Las 50 fotos más impactantes de los actos por el 25° aniversario del 11-S

Varias personas guardan un momento de silencio ante el monumento conmemorativo durante una ceremonia que celebra el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center en el Museo y Monumento Nacional del 11-S, el 11 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Guardar

Estados Unidos recuerda este viernes el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con ceremonias en Nueva York, Arlington y Shanksville, los tres lugares atacados aquel día. Los homenajes reúnen a familiares de las víctimas y a autoridades, con lecturas de nombres, minutos de silencio y actos de recuerdo para quienes murieron y para las personas afectadas por enfermedades vinculadas a la exposición posterior a sustancias tóxicas.

Susan Rossinow toca el nombre grabado de su esposo, Norman Rossinow, durante una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Varias personas se congregan en el monumento conmemorativo durante una ceremonia que celebra el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en el Museo y Memorial Nacional del 11-S, en la ciudad de Nueva York (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

La conmemoración coincide con un cuarto de siglo de los ataques en los que cuatro aviones comerciales fueron secuestrados. Dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, un tercero contra el Pentágono y el cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en un campo de Shanksville, Pensilvania.

PUBLICIDAD

Nueva York lee 2.983 nombres y guarda siete minutos de silencio

En la plaza del Memorial y Museo Nacional del 11 de Septiembre, en el bajo Manhattan, familiares leen los nombres de las 2.983 personas asesinadas en los atentados de 2001 y en el atentado de 1993 contra el World Trade Center.

Una flor colocada en el monumento conmemorativo frente al One World Trade Center (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

La ceremonia contempla seis minutos de silencio: por los impactos en las dos torres, sus derrumbes, el ataque al Pentágono y la caída del vuelo 93.

Un séptimo silencio recuerda a quienes murieron a causa de enfermedades relacionadas con el 11-S.

Flores y banderas de Estados Unidos junto a las piscinas reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Heidi Peters abraza a su hija Hazel Reeves, de 7 años, mientras rinden homenaje al abuelo de Heidi, Louis Neil Mariani, junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Matt Dunleavy y su hija Ellie Dunleavy participan en una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Un niño toca una flor junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Bomberos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) rinden homenaje junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Una persona reza en el suelo durante una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center en el Museo y Memorial Nacional del 11-S (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Fotografías de las víctimas del vuelo 11 en el monumento conmemorativo (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Una persona coloca su mano sobre una fotografía del padre Mychal Judge, junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Efectivos portan una bandera estadounidense junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Varias personas se congregan junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Un hombre, junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, asiste a una ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, el 11 de septiembre de 2026. (REUTERS/Brendan McDermid)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, conversa con el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, durante una ceremonia que conmemora el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center (REUTERS/Brendan McDermid)

El expresidente George H. W. Bush y la exprimera dama Laura Bush, junto con el expresidente Bill Clinton, llegan al monumento conmemorativo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Adam Gray/Pool vía REUTERS)

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama llegan al monumento conmemorativo del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York (Adam Gray/Pool vía REUTERS)

Pam Jagdarry deposita flores en el monumento conmemorativo (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Personas dejan recuerdos en el monumento antes de una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Personas se reúnen para conmemorar el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center en el Museo y Memorial Nacional del 11-S (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Varias personas se congregan junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Varias personas se congregan en el monumento conmemorativo durante una ceremonia que celebra el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Un hombre eleva un retrato durante una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center (REUTERS/Brendan McDermid)

Familiares y seres queridos de las víctimas leen sus nombres en el podio durante una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Brendan McDermid)

Varias personas se congregan en el monumento conmemorativo durante una ceremonia que celebra el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Varias personas juntan las manos en oración por el padre Mychal Judge, junto a los estanques reflectantes del Memorial del 11-S (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Varias personas se congregan en el monumento conmemorativo durante una ceremonia que celebra el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (Spencer Platt/Pool vía REUTERS)

Una persona rinde homenaje a las víctimas en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre durante la conmemoración del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (DAVID DEE DELGADO/Pool vía REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el expresidente George W. Bush participan en una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El expresidente estadounidense Joe Biden asiste a una ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La ex primera dama Michelle Obama y el expresidente Barack Obama asistieron a la ceremonia de conmemoración del 25.º aniversario del 11-S en el Museo y Monumento Nacional del 11-S en Nueva York el viernes 11 de septiembre de 2026. Hiroko Masuike/Pool vía REUTERS

