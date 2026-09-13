Estados Unidos

Cuatro policías de Wisconsin resultaron heridos después de que un conductor presuntamente ebrio atropellara a una multitud

El incidente ocurrió en el centro de Green Bay, cuando un vehículo avanzó sobre civiles y agentes. Un oficial abrió fuego contra el auto sin alcanzar a ninguna persona

Un vehículo de la policía de Green Bay con luces encendidas junto a barreras de calle cerrada durante la noche
Un presunto conductor ebrio irrumpió con su vehículo contra una multitud y policías en el centro de Green Bay, Wisconsin (WTMJ)
Guardar

Un vehículo conducido por un presunto conductor ebrio irrumpió en la madrugada del sábado contra una multitud de transeúntes y agentes policiales en el centro de Green Bay, Wisconsin, donde cuatro oficiales resultaron heridos y un uniformado disparó su arma contra el automóvil en fuga.

El incidente ocurrió a las 2:15 cerca de un puesto de comida callejera en la intersección de las calles Doty y Washington, en una zona concurrida del centro de la ciudad próxima a varios bares.

PUBLICIDAD

El conductor fue detenido minutos después mediante una maniobra de intercepción táctica conocida como PIT (Precision Immobilization Technique), que consiste en empujar la parte trasera del vehículo perseguido para hacerlo girar y detenerlo. Fue arrestado bajo sospecha de conducir en estado de ebriedad, según informaron medios locales como Green Bay Press.

Fachada de un edificio beige con el letrero Police Department, cinco mástiles con banderas y un muro curvo conmemorativo en el frente
La Policía de Green Bay detuvo al conductor tras una persecución breve con una maniobra PIT y lo arrestó bajo sospecha de conducir ebrio (Google Maps)

Un oficial abrió fuego pero nadie resultó herido por los disparos

Cuando los agentes del Departamento de Policía de Green Bay respondían a un llamado por disturbios en el área del puesto de comida, un vehículo avanzó de manera peligrosa hacia civiles y uniformados. Un oficial disparó contra el automóvil, pero ninguna persona dentro ni fuera del vehículo fue alcanzada por los proyectiles. Acto seguido, el conductor huyó a toda velocidad.

PUBLICIDAD

La persecución terminó en pocos minutos. Con la asistencia de la Patrulla Estatal de Wisconsin, los agentes detuvieron al vehículo en la zona de la avenida North Monroe y la calle Pine.

El conductor fue puesto bajo custodia sin resistencia, y los cuatro oficiales lesionados recibieron atención médica por heridas que no pusieron en riesgo sus vidas.

Vista desde el interior de un auto hacia una calle nocturna donde hay patrullas de policía con luces de emergencia encendidas
El incidente en Green Bay ocurrió a las 2:15 cerca de un puesto de comida callejera en la intersección de Doty y Washington (WBAY)

El jefe de policía no descartó que el vehículo no estuviera vinculado al disturbio anterior

El jefe de la policía de Green Bay, Chris Davis, aclaró en una conferencia de prensa posterior que, al momento de su declaración, el departamento no había determinado si el conductor tenía alguna relación con la riña inicial cerca del puesto de comida.

“Un auto que no sabemos si estaba relacionado con el disturbio o no comenzó a circular por la multitud de manera peligrosa. Los oficiales intentaron interrumpirlo y uno de ellos disparó”, sostuvo Davis según la cadena WISN 12 News.

Davis también precisó que al menos dos de las cuatro lesiones sufridas por los agentes ocurrieron antes de que el vehículo embistiera la multitud, durante los intentos de los uniformados de controlar a las personas involucradas en el disturbio original.

Un hombre uniformado con placa de policía habla en el exterior frente a la fachada de una comisaría
El jefe de policía Chris Davis afirmó que no estaba determinado si el vehículo estaba vinculado al disturbio inicial (WISN 12 News)

El oficial que disparó quedó en licencia administrativa y el mercado local fue cancelado

De acuerdo con el protocolo del departamento, el agente que accionó su arma fue colocado de inmediato en licencia administrativa. Las cámaras corporales que portaban los oficiales involucrados serán revisadas como parte de la investigación.

La Oficina del Sheriff del condado de Brown asistirá al Departamento de Policía de Green Bay en la investigación del episodio relacionado con el disparo policial. Los casos se tramitan bajo las categorías de disturbio y disparos.

