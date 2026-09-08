Estados Unidos

Inicia en México el juicio a los acusados por el triple homicidio de un estadounidense y dos hermanos australianos

Los procesados enfrentan cargos por la ejecución a balazos de las víctimas durante un intento de robo de su vehículo. El hecho se registró en las costas de Baja California, sitio al que los deportistas habían viajado para practicar surf

Tres hombres enfrentan en Ensenada un juicio oral sin jurado por el triple asesinato de los australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson y del estadounidense Jack Carter Rhoad. (EFE/Alejandro Zepeda)
Tres hombres enfrentan en Ensenada un juicio oral sin jurado por el triple asesinato de los australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson y del estadounidense Jack Carter Rhoad. (EFE/Alejandro Zepeda)
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Tres hombres enfrentan desde este lunes un proceso judicial sin jurado en Ensenada, Baja California, México, por el triple asesinato de los hermanos australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, y del estadounidense Jack Carter Rhoad. El inicio de este juicio marca una etapa decisiva en la investigación de estos crímenes de abril de 2024, cuando los jóvenes desaparecieron durante un viaje deportivo por la costa del Pacífico mexicano, un hecho que conmocionó a las comunidades de Australia y Estados Unidos y generó preocupación por la seguridad de los visitantes.

El proceso judicial busca esclarecer los hechos ocurridos tras dos años de instrucción, según informó CBS News. La Fiscalía sostiene que los surfistas fueron asesinados tras resistirse a un intento de robo para apropiarse de su camioneta y pertenencias, una teoría que la defensa cuestiona por la supuesta insuficiencia de pruebas.

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La hipótesis de la Fiscalía sobre el crimen en Baja California

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California, Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, junto con Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”, sorprendieron a los extranjeros el 28 de abril de 2024 en Punta San José, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Ensenada. Las autoridades sostienen que García intentó apoderarse de partes del vehículo en el que viajaban los turistas y, ante la resistencia de éstos, los asesinó y ocultó sus cuerpos en un pozo.

La BBC y la agencia Associated Press (AP) informaron que el vehículo de los fallecidos fue hallado incinerado cerca del lugar donde se localizaron los cuerpos el 3 de mayo de 2024, un elemento que forma parte del acervo probatorio presentado ante el tribunal.

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Quiénes son los acusados y qué pruebas se presentaron en el juicio

El juicio oral, desarrollado en la ciudad costera de Ensenada, analiza la participación de García, Irineo Francisco y Ángel Jesús en el triple homicidio. El proceso judicial contempla la comparecencia de numerosos testigos para determinar las responsabilidades penales de los imputados.

Durante la primera sesión, un testigo que se identificó como el hijastro de uno de los imputados prestó declaración ante el tribunal. El testimonio, citado por The Guardian, constituye una de las piezas que los magistrados deberán valorar para establecer el grado de participación de los procesados en los eventos investigados.

Las penas posibles y la condena previa en el caso

El juicio se desarrolla tras la sentencia firme dictada el año pasado contra Ary Gisell Silva Raya. La mujer, quien fue pareja de García, admitió en un procedimiento abreviado haber instigado el robo al percatarse de que los turistas poseían objetos de valor y, tras declararse culpable de robo calificado con violencia y robo de vehículo con violencia, recibió una condena de 20 años de prisión.

Respecto a los tres procesados actuales, la Fiscalía mantiene su acusación por homicidio y otros delitos graves. García, quien enfrenta cargos adicionales por desaparición forzada, decidió no optar por un procedimiento abreviado y someterse al juicio oral, mientras que los otros dos imputados también afrontan el proceso en el tribunal de Baja California.

Quiénes eran Jake y Callum Robinson y Jack Carter Rhoad

Los hermanos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, de 33 y 30 años, viajaron junto a su amigo Jack Carter Rhoad, de 30 años, para disfrutar de una estancia dedicada al surf. Callum Robinson se desempeñaba como jugador profesional de lacrosse en Estados Unidos, mientras que Jake Robinson se encontraba en una etapa avanzada de su formación médica en Australia.

Fiscalía trabajaba para su localización australianos, desaparecidos
La Fiscalía de Baja California sostiene que los surfistas fueron asesinados en abril de 2024 tras resistirse a un robo de su camioneta y de sus pertenencias. Crédito: X @PalomaL34270

Jack Carter Rhoad tenía planes de matrimonio cercanos al momento de los hechos. Sus familiares, incluyendo a Martin Robinson, padre de los hermanos, se trasladaron desde el extranjero hasta Ensenada para presenciar las audiencias, subrayando que su presencia busca representar a sus hijos en el proceso judicial.

Qué debe resolver el tribunal de Ensenada

El tribunal de Ensenada tiene ahora la responsabilidad de valorar los testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa para dictar sentencia.

La resolución de los magistrados, en este juicio oral sin jurado, determinará la culpabilidad de los tres imputados y marcará un punto de cierre para las familias de las víctimas, quienes han aguardado dos años por una respuesta del sistema judicial mexicano. El tribunal continúa con las audiencias para definir la responsabilidad penal en este triple homicidio.

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