El líder de la minoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), llega a una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center en el Museo y Memorial Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York, EE. UU. Spencer Platt/Pool vía REUTERS

Bomberos de la guardia de honor esperan el inicio de la procesión en el servicio conmemorativo del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), previo al 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en el distrito de Staten Island de la ciudad de Nueva York, EE. UU., 9 de septiembre de 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Bomberos de la guardia de honor esperan el inicio de la procesión en el servicio conmemorativo del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY), previo al 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en el distrito de Staten Island de la ciudad de Nueva York, EE. UU., 9 de septiembre de 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado

El exalcalde Rudy Giuliani entra al monumento conmemorativo del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en Nueva York, EE. UU., 11 de septiembre de 2026. Adam Gray/Pool vía REUTERS

Personas visitan el monumento conmemorativo durante una ceremonia que celebra el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center en el Museo y Monumento Nacional del 11-S el 11 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. Spencer Platt/Pool vía REUTERS

Banderas, flores y fotografías se colocan sobre los nombres de las víctimas en el Memorial del 11-S durante una ceremonia que conmemora el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Shanksville honra a los 40 pasajeros y tripulantes del vuelo 93

El Flight 93 National Memorial celebró su acto de recuerdo junto al Muro de los Nombres. Allí se leen los nombres de los 40 pasajeros y tripulantes del vuelo de United Airlines que se estrelló en Pensilvania después de que los ocupantes enfrentaran a los secuestradores.

PUBLICIDAD

El artista Jesse Lubera trabaja en un retrato a la tiza de Edward Felt, pasajero del vuelo 93, cerca del Monumento Nacional del Vuelo 93, que conmemora a las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, cuando el avión secuestrado se estrelló en un campo abierto. La imagen se encuentra en Stonycreek Township, cerca de Shanksville, en el condado de Somerset, Pensilvania, EE. UU., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Nathan Howard

Jessica Quirola, quien conocía a la azafata y víctima del vuelo 93, Ceecee Ross Lyles, se frota los ojos junto a su nombre en el Muro de los Nombres, en el Monumento Nacional del Vuelo 93, que conmemora a las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, cuando el avión secuestrado se estrelló en un campo abierto. La imagen se encuentra en el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, en Stonycreek Township, cerca de Shanksville, en el condado de Somerset, Pensilvania, EE. UU., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Nathan Howard

Un hombre mira hacia abajo mientras permanece de pie junto a una bandera estadounidense durante una ceremonia celebrada en el Monumento Nacional del Vuelo 93, en conmemoración de las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, cuando el avión secuestrado se estrelló en un campo abierto. La ceremonia tuvo lugar en el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2026 en Stonycreek Township, cerca de Shanksville, en el condado de Somerset, Pensilvania, EE. UU. REUTERS/Nathan Howard

Un hombre se encuentra frente al Muro de los Nombres durante una ceremonia celebrada en el Monumento Nacional del Vuelo 93, en conmemoración de las víctimas del accidente aéreo. REUTERS/Nathan Howard

La programación oficial incluyó el repique de las Campanas del Recuerdo, intervenciones públicas y una ofrenda floral. Desde la puesta del sol hasta la medianoche, una columna luminosa iluminó el cielo en el llamado Tower of Light.

El Pentágono rinde honores a las 184 víctimas del ataque

En Arlington, Virginia, el Pentágono desplegó una bandera estadounidense de gran tamaño sobre la fachada alcanzada el 11 de septiembre de 2001.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono el 11 de septiembre de 2001, en Washington, D.C., el 11 de septiembre de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El acto recuerda a las 184 personas que murieron tras el impacto del vuelo 77 de American Airlines contra el complejo militar.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, llegan a una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, en Washington (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reza al término de una ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Una pantalla muestra al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronunciando un discurso durante una ceremonia conmemorativa del 25 aniversario del ataque al Pentágono el 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Marina de los Estados Unidos asisten a una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asisten a una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, escuchan al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, pronunciar un discurso durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Jonathan Ernst)

La ceremonia se realizó en torno al Memorial Nacional del Pentágono, dedicado a las víctimas del ataque. El Gobierno estadounidense identificó ese espacio como el primer memorial nacional destinado a honrar a las 184 personas fallecidas allí, según la página oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

PUBLICIDAD