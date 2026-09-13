Cuatro policías de Wisconsin resultaron heridos después de que un conductor presuntamente ebrio atropellara a una multitud

Un presunto conductor ebrio irrumpió con su vehículo contra una multitud y policías en el centro de Green Bay, Wisconsin (WTMJ)

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Un vehículo conducido por un presunto conductor ebrio irrumpió en la madrugada del sábado contra una multitud de transeúntes y agentes policiales en el centro de Green Bay, Wisconsin, donde cuatro oficiales resultaron heridos y un uniformado disparó su arma contra el automóvil en fuga.

El incidente ocurrió a las 2:15 cerca de un puesto de comida callejera en la intersección de las calles Doty y Washington, en una zona concurrida del centro de la ciudad próxima a varios bares.

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El conductor fue detenido minutos después mediante una maniobra de intercepción táctica conocida como PIT (Precision Immobilization Technique), que consiste en empujar la parte trasera del vehículo perseguido para hacerlo girar y detenerlo. Fue arrestado bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, según informaron medios locales como Green Bay Press.

La Policía de Green Bay detuvo al conductor tras una persecución breve con una maniobra PIT y lo arrestó bajo sospecha de conducir ebrio (Google Maps)

Un oficial abrió fuego pero nadie resultó herido por los disparos

Cuando los agentes del Departamento de Policía de Green Bay respondían a un llamado por disturbios en el área del puesto de comida, un vehículo avanzó de manera peligrosa hacia civiles y uniformados. Un oficial disparó contra el automóvil, pero ninguna persona dentro ni fuera del vehículo fue alcanzada por los proyectiles. Acto seguido, el conductor huyó a toda velocidad.

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La persecución terminó en pocos minutos. Con la asistencia de la Patrulla Estatal de Wisconsin, los agentes detuvieron al vehículo en la zona de la avenida North Monroe y la calle Pine.

El conductor fue puesto bajo custodia sin resistencia, y los cuatro oficiales lesionados recibieron atención médica por heridas que no pusieron en riesgo sus vidas.

El incidente en Green Bay ocurrió a las 2:15 cerca de un puesto de comida callejera en la intersección de Doty y Washington (WBAY)

El jefe de policía no descartó que el vehículo no estuviera vinculado al disturbio anterior

El jefe de la policía de Green Bay, Chris Davis, aclaró en una conferencia de prensa posterior que, al momento de su declaración, el departamento no había determinado si el conductor tenía alguna relación con la riña inicial cerca del puesto de comida.

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“Un auto que no sabemos si estaba relacionado con el disturbio o no comenzó a circular por la multitud de manera peligrosa. Los oficiales intentaron interrumpirlo y uno de ellos disparó”, sostuvo Davis según la cadena WISN 12 News.

Davis también precisó que al menos dos de las cuatro lesiones sufridas por los agentes ocurrieron antes de que el vehículo embistiera la multitud, durante los intentos de los uniformados de controlar a las personas involucradas en el disturbio original.

El jefe de policía Chris Davis afirmó que no estaba determinado si el vehículo estaba vinculado al disturbio inicial (WISN 12 News)

El oficial que disparó quedó en licencia administrativa y el mercado local fue cancelado

De acuerdo con el protocolo del departamento, el agente que accionó su arma fue colocado de inmediato en licencia administrativa. Las cámaras corporales que portaban los oficiales involucrados serán revisadas como parte de la investigación.

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La Oficina del Sheriff del condado de Brown asistirá al Departamento de Policía de Green Bay en la investigación del episodio relacionado con el disparo policial. Los casos se tramitan bajo las categorías de disturbio y disparos.

La calle South Washington quedó cerrada entre las calles East Walnut y Stuart como consecuencia del operativo. Davis indicó que esperaba que la vía pudiera reabrirse durante el fin de semana.

Sin embargo, la organización Downtown Green Bay, Inc. canceló el mercado de agricultores que estaba programado para la mañana del sábado en el centro de la ciudad como consecuencia directa del incidente.

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El incidente en el centro de Green Bay provocó el cierre de South Washington y la cancelación del mercado de agricultores del sábado (WISN 12 News)

Cualquier persona con información sobre alguno de los dos hechos, incluyendo filmaciones, puede comunicarse con la Policía de Green Bay al número 920-448-3200.