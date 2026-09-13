Miami-Dade regaló miles de árboles en el Zoológico y cerró su temporada de donaciones

El programa Adopt-a-Tree de Miami-Dade repartió más de 2.500 árboles gratis en Zoo Miami entre propietarios elegibles de viviendas unifamiliares y dúplex (Miami-Dade County)

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El tercer y último evento del año del programa Adopt-a-Tree, iniciativa del condado Miami-Dade para ampliar la cobertura vegetal urbana, tuvo lugar este domingo 13 de septiembre en Zoo Miami, donde más de 2.500 árboles se repartieron de forma gratuita entre propietarios de viviendas unifamiliares y dúplex que cumplan los requisitos establecidos.

La distribución comenzó a las 8:30 y se extendió hasta las 11:30 en 12400 SW 152nd St., Miami, FL 33177. Los árboles se entregaron por orden de llegada y mientras haya disponibilidad, por lo que las autoridades recomendaron acudir temprano y registrarse previamente en la página oficial del condado.

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Cada hogar pudo llevarse hasta dos árboles sin costo, aunque la preinscripción no garantizó la disponibilidad ni la especie seleccionada, aclaró NBC South Florida.

La entrega de árboles gratis de Adopt-a-Tree en Miami-Dade se realizó por orden de llegada y estuvo sujeta a disponibilidad, pese a la preinscripción previa (CBS News)

Las especies disponibles abarcaron frutales, nativos y plantas ornamentales

La selección del evento incluyó mango injertado, jaboticaba, achacha, guanábana, anón, crabwood (carapa), Jamaican Caper Tree (alcaparra jamaicana), Simpson’s Stopper (Myrcianthes fragrans) y Spanish Stopper (tapón español).

Quienes aspiran a cosechar mangos en sus propios patios en los próximos años encontraron en el mango injertado una de las opciones más atractivas de la jornada, aunque las cantidades de cada variedad fueron limitadas y estuvieron sujetas a disponibilidad el día del evento.

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Todas las especies seleccionadas son aptas para las condiciones climáticas del sur de Florida, y ofrecen beneficios complementarios: sombra, producción de alimentos, atractivo visual y hábitat para la fauna local.

El programa está diseñado para propietarios de viviendas unifamiliares y dúplex ubicadas dentro de los límites del condado.

Adopt-a-Tree ofreció en Zoo Miami especies frutales, nativas y ornamentales como mango injertado, guanábana, jaboticaba y alcaparra jamaicana (CBS News)

El evento suma servicios comunitarios y presencias especiales

La jornada, como en otras ediciones, tiene un perfil festivo. Burnie, la mascota del Miami HEAT, y las bailarinas del equipo participaron en la celebración. Además, Miami-Dade County Animal Services facilitó adopciones de mascotas en el lugar.

Además, el Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade permitió a los residentes canjear hasta dos cabezales de ducha no eficientes por modelos de alta eficiencia, y cambiar hasta tres bombillas incandescentes por equivalentes LED de bajo consumo, ambas opciones sin costo y hasta agotar la disponibilidad.

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Organizaciones como Citizens for a Better South Florida, la Dade Chapter of the Florida Native Plant Society, Urban Paradise Guild y UF/IFAS Extension Miami-Dade County también estarán presentes para ofrecer orientación sobre siembra y cuidado de los árboles.

Veteranos y militares en servicio activo siempre acceden a un proceso acelerado

Como parte de las celebraciones del Miami-Dade 250, los veteranos y miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas que presentaron una identificación que acredite su condición militar tienen acceso a un carril de adopción prioritario para retirar sus dos árboles sin esperar en la fila general.

Este beneficio es una de las acciones conmemorativas incorporadas al evento este año y aplicó únicamente con la presentación del documento correspondiente en el momento de la distribución.

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Los veteranos y militares en servicio activo accedieron a un carril prioritario en Adopt-a-Tree como parte de las celebraciones del Miami-Dade 250 (CBS News)

El programa lleva 25 años ampliando la cobertura arbórea del condado

Adopt-a-Tree fue creado en 2001 por el Departamento de Gestión de Recursos Ambientales de Miami-Dade (DERM) y, desde entonces, distribuyó más de 250.000 árboles en el condado.

En los dos primeros eventos de la temporada 2026 —celebrados en Hialeah Gardens Senior High School en mayo y en el campus Biscayne Bay de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en julio— se entregaron más de 5.000 ejemplares. Con los 2.500 previstos para Zoo Miami, el condado esperaba superar los 7.500 árboles distribuidos durante este año.

“Los árboles son una inversión en la salud, la belleza y el futuro de nuestras comunidades”, declaró Kionne L. McGhee, vicepresidente de la Junta de Comisionados de Miami-Dade y representante del Distrito 9, a través de un comunicado del condado en redes sociales.

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Además, agregó: “Al dar árboles gratis a los propietarios de viviendas, estamos ayudando a crear vecindarios más frescos y verdes”.

Adopt-a-Tree, creado por DERM en 2001, ya distribuyó más de 250.000 árboles y busca que Miami-Dade alcance una cobertura arbórea del 30% (X/MDCEnvironment)

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, señaló que los árboles reducen temperaturas y gastos de refrigeración, mejoran la calidad del aire, embellecen las comunidades, pueden elevar el valor de las propiedades y tienen un rol en el manejo del exceso de lluvias y la protección frente a marejadas ciclónicas.

“Cada árbol que plantamos y que permitimos que llegue a su madurez brinda beneficios duraderos para nuestro condado”, sostuvo la funcionaria, en declaraciones difundidas por medios locales.

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Loren Parra, directora de DERM y directora de Resiliencia del condado, explicó que concentrar la distribución en propietarios elegibles aumenta la probabilidad de que los ejemplares sean plantados y atendidos correctamente, y garantiza que dispondrán del espacio verde necesario para crecer durante décadas.

El programa Adopt-a-Tree es una de las iniciativas centrales con las que Miami-Dade busca elevar su cobertura arbórea al 30% del territorio del condado.