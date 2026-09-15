Donald Trump criticó el fallo de la Corte Suprema sobre el voto por correo: “Es horrible y altamente político”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la Corte Suprema después de que esta rechazara su petición de levantar una orden que paralizaba su polémico plan para restringir el voto por correo, acusando al tribunal de dejarse intimidar por los demócratas.

“Ciertos magistrados están aterrados ante estos demócratas enloquecidos y depravados, y son totalmente incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a nuestra América”, publicó en su red social Truth Social, calificando la decisión de “horrible” y “altamente política”.

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En un extenso texto, el mandatario indicó: “Los republicanos acaban de recibir otra decisión desfavorable de la Corte Suprema de los Estados Unidos; una decisión que el sistema judicial tardó una eternidad en emitir y que luego justificó, en parte, alegando falta de tiempo para implementar una solución a nuestro ‘desastre’ del voto por correo —un sistema totalmente CORRUPTO y fuera de control que es objeto de burla en todo el mundo—, siendo nosotros el único país que tiene que soportar semejante ESTAFA destructora de la nación”.

“Los magistrados Alito y Thomas, ambos figuras legendarias, expresaron su firme desacuerdo con este fallo horrible y altamente político. Es una gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos, y facilita enormemente que la izquierda radical —esos ‘Dumócratas’— haga trampas con las papeletas por correo. ¡Ahora tienen vía libre para hacerlo! ¡La Corte Suprema realmente ha decepcionado a nuestro país!”, expresó.

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El mensaje de Donald Trump en su cuenta en la red social Truth

Y siguió: “Su terrible decisión sobre los aranceles le costará a Estados Unidos billones y billones de dólares durante muchos años. Ni siquiera declararon que ‘el dinero pagado no tiene que ser reembolsado’, beneficiando enormemente a entidades que realmente odian a nuestro país y que nos han estado ESTAFANDO durante años, costándonos innecesaria e inmediatamente miles de millones de dólares. Asimismo, la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento es un desastre total y absoluto para Estados Unidos, y ya ha provocado una corrupción masiva en torno a la ‘ciudadanía’ en nuestro país. El daño causado a Estados Unidos es incalculable, y ellos lo saben, al igual que todos los demás: ¡Es un daño irreparable e irreversible! La incapacidad y la falta de voluntad de la Corte para hacer lo correcto por nuestro país quedarán registradas de forma muy negativa en los anales de la historia".

Trump luego subrayó que “esta Corte Suprema se deja intimidar y manipular por la izquierda radical para tomar decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos 100 años. Estas no son las personas a las que entrevisté para servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos; son apenas una sombra de lo que fueron originalmente: una Corte que le está costando a Estados Unidos billones de dólares con fallos pésimos y sorprendentes, de tal magnitud que a nuestro país le resultará difícil recuperarse o sanar”.

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“Es un Tribunal que pasará a la historia por haber emitido algunas de las decisiones más destructivas, dolorosas y perjudiciales de la historia de nuestro país. No me resulta fácil escribir esta crítica a la Corte Suprema de los Estados Unidos —es probable que me pase una factura muy alta durante años—, pero considero que es mi obligación y mi deber, como presidente, hacerlo por la América que amamos. Gracias por su atención a este asunto de gran importancia”, concluyó.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington (AP foto/J. Scott Applewhite)

La Corte Suprema mantuvo suspendidas las nuevas reglas del servicio postal para las boletas por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo bloqueadas las nuevas reglas del Servicio Postal para las boletas enviadas por correo, una medida que impide su aplicación antes de las elecciones legislativas de noviembre. La decisión rechazó el pedido de la administración del presidente Donald Trump, que buscaba poner en vigencia la normativa mientras continúa el proceso judicial.

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En una orden breve y sin firma, el tribunal señaló que el Gobierno “tiene pocas probabilidades de triunfar” en su intento de revertir la medida cautelar dictada por una corte federal. De esta manera, la regulación quedará suspendida hasta que se resuelva la demanda presentada por estados gobernados por demócratas y organizaciones defensoras del derecho al voto.

La disposición del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) había sido aprobada a fines de agosto. Su aplicación coincidía con el período en que varios estados ya habían comenzado a enviar las boletas a los electores que votan por correo.

En esta imagen ilustrativa, tomada en Filadelfia, Pensilvania, el 19 de mayo de 2026, se muestra una papeleta de voto por correo durante las elecciones primarias de Pensilvania (REUTERS/Hannah Beier/Ilustración)

La norma exigía cambios en sobres y registros electorales

La reglamentación establecía que los sobres utilizados para las boletas por correo debían cumplir nuevas exigencias de diseño, incluidos códigos de barras únicos. Además, las autoridades electorales estatales y locales debían presentar información sobre los votantes a través de un portal digital.

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El USPS había advertido que devolvería a las oficinas electorales los envíos que no respetaran esas condiciones. Funcionarios de distintos estados aseguraron que la implementación resultaba difícil por los plazos disponibles y por la cercanía de las elecciones de mitad de mandato.

Los estados demandantes sostuvieron ante los tribunales que cumplir las exigencias a tiempo sería imposible. También afirmaron que millones de ciudadanos podrían quedar sin la posibilidad de votar por correo, mientras que algunos podrían perder directamente su oportunidad de sufragar.

Las organizaciones que se sumaron a la demanda alertaron sobre el riesgo de problemas operativos. En sus presentaciones judiciales, describieron el sistema como expuesto a errores, demoras y fallas técnicas que podían alterar los programas electorales estatales.

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