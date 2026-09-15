La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Trump para restringir el voto por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Donald Trump para que el Servicio Postal aplicara nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes el pedido de Donald Trump para permitir que el Servicio Postal aplique nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La decisión mantiene suspendida la norma que establece requisitos adicionales para el envío y recepción de las boletas, mientras continúan los litigios impulsados por estados y organizaciones que cuestionan la medida.

Los magistrados rechazaron la solicitud presentada por el Departamento de Justicia para dejar sin efecto una orden de la jueza federal Indira Talwani, de Boston, que había impedido al Servicio Postal poner en práctica las nuevas disposiciones. La resolución del máximo tribunal no define todavía la legalidad definitiva de la regulación, sino que permite que el bloqueo continúe durante el proceso judicial.

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En una orden de apenas un párrafo, la Corte sostuvo que “es poco probable que el Gobierno tenga éxito en el fondo de su impugnación” contra la medida adoptada por Talwani. La decisión fue tomada por la mayoría conservadora del tribunal, compuesto por seis jueces conservadores y tres progresistas.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra. Alito sostuvo que el Servicio Postal posee amplias facultades para establecer normas sobre el manejo de la correspondencia y cuestionó los argumentos utilizados por quienes impugnaron la regulación. En su disenso, describió algunas de esas posiciones como un “Hail Mary pass”, una expresión del fútbol americano utilizada para referirse a una jugada de último recurso.

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La decisión de la Corte Suprema mantiene suspendida la norma del Servicio Postal mientras continúan los litigios sobre su impacto en el voto por correo. (REUTERS/Hannah Beier/Ilustración/Archivo)

El juez Brett Kavanaugh, aunque coincidió con la mayoría en mantener suspendida la normativa, planteó una consideración diferente sobre su posible aplicación futura. Según su opinión, las reglas podrían superar el análisis legal en una etapa posterior, pero su entrada en vigor antes de los comicios presentaba dificultades.

“Los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones”, escribió.

La disputa comenzó después de que Trump firmara en marzo una orden ejecutiva destinada a endurecer las condiciones vinculadas al sufragio por correo. A partir de esa directiva, el Servicio Postal elaboró un sistema que obliga a los estados a proporcionar información sobre los votantes que reciben boletas y a emplear sobres específicos para el envío y devolución de esos documentos.

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Los sobres deben contar además con códigos de barras aprobados por la agencia. El Servicio Postal tiene la facultad de impedir el envío de boletas que no cumplan las condiciones establecidas o que correspondan a personas cuyos nombres no aparecieran en los registros entregados por las autoridades estatales.

La orden ejecutiva firmada por Trump en marzo impulsó requisitos para que los estados entreguen datos de votantes y usen sobres con códigos de barras aprobados por el Servicio Postal.

Los estados y las organizaciones que llevaron el caso a los tribunales sostienen que esas exigencias podían afectar el proceso electoral al introducir nuevos controles cuando faltan pocas semanas para los comicios. La jueza Talwani bloqueó la normativa el 4 de septiembre y consideró preliminarmente que existían fundamentos para determinar que podía vulnerar la Constitución, además de advertir sobre las dificultades para que los estados modificaran sus procedimientos en tan poco tiempo.

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El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo esa orden la semana pasada. En su resolución señaló que la aplicación de la regulación podía provocar que millones de electores quedaran privados de votar y que los beneficios para combatir el fraude serían mínimos o inexistentes.

El domingo se produjo además otro revés judicial para el Gobierno. El juez federal Carl Nichols, de Washington, concedió una medida cautelar solicitada por el Partido Demócrata y organizaciones como la NAACP. Nichols concluyó que algunas de las disposiciones excedían las competencias otorgadas por ley al Servicio Postal. “Ningún estatuto otorga al Servicio Postal el poder de emitir partes clave de la norma”, escribió.

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Otro fallo del juez federal Carl Nichols concluyó que varias disposiciones excedían las facultades legales del Servicio Postal en una disputa nacional sobre el voto por correo.

El alcance de la disputa es nacional. Los 50 estados permiten alguna modalidad de voto por correo, mientras que 29 permiten solicitar una boleta sin necesidad de presentar una justificación. Otros ocho estados realizan sus elecciones íntegramente mediante este sistema.

La administración Trump sostiene que las nuevas reglas buscan impedir que el sistema postal sea utilizado para cometer fraude electoral. El presidente ha cuestionado durante años la seguridad del voto por correo y ha difundido acusaciones falsas sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el entonces candidato demócrata Joe Biden.