Estados Unidos

La ciudad de Nueva York rompe una tendencia de OnlyFans: retiene a menos suscriptores pero eleva las compras privadas en el estado

El gasto neoyorquino en OnlyFans creció un 11,2% pese a la caída en el número de usuarios activos

Vista panorámica de rascacielos en Nueva York junto al agua con el logotipo de OnlyFans dentro de un círculo en la esquina superior derecha
Nueva York se consolidó como el tercer estado de mayor gasto en OnlyFans en 2026, con proyecciones que superan los USD 341 millones antes de que termine el año (Reuters)
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OnlyFans dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en uno de los mercados de contenido digital más grandes del mundo, y Nueva York figura entre sus principales plazas de consumo.

Un informe de OnlyGuider —un directorio especializado en la plataforma— publicado en septiembre de 2026 revela que el estado acumula USD 850,8 millones en gasto desde 2023, con una proyección de USD 341,9 millones solo para este año.

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Lo que distingue al caso neoyorquino no es únicamente el volumen, sino el perfil del gasto: cada suscriptor activo gasta más que antes, aunque haya menos usuarios.

OnlyGuider analizó el comportamiento en los 50 estados durante tres años y proyectó los valores de 2026 con inteligencia artificial, mediante el modelo de series temporales TimesFM 3.0, de Google.

La plataforma procesó USD 7.200 millones en pagos globales durante 2025, un volumen que solo superan YouTube y Twitch a nivel mundial (REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo)
La plataforma procesó USD 7.200 millones en pagos globales durante 2025, un volumen que solo superan YouTube y Twitch a nivel mundial (REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo)

Nueva York Ciudad concentra la mayor parte del gasto del estado

Dentro de Nueva York, es la ciudad la que lidera el consumo: los neoyorquinos gastan USD 164,3 millones en 2026, la mayor cifra entre todas las urbes del estado.

De ese total, USD 115 millones corresponden a mensajes directos y pedidos de contenido personalizado, lo que da cuenta de un uso de la plataforma centrado en la interacción directa con creadores.

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Sam Pierce, director ejecutivo de OnlyGuider, afirmó al New York Post que el gasto en la ciudad creció un 11,2% respecto de los USD 147,8 millones del año anterior.

El dato va acompañado de una tendencia que el propio Pierce destacó: “Menos personas, gastando más”. Es decir, la base de suscriptores se reduce, pero quienes permanecen en la plataforma incrementan su desembolso individual.

De los USD 164 millones que Nueva York Ciudad destina a OnlyFans en 2026, casi siete de cada diez dólares van a mensajes privados y pedidos de contenido a medida (REUTERS/Carlos Barria)
De los USD 164 millones que Nueva York Ciudad destina a OnlyFans en 2026, casi siete de cada diez dólares van a mensajes privados y pedidos de contenido a medida (REUTERS/Carlos Barria)

California lidera el gasto nacional, pero Nueva York crece más rápido

En el plano nacional, California ocupa el primer lugar con USD 675 millones proyectados para 2026, seguida de Texas con USD 497,5 millones.

Entre los tres estados que lideran el ranking se concentra más de la mitad del gasto total de Estados Unidos, que OnlyGuider estima en USD 2.630 millones para este año.

El país representa aproximadamente el 36,5% del volumen global de la plataforma. A nivel mundial, OnlyFans procesó USD 7.200 millones en pagos durante 2025, un 9,4% más que los USD 6.600 millones del año anterior, según consigna el informe anual OnlyGuider Wrapped 2025.

Con un alza del 11,2% interanual, Nueva York Ciudad crece a un ritmo que ni California ni Texas igualaron este año (Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)
Con un alza del 11,2% interanual, Nueva York Ciudad crece a un ritmo que ni California ni Texas igualaron este año (Kirby Lee-USA TODAY Sports/File Photo)

El gasto en mensajes directos supera al de las suscripciones

Uno de los datos estructurales que arroja el estudio refiere a cómo se distribuye el dinero dentro de la plataforma.

El análisis transaccional de OnlyGuider, que abarcó 1.003.855 suscriptores y 58,9 millones de transacciones, determinó que las suscripciones no son la fuente de ingreso dominante. Los mensajes privados y el contenido a pedido generan significativamente más dinero que las cuotas mensuales de acceso.

El mismo estudio reveló que el 95,8% de los suscriptores masculinos nunca realiza un gasto adicional tras la primera suscripción. Solo el 4,2% efectúa compras posteriores, con un gasto promedio de vida de USD 48,52 entre quienes sí lo hacen.

La lógica de consumo en OnlyFans cambió: los fans ya no pagan principalmente por acceder, sino por interactuar (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
La lógica de consumo en OnlyFans cambió: los fans ya no pagan principalmente por acceder, sino por interactuar (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

La distribución de ingresos entre creadores es extremadamente desigual

En Estados Unidos hay 1.297.804 creadores verificados en OnlyFans, con ingresos combinados de USD 1.687 millones anuales. El promedio es de USD 1.300 por año, pero esa cifra no refleja la realidad de la mayoría.

El 0,1% superior de los creadores concentra el 76% de todos los ingresos, con ganancias promedio de USD 146.881, mientras que el 0,01% más alto registra ingresos de siete cifras.

Manos con un abanico de billetes de cien dólares estadounidenses y un teléfono que muestra la aplicación de OnlyFans.
El 0,1% de los creadores estadounidenses se lleva el 76% de todos los ingresos generados en la plataforma durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

California lidera también en este indicador con 169.505 creadores. Sin embargo, Nevada es el estado con mayor densidad: 1.648 creadores por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces el promedio nacional, tal como detalla el Censo de Creadores de OnlyFans en Estados Unidos 2026 elaborado por OnlyGuider.

La plataforma tiene alcance global: 377,5 millones de usuarios registrados en 188 países, con las regiones de Medio Oriente y África como las de crecimiento más acelerado —32,4% y 28,1% interanual, respectivamente—, mientras que las Américas crecieron al ritmo más lento del planeta, con un 4,8%.

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