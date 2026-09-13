Estados Unidos

Le pidió dinero, le dijeron que no y prendió fuego a una desconocida en una gasolinera de Florida

La víctima, de 41 años, terminó hospitalizada con quemaduras de segundo grado en brazos y espalda; la agresora fue detenida en menos de 20 minutos y enfrenta cargos de tentativa de asesinato

Fotografía de ficha policial de una mujer con cabello castaño y camiseta naranja frente a un fondo gris
Eleanor Crawford, de 41 años, fue detenida a pocas cuadras del lugar con una fianza fijada en USD 350.000 y un juez ordenó colocarle un monitor GPS antes de cualquier liberación (St. Petersburg Police Department)
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Una gasolinera en San Petersburgo, Florida, fue el escenario de un ataque que las autoridades locales calificaron como uno de los más inusuales en la historia reciente del condado.

El jueves a las 20:00, una mujer que cargaba combustible en su camioneta fue rociada con fuego por una desconocida tras una discusión que duró apenas segundos. El surtidor, el vehículo y la víctima quedaron envueltos en llamas.

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La mujer atacada, identificada en registros judiciales como Christine Sherbuk, de 41 años, estaba en la estación Mobil del 101 de la avenida 40 Norte cuando Eleanor Crawford, también de 41, se le acercó. Crawford le pidió el teléfono prestado. Sherbuk se lo dio. Luego le pidió dinero. Sherbuk se negó.

Una gasolinera de la marca Mobil con varios vehículos aparcados junto a los surtidores de combustible bajo una estructura azul
La estación Mobil de la avenida 40 Norte fue el escenario del ataque: el surtidor y el vehículo de la víctima quedaron completamente destruidos por las llamas (FOX13)

Crawford sacó un encendedor y convirtió la manguera del surtidor en un arma

Fue en ese momento cuando Crawford recurrió al encendedor. El ataque fue registrado por las cámaras del lugar y presenciado por varios testigos, de acuerdo con el acta de arresto, tal y como informó Fox News.

Un testigo que estaba en las cercanías, Scotty Gamling, vio el ataque y actuó de inmediato. Tomó a la víctima entre llamas, la subió a su camioneta y llamó al servicio de emergencias.

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Gamling describió lo que presenció como “una bola de fuego”, tal y como recogió Fox 13 Tampa Bay.

Fachada de un edificio de color amarillo y marrón con las letras Tampa General Hospital en el frente y un cielo con nubes de fondo
Christine Sherbuk fue trasladada de urgencia al centro de trauma del Tampa General Hospital, donde recibió tratamiento por quemaduras de segundo grado (FOX13)

Gamling ya había alertado a la policía sobre Crawford minutos antes del ataque

Lo que convierte al testigo en una figura central del caso es que, antes del incendio, ya había llamado a las autoridades para alertar sobre Crawford.

La había visto involucrada en una pelea al otro lado de la calle. Los agentes estaban en camino cuando el ataque en la estación de servicio se produjo.

La policía detuvo a Crawford a pocas cuadras del lugar en menos de 20 minutos. Las autoridades confirmaron que ambas mujeres no tenían ninguna relación previa al incidente.

Varios surtidores de gasolina de colores rojo y azul de la marca Mobil en una estación de servicio
Eleanor Crawford sacó un encendedor y lo acercó al combustible que la víctima cargaba en su camioneta; múltiples testigos presenciaron el ataque, que además quedó registrado en video (FOX13)

La atacante tiene un extenso historial penal vinculado a drogas y alcohol

Las autoridades indicaron que Crawford acumula múltiples antecedentes en el condado de Pinellas por cargos de agresión, robo menor, intoxicación en la vía pública y posesión de drogas, de acuerdo con The Tampa Bay Times. Su último arresto fue en julio, por agresión a un agente policial y resistencia a la autoridad.

El subcomisario de policía Mike Kovacsev se refirió al historial de la detenida para tratar de encontrar una explicación al ataque.

“No sé si había alcohol o drogas de por medio, pero, dado su historial, es posible que algo haya afectado su capacidad de razonar”, afirmó en rueda de prensa. “¿Por qué haría algo así?”, agregó.

Un oficial de policía de uniforme oscuro de pie frente a un fondo azul con emblemas del Departamento de Policía de St. Petersburg
El subcomisario Kovacsev admitió que en sus años de carrera nunca había visto un ataque de estas características en una estación de servicio (FOX13)

Sherbuk fue trasladada de urgencia al Tampa General Hospital con quemaduras de segundo grado en los brazos y la espalda. Ingresó en estado grave, aunque los médicos lograron estabilizarla y no prevén riesgo para su vida, confirmó Fox News.

El móvil permanece sin determinar. Crawford enfrenta dos cargos de incendio provocado y uno de tentativa de homicidio en primer grado. Está detenida en la cárcel del condado de Pinellas con una fianza de USD 350.000.

Un juez ordenó además que le coloquen un monitor GPS antes de cualquier posible liberación. La investigación permanece abierta.

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