Vuelve el cobro de alimentos en 219 escuelas de Miami-Dade mientras caen los fondos federales

El cobro de comidas escolares vuelve en 219 escuelas de Miami-Dade tras la salida de esos planteles de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (crédito Visuales IA Infobae)

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El regreso del cobro de comidas escolares en parte de Miami-Dade coincide con una baja de fondos federales y vuelve a poner el ingreso familiar en el centro del acceso a desayunos y almuerzos en 219 escuelas públicas del condado. La modificación afecta a planteles que dejaron de estar cubiertos por la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés), un mecanismo que durante cuatro años permitió ofrecer alimentos sin costo a toda la matrícula, informó CBS News.

En esos centros, las familias deben completar nuevamente los formularios para determinar si sus hijos reciben comidas gratuitas, acceden a una tarifa reducida o deben pagar el precio completo. El medio indicó que el cambio puede representar hasta 756 dólares al año para un estudiante de primaria y 1.206 dólares para uno de secundaria, de acuerdo con cálculos divulgados en la primera parte de su investigación.

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El presupuesto del programa prevé menos ingresos y más recaudación por ventas

Las familias de 219 escuelas de Miami-Dade deben completar formularios para definir si acceden a comidas escolares gratuitas, tarifa reducida o pago completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota señaló que el sistema de Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS) proyecta una caída cercana a 9 millones de dólares en los ingresos del programa de alimentos respecto del ciclo 2025-2026. Tal y como indicó el distrito al medio, las “estimaciones iniciales” apuntan a una merma frente al ejercicio anterior.

Las cifras citadas por CBS News muestran que el presupuesto tentativo de Alimentos y Nutrición para 2026-2027 asciende a 180.770.961 dólares, frente a los 189.249.388 dólares previstos para el período previo. La diferencia equivale a 8.478.427 dólares, es decir, un retroceso de 4,5%.

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Al mismo tiempo, la recaudación por desayunos y almuerzos pagados subiría de 1.517.000 dólares a 4 millones de dólares. Ese aumento, equivalente a 2.483.000 dólares, coincide con la salida de 219 escuelas del esquema de cobertura universal. El medio remarcó que el distrito todavía no puede precisar cuántos alumnos efectivamente abonarán el servicio ni cómo se repartirá la matrícula entre gratuidad, tarifa reducida y pago completo.

Casi todo el financiamiento sigue dependiendo del gobierno federal

Los fondos federales siguen sosteniendo el programa de alimentos de Miami-Dade, con el 96,8% de los recursos previstos para 2026-2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente principal del programa continúa siendo el aporte de Washington. M-DCPS aseguró al medio que 96,8% de los recursos previstos para 2026-2027 procederá de fondos federales vinculados a la Ley Nacional de Almuerzos Escolares. En números absolutos, eso representa 175.050.000 dólares.

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Ese monto, sin embargo, también muestra una baja. La contribución federal cae en 10.795.000 dólares respecto del período anterior. De esa suma, 160 millones de dólares corresponden a reembolsos ligados a la ley nacional y 14 millones a productos agrícolas suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El distrito también sostuvo que los impuestos a la propiedad no financian el servicio de alimentación. “Ninguna parte de los ingresos del impuesto a la propiedad se utiliza para financiar las comidas”, afirmó en una respuesta escrita reproducida por CBS News. La publicación agregó que, aunque los propietarios del condado aportan recursos al sistema educativo a través del renglón de la Junta Escolar, ese dinero no se destina a desayunos ni almuerzos.

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El esquema dejó 121 escuelas con cobertura universal y otras 219 sujetas a solicitud

La modificación se explica por el vencimiento del ciclo anterior del CEP y por una actualización en los datos de certificación directa utilizados para definir qué planteles califican. El sistema escolar aseguró que, tras revisar la información, el distrito ya no reúne las condiciones para mantener la cobertura universal en toda su red.

Como resultado, 121 escuelas conservaron el desayuno y el almuerzo gratuitos para toda su matrícula, integrada por 54.388 estudiantes. En el resto de los centros, el acceso depende de la situación de cada hogar y del trámite que complete cada familia, salvo en los casos de alumnos identificados automáticamente por certificación directa.

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El distrito reconoció además que “la información aún no está disponible” sobre varios puntos centrales del nuevo esquema, entre ellos el porcentaje actualizado de certificación directa, el criterio aplicado para seleccionar las 121 escuelas que conservaron el beneficio y la distribución final de estudiantes por categoría de pago. Tal y como recogió el medio mencionado, las autoridades atribuyeron esa falta de precisión a que el proceso de solicitudes todavía sigue abierto.

El ajuste en gastos no despeja las dudas sobre el impacto en las familias

La planificación financiera también contempla una baja en las erogaciones del fondo, que pasarían de 214,1 millones de dólares a 187,6 millones. Los salarios descenderían de 59,5 millones a 45,6 millones, mientras que el rubro de alimentos y suministros bajaría de 99,5 millones a 91,9 millones, detalló CBS News.

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M-DCPS no explicó las razones de esas variaciones ni anticipó qué consecuencias concretas podrían tener sobre la operación. El medio aclaró que, al tratarse de cifras tentativas, esos datos no permiten concluir por sí solos que habrá despidos, menos raciones o un deterioro del servicio. Aun así, el nuevo esquema mantiene abiertas preguntas sobre el efecto que tendrá en los hogares que ahora deberán volver a pagar por comidas que hasta el ciclo pasado recibían sin costo.