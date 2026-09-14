Estados Unidos

Jeff Bezos se presentó ante los tribunales de Miami para cumplir con su deber de jurado

El fundador de Amazon acudió al edificio judicial Richard E. Gerstein, saludó a las cámaras antes de retirarse y evitó responder preguntas sobre el accidente aéreo vinculado a la compañía

El fundador Jeff Bezos asiste como jurado en un tribunal de Miami (Gentileza de Telemundo)

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El fundador de Amazon, Jeff Bezos se presentó este lunes en el edificio de justicia Richard E. Gerstein, en Miami-Dade, para cumplir con su deber de jurado. Según informó NBC6, el empresario de 62 años saludó con la mano a las cámaras al abandonar el lugar, pero no respondió las preguntas de la prensa que lo esperaba a la salida.

En Estados Unidos, el servicio de jurado es una obligación cívica: los candidatos se seleccionan de manera aleatoria a partir de los padrones electorales y los registros de licencias de conducir del condado donde residen.

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Bezos reside en Indian Creek Island, una isla frente a Miami conocida como “Billionaire Bunker” desde que se instaló allí en 2023, lo que lo incluye dentro del universo de posibles jurados de Miami-Dade.

Jeff Bezos sonríe y levanta la mano derecha frente a las escaleras y puertas de vidrio de un edificio
Jeff Bezos cumple con una citación para servir como jurado en Miami (captura de video)

Según consignó TMZ, la citación no está vinculada a ningún caso de alto perfil conocido públicamente y no se conoce si finalmente fue seleccionado para integrar un jurado en un juicio específico.

Entre los periodistas que lo aguardaban a la salida del tribunal hubo consultas sobre el accidente del vuelo 7598, operado por la aerolínea de carga 21 Air para Amazon Prime Air, ocurrido el 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

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Según relató Local10 News, Bezos no hizo declaraciones al respecto y se dirigió directamente hacia un SUV que lo esperaba.

Jeff Bezos sonríe y levanta la mano derecha frente a las escaleras y puertas de vidrio de un edificio
El empresario reside en Indian Creek Island, en el condado de Miami-Dade (captura de video)

El accidente y la suspensión de operaciones

El siniestro involucró a un Boeing 767 de carga que viajaba desde San Juan, Puerto Rico, y se salió de la pista al aterrizar. Según informó NBC6, la aeronave impactó contra una camioneta de limpieza y otro vehículo en una vía cercana al aeropuerto. Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas; los dos pilotos del avión sobrevivieron con lesiones menores.

El avión de carga Boeing 767 con la marca Amazon Prime Air se accidentó el último 6 de septiembre cerca del Aeropuerto Internacional de Miami (Video: NBC Miami)

Horas antes de la aparición pública de Bezos, un vocero de la compañía citado por Local10 News confirmó que Amazon suspendió sus operaciones con 21 Air, la aerolínea con sede en Miami, tras revisar las circunstancias del accidente. La medida se conoció la noche del domingo.

La investigación sobre las causas del siniestro está a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y continúa en curso. En paralelo, ya se presentaron demandas vinculadas al accidente: el abogado que representa a Sebastián Perdomo Torres, una de las víctimas, relató —según recogió Local10 News— que su cliente permaneció consciente durante todo el episodio.

Bezos dejó el cargo de CEO de Amazon en 2021, pero conserva el rol de presidente ejecutivo de la junta directiva. Además, asistió a la Miami Palmetto Senior High School.

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