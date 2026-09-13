El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU alertó que frenar el desarrollo de la IA podría beneficiar a China

El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, habla en la Convención Nacional Republicana de mitad de período en Dallas, Texas, EEUU, el 10 de septiembre de 2026 REUTERS/Brian Snyder

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El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, advirtió este domingo que una regulación apresurada del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podría hacer que su país pierda la carrera tecnológica frente a China. El republicano hizo estas declaraciones en una entrevista con CNN, en un momento en que crece la inquietud dentro de la propia industria sobre los riesgos de un avance descontrolado de la tecnología.

Johnson sostuvo que el Congreso debe evitar imponer una moratoria de emergencia y defendió que cualquier norma se construya “de manera correcta, segura y sensata”. Según explicó, no puede aprobarse un freno legislativo porque “no podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar”, dijo a CNN. El dirigente propuso convocar una reunión con los principales ejecutivos del sector, que podría celebrarse este lunes o martes, para acordar el equilibrio entre innovación y seguridad.

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En una segunda entrevista, con la cadena NBC, Johnson matizó su postura y pidió una regulación estricta que evite que la inteligencia artificial quede fuera de control, aunque insistió en que dicha normativa no debe asfixiar la innovación estadounidense. El congresista, que ya había hablado del asunto con el presidente Donald Trump, enmarcó el debate como una cuestión de seguridad nacional frente al avance chino.

El presidente ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se dirige a los asistentes en la Cumbre de Impacto de la IA, en Nueva Delhi, India, el 19 de febrero de 2026 (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Las declaraciones de Johnson llegan tras un episodio poco habitual en el sector: el sábado, Dario Amodei, cofundador y consejero delegado de Anthropic, publicó un extenso ensayo en el que pidió a la industria adoptar “un ritmo más lento” en la mejora de las capacidades de los modelos de IA. Amodei advirtió de riesgos como ciberataques masivos, mal uso biológico, pérdida de control sobre los sistemas y disrupción económica derivados de una autosuperación tecnológica sin límites claros.

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El ensayo incluyó un plan de tres puntos: someter el entrenamiento de modelos a supervisión de evaluadores externos con acceso comparable al de los propios empleados; coordinar estándares de seguridad comunes entre empresas competidoras, y proteger las cadenas de suministro de semiconductores para evitar filtraciones tecnológicas hacia China. Amodei propuso además acuerdos internacionales con potencias autoritarias para limitar aplicaciones militares biológicas y la velocidad de la autosuperación algorítmica.

En una entrevista posterior con el programa Sunday Morning de la cadena CBS, Amodei fue más lejos y acusó a buena parte del sector de haber ocultado los peligros de la tecnología, aunque eximió a su propia empresa de esa responsabilidad. La propuesta de frenar el ritmo de desarrollo recibió respaldo inmediato de dos de sus principales competidores: Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, quien resumió su posición en la red social X con un mensaje breve: “Dario is right” (“Dario tiene razón”).

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Elon Musk y Sam Altman respaldaron la propuesta de Dario Amodei de ralentizar el avance de la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender el momento actual conviene remontarse al martes 8 de septiembre, cuando Jacob Coxon, investigador británico de 27 años que trabajó tres años en investigación de preentrenamiento en OpenAI y después en Anthropic, anunció en X su renuncia a esta última compañía. Coxon acusó a ambos laboratorios de competir por alcanzar una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma sin garantías suficientes de control, y afirmó que “están jugando con nuestras vidas”.

En declaraciones posteriores a la BBC, Coxon relató que muchas de las personas que desarrollan estos sistemas están genuinamente atemorizadas por el futuro de la humanidad en los próximos años si no se reduce el ritmo actual de avance. Su denuncia obtuvo un respaldo parcial dentro de la propia Anthropic: Evan Hubinger, responsable de alineación de la compañía, situó en más del 10% la probabilidad de un escenario de extinción humana vinculado a la IA durante la próxima década, aunque calificó ese riesgo como manejable.

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El contraste entre ambas posturas —la de un Washington que prioriza no ceder terreno frente a Beijing y la de una industria que empieza a reconocer públicamente sus propios límites— define el debate que se trasladará esta semana al Congreso. La reunión que propone Johnson con los grandes actores del sector será la primera prueba de si esas dos lógicas, la geopolítica y la de seguridad técnica, pueden conciliarse antes de que la brecha entre capacidad y control se vuelva más difícil de cerrar.