extendió el alivio hasta 12 meses. La norma también prohibió cargos por mora, ejecuciones hipotecarias e informes negativos ante las agencias de crédito para quienes recibieran esa protección.

La segunda ley, la ley AB 1842, crea un programa estatal permanente para propietarios cuyas viviendas queden inhabitables dentro de una zona declarada desastre por el gobierno federal.

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En esos casos, podrán obtener hasta un año de suspensión de pagos hipotecarios sin necesidad de demostrar dificultades económicas.

Alcance y requisitos del programa permanente

Antes de estas leyes, California había creado un esquema voluntario con 420 instituciones financieras que solo ofrecía tres meses de suspensión de pagos hipotecarios (REUTERS/David Ryder)

La exigencia de una declaración federal limita el alcance de la medida estatal. Los administradores de préstamos habían advertido que muchos contratos hipotecarios y sus directrices no contemplan emergencias declaradas únicamente por California.

Newsom señaló que las nuevas disposiciones aclararán las obligaciones de las aseguradoras y darán a los propietarios mayor flexibilidad financiera cuando más la necesiten.

“A medida que las temporadas de incendios en el Oeste se convierten en una realidad durante todo el año, el compromiso de California con la recuperación debe ser igual de duradero”, afirmó.

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Luquetta indicó que el Center for Responsible Lending también respaldó la creación del programa estatal. “La suspensión temporal de pagos funciona: los análisis posteriores a su uso en otros estados, como Texas y Luisiana después del huracán Harvey, lo han demostrado, y ahora más californianos podrán acceder a ella cuando la necesiten”.