El propietario de los New York Jets, Woody Johnson, explicó por qué llevó a los jugadores al Museo del 11-S: “Me afectó mucho”

Woody Johnson explicó que la visita al Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre con jugadores de los New York Jets lo afectó emocionalmente antes del 25.º aniversario de los atentados (New York Jets)

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Woody Johnson, presidente de los New York Jets, equipo de fútbol americano, relató que se quebró emocionalmente durante una visita al Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, organizada junto a integrantes del equipo antes del 25.º aniversario de los atentados de 2001.

El directivo explicó a People que nunca había ingresado a uno de los espacios del museo dedicados a las víctimas. Allí, en una sala oscura con bancos, se exhiben los nombres de quienes murieron y se proyectan testimonios de sus familiares. “Realmente me afectó. No pensé que fuera a hacerlo, pero sí, me afectó mucho”, afirmó Johnson al medio estadounidense.

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La actividad se realizó el 9 de septiembre, dos días antes de la conmemoración anual de los ataques contra las Torres Gemelas, el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines. El recorrido incluyó a jugadores de los New York Jets y a dirigentes de la organización, con el objetivo de vincular a la plantilla con la historia reciente de la ciudad donde compite el club.

Johnson dijo que la sala de las víctimas cambió su percepción

El propietario de los New York Jets afirmó que la sala del Museo del 11-S dedicada a las víctimas cambió su percepción sobre la magnitud humana de los ataques de 2001 (New York Jets)

El propietario del equipo describió el momento más personal de la visita al recordar el lugar donde se suceden los nombres y los relatos audiovisuales de los familiares. “Entras a esa habitación, pero sales como una persona diferente”, aseguró Woody Johnson en declaraciones recogidas por People.

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Para el dirigente, la experiencia permitió dimensionar las consecuencias humanas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. “De verdad se ve la enormidad de lo que se derrumbó ese día”, sostuvo al referirse a la destrucción del World Trade Center en el Bajo Manhattan.

Johnson también consideró que el recorrido tuvo efectos entre los deportistas. “Creo que tuvo un impacto profundo en los jugadores”, expresó. La visita se produjo en la antesala de una fecha que sigue marcada por ceremonias, homenajes y reuniones de familiares en distintos puntos de Nueva York.

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre conserva los nombres de 2.983 personas asesinadas en los atentados de 2001 y en el ataque de 1993 contra el World Trade Center, informó Jets Insider. Los nombres están inscriptos en los parapetos de bronce que rodean las dos piscinas construidas en el lugar donde estaban las torres.

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Los Jets llevaron a cinco jugadores antes del aniversario de los atentados

La recorrida del 9 de septiembre reunió a jugadores y directivos de los New York Jets para conectar a la plantilla con la historia reciente de Nueva York (New York Jets)

La delegación estuvo encabezada por Johnson y el vicepresidente Christopher Johnson. También participaron los jugadores Geno Smith, Demario Davis, Minkah Fitzpatrick, Harrison Phillips y Austin McNamara, además del exmariscal de campo Vinny Testaverde, precisó el sitio oficial de los Jets.

El grupo visitó las piscinas conmemorativas y accedió a una presentación anticipada de In Their Honor: 25 Years of 9/11-Inspired Service, una exposición centrada en las acciones de servicio que surgieron tras los atentados. La muestra abrió al público el 12 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por la franquicia.

La iniciativa buscó que los jugadores conocieran el peso que tiene el 11 de septiembre para los habitantes de la ciudad. Johnson indicó que esa conexión resultaba relevante para atletas que representan a una organización vinculada desde hace décadas con el área metropolitana de Nueva York.

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Los Jets, los Giants y los Commanders aportarán de manera conjunta 1 millón de dólares al Memorial y Museo Nacional del 11 de Septiembre, señaló Jets Insider. La donación fue anunciada en el marco de las actividades por los 25 años de los ataques.

La relación de Johnson con el memorial y Tunnel to Towers lleva más de una década

El Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre conserva los nombres de 2.983 víctimas de los atentados de 2001 y del ataque de 1993 al World Trade Center (New York Jets)

Johnson forma parte del grupo fundador del directorio del museo y participó en sus primeras etapas institucionales, indicó People. La fundación de los Jets también ha respaldado a la Tunnel to Towers Foundation, una entidad que asiste a familias de primeros respondedores y miembros de las Fuerzas Armadas.

Entre los programas de la organización figura la construcción de viviendas adaptadas, conocidas como smart homes, para veteranos con heridas graves, además de iniciativas para cancelar hipotecas de familias de agentes y bomberos fallecidos en servicio.

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Fox News informó que la colaboración de Johnson con Tunnel to Towers comenzó en 2014, cuando realizó una donación de 1 millón de dólares para el programa Building for America’s Bravest. La entidad prevé reconocerlo en su gala anual por esa relación de más de diez años.

La visita al museo se integró así a una serie de actos impulsados por la franquicia antes del aniversario. Para Johnson, el contenido de la sala dedicada a las víctimas concentró el sentido de la jornada y la dimensión individual de una tragedia que transformó a Estados Unidos.