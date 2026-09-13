Seguridad desbordada en NBC: un intruso racista y el secuestro sin resolver de la madre de Guthrie forzaron un cambio en el "Today"

NBC implementó nuevos controles de acceso en sus estudios del Rockefeller Center tras la irrupción de un hombre con historial delictivo durante una emisión en vivo del Today (Today/NBC)

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En cuestión de meses, NBC acumuló dos crisis de seguridad que sacudieron al equipo del programa Today: el secuestro sin resolver de la madre de una de sus conductoras más reconocidas y la irrupción de un hombre con historial delictivo en plena transmisión en vivo.

La combinación de ambos episodios dejó al descubierto las fallas en los controles de acceso de uno de los estudios más emblemáticos de la televisión estadounidense y forzó a la cadena a actuar.

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El incidente que detonó los cambios ocurrió el pasado julio, cuando Andrew Truelove, de 41 años, ingresó a un área restringida del Rockefeller Center.

Las autoridades informaron que buscaba al meteorólogo Al Roker, pero encontró al conductor Craig Melvin en un vestíbulo del área segura y lo acosó con una expresión racista. La policía lo detuvo en el lugar. Un guardia de seguridad fue despedido a raíz del episodio.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue raptada el 1 de febrero de 2026 de su casa en Tucson. Desde entonces, su hija Savannah conduce el programa sin saber dónde está su madre (Courtesy NBC/Today/Handout via REUTERS)

La seguridad del Today fue criticada incluso antes del incidente de julio

Las fallas en los controles del programa ya generaban preocupación interna. Fuentes sin identificar dijeron a Page Six, en información retomada por Fox News, que las nuevas medidas “llegaron tarde, pero se sienten mucho mejor”.

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Otro testigo consultado por el mismo medio aseguró que, pese a la incomodidad operativa que implican los cambios, el personal los recibe con aceptación.

NBC reconoció la gravedad de la situación. “Estamos revisando el incidente y nuestros protocolos de seguridad, y seguimos comprometidos a ofrecer un entorno seguro para todos quienes trabajan y visitan nuestros estudios”, declaró un portavoz de la cadena en julio, en declaraciones recogidas por Fox News y citadas por Page Six.

Los detalles específicos del nuevo esquema de seguridad no fueron divulgados. A fines de julio, Fox News dio a conocer un memorando interno obtenido por la revista Variety —cuya autenticidad fue confirmada por fuentes de NBC— que reveló al menos un cambio concreto: los invitados al programa ahora solo pueden ingresar acompañados de un máximo de dos personas, ya sean estilistas, representantes, asistentes de redes sociales u otro personal de apoyo.

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La cadena no divulgó los detalles del nuevo esquema de seguridad, pero confirmó que revisó sus protocolos tras el incidente de julio (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Truelove tiene antecedentes penales que incluyen un intento de secuestro infantil

Truelove no llegó al estudio del Today sin historial. En 2007 fue condenado por intentar secuestrar a una niña de ocho años en una escuela de Norfolk, Virginia. Su registro penal se extiende por décadas.

Al momento del incidente en el estudio, Truelove tenía causas judiciales pendientes en Nueva York: una por un presunto ataque en la jurisdicción del quinto puesto de la Policía de Nueva York (NYPD) en enero, otra por ingreso indebido y comportamiento temerario en el sistema de transporte en mayo, y una tercera por una acusación de 12 cargos por daños a la propiedad del año anterior.

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Por el episodio en el estudio, enfrenta cargos de crimen de odio, allanamiento —delito mayor— y amenazas —delito menor—.

Fox News informó que registros del programa mostraron que un hombre con la misma vestimenta de Truelove apareció en el fondo de las cámaras en reiteradas ocasiones durante la hora de las 8 a.m., antes de que se produjera el enfrentamiento con Melvin.

Andrew Truelove, de 41 años, enfrenta cargos de crimen de odio y allanamiento. Registros del programa muestran que deambuló por el estudio durante casi una hora antes de confrontar a Craig Melvin (Kevin C. Downs/Redux)

El secuestro de Nancy Guthrie cumple siete meses sin avances concretos

El trasfondo que marcó el clima de angustia en el equipo del Today fue el caso de Nancy Guthrie.

Tiene 84 años y fue secuestrada el 1 de febrero de 2026 desde su casa en las Catalina Foothills de Tucson, Arizona. Hasta la fecha, no hay sospechosos identificados públicamente ni arrestos.

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Los secuestradores exigieron USD 4 millones en Bitcoin y afirmaron que ella había “perecido”. Nuevas notas de rescate y otras pruebas aportaron pistas frescas a la investigación, tal y como informó Fox News, pero el caso continúa abierto.

Los secuestradores exigieron USD 4 millones en Bitcoin y aseguraron que ella había "perecido". El sheriff a cargo del caso dice estar convencido de que se va a resolver, pero no hay detenidos (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

El sheriff Chris Nanos, a cargo del caso, se mostró optimista: “Sigo convencido de que este caso se va a resolver”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio.

Siete meses después, Nancy sigue sin aparecer y ningún sospechoso fue identificado. El Today ya tiene nuevos protocolos; su conductora, todavía no tiene respuestas.