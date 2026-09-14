Estados Unidos

Cuándo conviene reservar vuelos para viajar en Navidad y Año Nuevo en 2026

El margen para conseguir buenos precios en vuelos internacionales en estados Unidos ya se está cerrando, mientras que los nacionales tienen una ventana favorable hasta mediados de noviembre

Ilustración de un hombre con equipaje y paquetes corriendo sobre un calendario de diciembre en la pista de un aeropuerto.
Reservar vuelos para Navidad y Año Nuevo con anticipación permite buscar más opciones antes de que la demanda de fin de año reduzca horarios, escalas y asientos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Quedan poco más de tres meses para Navidad, y quienes planean viajar en las fiestas están, en muchos casos, llegando al límite del mejor momento para reservar. Según el análisis histórico de tarifas de Google Flights, los pasajes para vuelos nacionales alcanzan sus precios más bajos alrededor de 51 días antes de la salida, dentro de una ventana que va de 32 a 73 días. Para las fechas navideñas de 2026, eso ubica el período más favorable entre el 6 de octubre y el 21 de noviembre.

En Estados Unidos, la situación es más urgente para quien viaja al exterior. La plataforma Going advirtió que los vuelos internacionales convienen reservarse con cuatro a diez meses de anticipación, y que los precios hacia Europa suben de forma pronunciada después de mediados de septiembre. Con el 15 de septiembre de 2026 ya en curso, ese margen prácticamente se ha cerrado para las rutas transatlánticas.

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Vuelos nacionales tienen un margen hasta octubre; los internacionales ya perdieron su mejor ventana

Pasajeros caminan con maletas frente a una gran pantalla electrónica de salidas de vuelos en la terminal de un aeropuerto.
La BBC señaló que en Navidad las reservas tempranas suelen ser necesarias y que los vuelos de mitad de semana pueden tener precios más bajos que los de fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre los dos tipos de vuelo es determinante a esta altura del año. Para trayectos dentro del mismo país, en el caso de estados Unidos, la investigación de Google Flights —que analizó tarifas de 2021 a 2025— mostró que los precios todavía pueden encontrarse en niveles bajos durante octubre. Quienes no tienen fechas fijas pueden esperar algo más; quienes viajan en los días más demandados —los fines de semana previos al 25 de diciembre o el período del 26 al 28— conviene que reserven cuanto antes.

Para destinos internacionales, el panorama es distinto. El estudio de Hopper sobre el mercado de 2025 estableció que los viajeros que dejan la compra para después del 31 de octubre enfrentan incrementos considerables. La plataforma Going calculó que un vuelo de ida y vuelta a Europa durante las fiestas cuesta, en promedio, unos 513 dólares cuando se compra dentro de la ventana recomendada. Esperar hasta noviembre o diciembre suele traducirse en subas de precio que superan el 30% en las últimas tres o cuatro semanas antes del vuelo, según los mismos datos de Google Flights.

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El día en que se vuela importa tanto como el momento en que se compra el pasaje

Una mujer sentada en una mesa analiza precios en una computadora portátil mientras sostiene un teléfono celular.
CNN Travel recomendó iniciar con anticipación la búsqueda de vuelos para las fiestas y comparar fechas antes de definir el itinerario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llegar temprano al aeropuerto evita problemas en los días de mayor afluencia

La compra del pasaje es solo una parte de la planificación. La TSA recomendó llegar al aeropuerto con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para los internacionales durante la temporada de fiestas, dado que los tiempos de estacionamiento, despacho de equipaje y control de seguridad se extienden en los días de mayor afluencia.

El organismo también aconsejó trasladar los regalos en bolsas o cajas de fácil apertura. Si un regalo activara una alarma en el control de seguridad, el personal necesita inspeccionarlo; los paquetes con papel de regalo pueden terminar abiertos o demorar el proceso para el resto de los pasajeros en la fila.

Los informes de tarifas sirven como referencia, no como una regla fija para las fiestas

El informe de Expedia para 2026 aporta otra referencia sobre el comportamiento general de las tarifas aéreas. La compañía señaló que, en los vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, el período más económico para reservar pasajes en clase económica se ubicó entre 14 y 30 días antes de la salida.

De acuerdo con el informe de Expedia, para los itinerarios internacionales la franja más conveniente fue de entre ocho y 15 días antes del viaje. El reporte también indicó que una reserva hecha entre 31 y 45 días antes de un vuelo internacional podía ahorrar, en promedio, 190 dólares frente a una compra realizada con más de 180 días de anticipación.

Esos resultados corresponden al informe comercial de Expedia y abarcan patrones generales de 2026. No se refieren de forma exclusiva a Navidad y Año Nuevo, por lo que no reemplazan los antecedentes difundidos por CNN Travel sobre los viajes de diciembre ni permiten anticipar el precio de una ruta específica.

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