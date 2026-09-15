Estados Unidos sancionó al banco ruso VTB por ayudar a Irán a esquivar el bloqueo financiero

FOTO DE ARCHIVO: Vista del logotipo del banco VTB en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 18 de junio de 2025 REUTERS/Anton Vaganov/Foto de archivo

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes nuevas sanciones al banco ruso VTB, la segunda entidad financiera del país por volumen de activos, al que acusa de haber ayudado al régimen iraní a eludir las restricciones económicas estadounidenses y de facilitar el movimiento de miles de millones de dólares en activos vinculados a Teherán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, incluyó a VTB Bank Public Joint Stock Company en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. La designación implica el congelamiento total de los activos del banco bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier persona o entidad de ese país operar con la entidad sin una licencia específica.

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La medida se adoptó al amparo de la Orden Ejecutiva 13902, que habilita sanciones contra actores vinculados a los sectores financiero y petrolero de Irán. A diferencia de designaciones anteriores, esta vez el Tesoro no acompañó la sanción con licencias generales ni excepciones de desmantelamiento gradual para las operaciones en curso.

Según el comunicado del Tesoro, VTB estableció relaciones de corresponsalía bancaria con entidades financieras iraníes ya sancionadas, abrió oficinas en Irán y montó un sistema de liquidación de operaciones en riales iraníes y rublos rusos que permitió mover fondos del régimen.

FOTO DE ARCHIVO: Participantes en el stand del banco VTB durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en San Petersburgo, Rusia, el 3 de junio de 2026 REUTERS/Anastasia Barashkova/Foto de archivo

La medida se inscribe en la ofensiva Operation Economic Outcast, presentada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el 24 de agosto y descrita por la Administración de Donald Trump como una suerte de “Día D económico” contra el régimen iraní. El plan amplió el riesgo de sanciones secundarias sobre activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, los sectores que Washington identifica como los principales sostenes financieros de Teherán.

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La ofensiva se produce en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán desde el 28 de febrero de 2026, cuando ambos países lanzaron una serie de ataques aéreos que mataron al líder supremo iraní, Ali Khamenei, y a otros altos mandos militares. Desde entonces se sucedieron treguas parciales, la más reciente mediada por Pakistán, y episodios de escalada, entre ellos el cierre temporal del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de exportación petrolera del mundo.

VTB no es un desconocido para el sistema de sanciones estadounidense. El banco, controlado mayoritariamente por el Estado ruso, quedó sujeto a sanciones sectoriales en 2014 tras la anexión de Crimea, recibió un bloqueo total en febrero de 2022 como represalia por la invasión de Ucrania y fue objeto de nuevas restricciones en enero de 2025 por evasión de sanciones vinculadas a Rusia. La designación de este lunes añade, por primera vez, el señalamiento por sus vínculos con Irán.

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“El Tesoro no tolerará ningún apoyo al régimen”, afirmó Bessent en el comunicado difundido por su departamento, en el que agregó que la cartera continuará “identificando, exponiendo y aislando” a los facilitadores del régimen iraní. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, advirtió por su parte que “cualquier intento de ayudar a Irán a eludir las sanciones tendrá graves consecuencias” para los gobiernos e instituciones financieras que consideren acuerdos similares.

El Tesoro añadió que esta semana mantendrá reuniones con instituciones financieras globales para compartir información que les permita cortar los flujos de ingresos y las redes de abastecimiento vinculadas al régimen iraní, la Guardia Revolucionaria Islámica y sus representantes en la región.

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