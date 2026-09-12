Estados Unidos

Viajaron gratis a Tokio, intentaron ingresar casi USD 1 millón en cannabis y ahora enfrentan 10 años de cárcel

Dos ciudadanas estadounidenses llegaron al aeropuerto de Haneda con 30 kilos de cannabis ocultos en dos maletas. La aduana detectó irregularidades en el equipaje y las arrestó; una confesó, la otra negó saber qué transportaba

Dos mujeres vistas de espaldas con las manos esposadas a la cintura y un vehículo policial estacionado al fondo.
Dos ciudadanas estadounidenses de 25 años quedaron detenidas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, acusadas de contrabando de cannabis tras llegar en un vuelo desde Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos ciudadanas estadounidenses de 25 años quedaron detenidas en el aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, el 5 de septiembre. Ambas acusadas de introducir ilegalmente 30 kilogramos de cannabis con fines de lucro tras llegar en un vuelo desde Nueva York.

La droga estaba distribuida en 35 bolsas ocultas dentro de dos maletas, según informó la policía metropolitana de Tokio a la agencia AFP. Una de las acusadas admitió los cargos; la otra los negó.

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El operativo se inició cuando agentes de aduanas del aeropuerto detectaron comportamientos sospechosos en el equipaje de una de las mujeres durante la revisión de rutina, según precisó el medio tailandés Thairath con base en fuentes policiales japonesas.

La inspección derivó en el hallazgo de las bolsas de cannabis seco y en la detención inmediata de ambas. El canal japonés Nippon TV difundió imágenes del decomiso, que mostraban los paquetes incautados, según consignó CBS News.

La detención en el aeropuerto Haneda y el papel de cada acusada

De acuerdo con la policía metropolitana de Tokio, las dos mujeres fueron identificadas como Catron Jamere Bourbon Castillo y Jocelyn Dizon Natividad Patrin, ambas de 25 años, según publicó Thairath con base en fuentes policiales niponas. La misma publicación señaló que las autoridades sospechan que Patrin actuó como supervisora del traslado bajo las órdenes de un organizador desconocido, mientras que Bourbon Castillo habría sido quien transportó físicamente el cargamento.

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El operativo en el aeropuerto Haneda comenzó cuando agentes de aduanas detectaron comportamientos sospechosos en el equipaje durante una revisión de rutina. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
El operativo en el aeropuerto Haneda comenzó cuando agentes de aduanas detectaron comportamientos sospechosos en el equipaje durante una revisión de rutina. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La policía indicó a AFP que ambas habrían actuado en coordinación con una persona cuya identidad no fue establecida. Según medios locales citados por CBS News, las detenidas dijeron haber recibido instrucciones de un hombre que conocieron a través de redes sociales y con quien nunca tuvieron contacto presencial.

La droga hallada: 35 paquetes con un valor de mercado de casi USD 1 millón

El cargamento totalizó 30 kilogramos (66 libras) de cannabis seco con un valor estimado en 150 millones de yenes —aproximadamente USD 970.000—, según medios locales citados por CBS News y Japan Today. SoraNews24 precisó que la sustancia estaba fraccionada en 35 bolsas individuales repartidas entre las dos maletas.

La aduana no detalló públicamente la metodología de ocultamiento. Sin embargo, el portavoz policial confirmó a AFP que las plantas secas “estaban almacenadas de forma oculta” dentro del equipaje, lo que sugiere un acondicionamiento deliberado para eludir los controles.

Las declaraciones de las dos acusadas ante la policía

Castillo admitió los cargos ante los investigadores. Dijo que aceptó el trabajo por el dinero y porque “me atrajo la posibilidad de viajar a Japón de forma gratuita”, según recogió Nippon TV en declaraciones citadas por CBS News y Japan Today. El medio taiwanés Mirror Media, con base en fuentes policiales japonesas, agregó que la mujer conoció al organizador a través de un chat en redes sociales, quien le pidió transportar las maletas a cambio de cubrir sus gastos de traslado y alojamiento.

Bourbon Castillo admitió los cargos y dijo que aceptó transportar las maletas por dinero y por la posibilidad de viajar gratis a Japón. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Bourbon Castillo admitió los cargos y dijo que aceptó transportar las maletas por dinero y por la posibilidad de viajar gratis a Japón. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Patrin, en cambio, negó conocer el contenido de la valija. Según el Tokyo Shimbun, que citó fuentes policiales anónimas —dato recogido también por CBS News—, afirmó que “no sabía que había cannabis dentro”. Thairath agregó, con base en las mismas fuentes, que la policía cree que fue Bourbon Castillo quien la invitó a sumarse al viaje.

Las penas por contrabando de cannabis en Japón

Las dos mujeres enfrentan cargos por presunta violación de la ley de control de drogas y psicotrópicos, bajo la figura específica de contrabando de cannabis con fines de lucro, según confirmó el portavoz policial a AFP. El mismo funcionario indicó que también habrían infringido otras dos normas, sin precisar cuáles, de acuerdo con Japan Today.

La importación de cannabis con fines comerciales prevé una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 3 millones de yenes (unos USD 19.500), según CBS News y Japan Today. SoraNews24 sumó que la importación sin fines de lucro conlleva hasta siete años de cárcel, y que los extranjeros condenados por delitos de drogas en Japón pueden quedar sujetos a una prohibición de entrada al país sin plazo fijo de vencimiento.

Al momento de las publicaciones del 11 de septiembre de 2026, la investigación seguía en curso. Bajo la legislación japonesa, los sospechosos pueden permanecer detenidos sin cargos formales por hasta 23 días, según precisó SoraNews24. La policía metropolitana de Tokio indicó que la pesquisa continúa con el objetivo de identificar y arrestar al organizador y a otros posibles implicados en la red de contrabando.

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