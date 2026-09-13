Estados Unidos

Trump eliminará los aranceles al whisky irlandés por pedido del primer ministro de ese país y del golfista Shane Lowry

El anuncio se produjo en la entrega de premios del Irish Open, disputado en el complejo de golf que el propio mandatario posee en Doonbeg, aunque no anticipó cuándo entrará en vigor

Trump le entregó el trofeo a Shane Lowry tras ganar el Abierto de Irlanda (REUTERS/Cathal McNaughton)
Trump le entregó el trofeo a Shane Lowry tras ganar el Abierto de Irlanda (REUTERS/Cathal McNaughton)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que retirará los aranceles que pesan sobre el whisky irlandés. El mandatario hizo el anuncio al término de una visita a Irlanda, en la ceremonia de entrega de trofeos del torneo de golf Irish Open, celebrado en su propio complejo Trump International Golf Links, en Doonbeg, condado de Clare.

Trump vinculó la decisión a una conversación con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y con el golfista Shane Lowry, ganador del torneo. “El Taoiseach y yo hablamos de eso, y Shane también habló de eso, y todos me han estado insistiendo... ¿me harías un favor? Es muy injusto lo que está pasando”, dijo Trump. “¿Podrían quitar los aranceles al whisky irlandés? Y dije que, en nombre de Estados Unidos, voy a quitar los aranceles”, agregó.

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La cadena pública irlandesa RTE precisó que Martin había planteado la cuestión arancelaria a Trump un día antes, durante un encuentro en Farmleigh, la residencia de huéspedes de Estado en Dublín, y que el presidente estadounidense prometió estudiar el pedido. Ni la Casa Blanca ni el Gobierno irlandés difundieron un comunicado formal ni un cronograma para la eliminación del gravamen.

El presidente estadounidense Donald Trump habla en el Amgen Irish Open 2026, en Trump International Golf Links en Doonbeg, Condado de Clare, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026 REUTERS/Cathal McNaughton
El presidente estadounidense Donald Trump habla en el Amgen Irish Open 2026, en Trump International Golf Links en Doonbeg, Condado de Clare, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026 REUTERS/Cathal McNaughton

Irlanda integra la Unión Europea, que en julio de 2025 alcanzó con la Administración de Trump un acuerdo comercial que fijó un arancel del 15% para gran parte de los productos europeos que ingresan al mercado estadounidense. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump sellaron ese pacto el 27 de julio de ese año para evitar una guerra comercial de mayor escala, después de que Washington amenazara con gravámenes de hasta el 200% sobre vinos y licores europeos.

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El acuerdo puso fin a un régimen de “cero por cero” vigente desde 1997 entre la UE y Estados Unidos para el comercio de bebidas espirituosas, que había permitido que el whisky irlandés ingresara al mercado estadounidense sin cargas arancelarias durante casi tres décadas. Estados Unidos es, con amplia diferencia, el principal mercado de exportación del whisky irlandés: concentra alrededor del 34% de sus ventas al exterior, según datos de la organización sectorial Irish Whiskey Association (IWA).

El nuevo arancel del 15% golpeó a un sector que ya enfrentaba condiciones adversas. Según estimaciones de la agencia estatal Bord Bia, el valor de las exportaciones de whisky irlandés cayó un 5% en 2025, hasta 1.080 millones de dólares, con una caída interanual similar en las ventas al mercado estadounidense. El director de la IWA, Eoin Ó Catháin, advirtió en 2025 de que el arancel encarecería el producto para el consumidor final y podría llevar a algunas destilerías a reorientar su estrategia hacia otros mercados; según esa misma organización, varias destilerías ya debieron cerrar sus puertas por la combinación de aranceles y un dólar debilitado.

Durante su visita a Dublín, Trump también dijo que le gustaría ver una Irlanda "reunificada"
Durante su visita a Dublín, Trump también dijo que le gustaría ver una Irlanda "reunificada"

La medida anunciada por Trump replicaría el antecedente aplicado al Reino Unido. En mayo, el presidente estadounidense eliminó los aranceles sobre el whisky escocés y el producido en Irlanda del Norte, que desde entonces tributa 10% frente al 15% que aún rige para el whisky fabricado en la República de Irlanda. Trump atribuyó entonces esa decisión a una visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila a la Casa Blanca. “El Rey y la Reina lograron que hiciera algo que nadie más había podido conseguir, casi sin pedirlo”, escribió en su momento en su red social.

La disparidad resultante había generado una frontera arancelaria dentro de la propia industria del whisky irlandés, con marcas como Jameson, destilada en Midleton, condado de Cork, sujetas al gravamen más alto que las producidas en Irlanda del Norte. El anuncio de Trump en Doonbeg busca corregir esa asimetría, aunque sin precisar todavía el mecanismo legal ni el calendario para hacerlo efectivo.

El propio escenario elegido para el anuncio, la premiación de un torneo disputado en un campo de golf de su propiedad, reactiva las preguntas sobre los vínculos comerciales de Trump en Irlanda, donde posee también el resort Trump Doonbeg desde 2014. La Casa Blanca no aclaró si la decisión requerirá una orden ejecutiva, como ocurrió en el caso del whisky británico, ni si deberá negociarse con Bruselas dentro del marco del acuerdo comercial vigente. Hasta que eso ocurra, el whisky irlandés seguirá pagando el mismo arancel que el resto de las exportaciones europeas a Estados Unidos.

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