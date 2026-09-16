El intento de fuga que quedó grabado: un condenado rompió sus esposas y atacó a dos agentes

Un joven estaba recibiendo su sentencia cuando rompió las esposas, golpeó a dos agentes e intentó escapar del tribunal en Ohio (WLWT)

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Un joven condenado a prisión en Ohio volvió a quedar bajo custodia después de romper sus esposas, atacar a dos agentes e intentar escapar del tribunal al terminar una audiencia de sentencia. El episodio ocurrió el lunes por la tarde en el condado de Columbiana y tuvo como protagonista a Timothy J. Reaggle, de 21 años, residente de Wellsville.

De acuerdo con el video difundido por la estación de WLWT, Reaggle era escoltado fuera del edificio judicial tras recibir una condena por una agresión anterior. El mismo medio precisó que la pena impuesta fue de un año de cárcel.

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Durante el traslado, el detenido se liberó de las esposas y golpeó a uno de los agentes que lo custodiaban. El hecho quedó registrado en imágenes que muestran la reacción de los efectivos y la intervención posterior para frenar la fuga.

De la sentencia al intento de escape

El joven de 21 años, residente de Wellsville, había recibido una condena de un año de cárcel por una agresión anterior (WLWT)

Las imágenes muestran que Reaggle aprovechó el momento en que abandonaba la sala para forcejear con los efectivos. Después de soltarse de las esposas, golpeó a uno de ellos y corrió por el pasillo hacia la salida.

En su huida, empujó a otro custodio que trataba de detenerlo. Los oficiales utilizaron una pistola eléctrica Taser cuando se encontraba a pocos pasos de la puerta, antes de que pudiera abandonar el edificio.

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La reconstrucción difundida por WLWT indica que el joven consiguió superar a los agentes que tenía más cerca. La intervención de los demás efectivos impidió que escapara.

Dos agentes sufrieron fracturas y recibieron atención médica

El ataque dejó heridos a los dos agentes involucrados. El sheriff del condado de Columbiana aseguró que ambos sufrieron fracturas, aunque fueron dados de alta después de recibir atención en un hospital.

“Fue un golpe bastante fuerte”, dijo un testigo identificado como Leland Monte por WLWT. “Me preocupé mucho por el agente; traté de reaccionar rápido y asegurarme de que estuviera bien”, agregó.

El video difundido por WLWT mostró que Reaggle atacó a un agente mientras era escoltado fuera del edificio judicial (WLWT)

Las autoridades no detallaron qué huesos sufrieron fracturas ni difundieron información adicional sobre el estado de los dos efectivos, más allá de que ya no permanecían internados. Tampoco trascendieron datos sobre la identidad de los agentes heridos.

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El acusado podría enfrentar nuevos cargos por el intento de fuga

El sheriff confirmó que Reaggle podría enfrentar cargos adicionales por el ataque a los agentes y el intento de fuga. Las acusaciones previstas incluyen dos cargos de agresión grave contra agentes, fuga y resistencia a la autoridad.

El caso deberá pasar por un gran jurado, por lo que todavía no se definió una eventual pena adicional. WLWT tampoco informó cuándo se celebrará una nueva audiencia ni qué cargos formales presentará la fiscalía.

Los oficiales usaron una pistola eléctrica Taser cuando el detenido estaba a pocos pasos de la puerta del tribunal (WLWT)

El caso quedó registrado en un video que volvió a poner el foco en las medidas de seguridad dentro de los tribunales y durante los traslados de personas detenidas. Las autoridades del condado no comunicaron si revisarán el procedimiento de custodia tras lo ocurrido.

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