La calle South Washington quedó cerrada entre las calles East Walnut y Stuart como consecuencia del operativo. Davis indicó que esperaba que la vía pudiera reabrirse durante el fin de semana.

Sin embargo, la organización Downtown Green Bay, Inc. canceló el mercado de agricultores que estaba programado para la mañana del sábado en el centro de la ciudad como consecuencia directa del incidente.

Varios agentes vestidos de civil caminan frente a un edificio de ladrillos rojos detrás de una cinta amarilla de seguridad
El incidente en el centro de Green Bay provocó el cierre de South Washington y la cancelación del mercado de agricultores del sábado (WISN 12 News)

Cualquier persona con información sobre alguno de los dos hechos, incluyendo filmaciones, puede comunicarse con la Policía de Green Bay al número 920-448-3200.

Temas Relacionados

WisconsinGreen BayEbriedadAlcoholemiaAccidentes de tráficoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Powerball: números ganadores del 12 de septiembre de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Lotería Powerball: números ganadores del 12 de septiembre de 2026

“Me dejó vacío”: el dolor del esposo de una víctima del choque del avión de carga de Amazon en Miami

Nelson Fernández recordó la relación de seis años que mantuvo con Carlos Acosta, con quien llevaba tres años casado, y dijo que ahora debe organizar su funeral el día en que celebraría su cumpleaños número 54

“Me dejó vacío”: el dolor del esposo de una víctima del choque del avión de carga de Amazon en Miami

Pasajeros que llegan a las terminales 5 y 7 de JFK ya no pueden tomar Uber o Lyft en la puerta: dónde deben ir para ser recogidos

La medida alcanza a quienes aterrizan allí y solicitan un vehículo mediante una aplicación, con excepciones para los servicios de transporte accesible

Pasajeros que llegan a las terminales 5 y 7 de JFK ya no pueden tomar Uber o Lyft en la puerta: dónde deben ir para ser recogidos

La casa de la infancia de Donald Trump en Queens se vendió por casi USD 2 millones

El inmueble de estilo Tudor en Jamaica Estates, donde el mandatario vivió sus primeros años, cambió de dueño tras ocho meses de obras que revirtieron daños por humedad y moho

La casa de la infancia de Donald Trump en Queens se vendió por casi USD 2 millones

Retiran 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos por riesgo de asfixia: cuáles son los productos afectados

La medida alcanza unidades comercializadas entre enero de 2023 y mayo de 2026 en tiendas físicas y plataformas digitales. La autoridad explicó qué elemento puede desprenderse y pidió suspender su uso de inmediato

Retiran 2,3 millones de botellas de caramelos líquidos por riesgo de asfixia: cuáles son los productos afectados

TECNO

Lista de televisores y celulares sin Netflix desde el 15 de septiembre de 2026

Lista de televisores y celulares sin Netflix desde el 15 de septiembre de 2026

Aprende a creer fondos de pantalla para tu celular con este truco de Google Fotos

Los Superamigos predijeron en 1973 el mundo de 2026: lo único que el guion no acertó fue el final

WhatsApp prueba la reproducción a doble velocidad para los estados en iPhone

Cómo ver películas gratis en Pelisplus, Cuevana o XUPER TV: la búsqueda ilegal que infecta con virus el celular

ENTRETENIMIENTO

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

Gary Oldman y la nueva apuesta de Harry Potter en HBO: “Será más satisfactoria que las películas”

Secretos, contrastes y fe: las intimidades domésticas que revelaron Justin y Hailey Bieber en un inusual cuestionario

Paul Bettany vuelve como Vision: qué se puede esperar de la serie que cerrará la trilogía de “WandaVision”

¿Cuánto tardaron? Los tiempos de las celebridades que se animaron a correr una maratón

MUNDO

Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial”

Giuseppe Valditara, ministro de Educación de Italia: “Primero está la inteligencia humana, después la inteligencia artificial”

Trump dijo que la guerra con Irán “terminará después de las elecciones de medio término, tal vez antes”

Donald Trump instó a Ucrania a frenar los ataques contra las refinerías rusas: "Está perjudicando al mundo"

Pakistán condenó los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita

Rusia atacó un tren en la frontera con Polonia y Ucrania denunció un ataque “sistémico” a su red ferroviaria