Hallaron la caja negra del avión de carga que se accidentó en Miami

Video informativo sobre el accidente aéreo de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami, dejando como saldo al menos cinco personas fallecidas. Crédito: TODAY

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Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que un avión de carga vinculado a Amazon se saliera de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, el domingo 6 de septiembre. La información fue confirmada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y por autoridades del condado de Miami-Dade, que comenzaron una investigación para determinar qué provocó el siniestro.

La aeronave involucrada era un Boeing 767-300 operado por la compañía 21 Air para la red Amazon Air. El aparato había partido desde San Juan, Puerto Rico, y cumplía el vuelo 7598 cuando superó el área de aterrizaje cerca de las 2:00 de la tarde, tal y como informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

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Además, Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, afirmó que los investigadores ya recuperaron la caja negra del avión, un dispositivo clave porque registra datos técnicos del vuelo y las comunicaciones de la cabina, y que ahora será analizada para reconstruir la secuencia del accidente.

La aeronave chocó contra dos vehículos tras rebasar la pista

La NTSB confirmó que hallaron la caja negra del avión de carga accidentado en Miami para reconstruir la secuencia del siniestro

Durante una conferencia de prensa en el aeropuerto, la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, explicó que el carguero se salió de la pista 30, golpeó equipos de navegación y luego impactó una furgoneta Ford Econoline blanca de 2012 perteneciente a una empresa subcontratada de limpieza aeroportuaria.

En ese vehículo viajaban siete personas. Después de esa colisión, el avión atravesó una valla perimetral y chocó contra un Toyota Corolla Cross que circulaba por una avenida cercana, antes de detenerse junto a otra cerca del perímetro. Homendy describió la escena como “devastadora” y remarcó que había “escombros por todas partes”, de acuerdo con declaraciones recogidas por CBS News.

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Las autoridades todavía no difundieron la identidad de las víctimas ni precisaron públicamente el estado del piloto y del copiloto. La funcionaria sostuvo que la prioridad inmediata era avanzar con la recuperación de los cuerpos y asistir a las familias afectadas.

Tres de los heridos permanecen en estado crítico

El momento en el que el avión de Amazon arrolla a los vehículos en el Aeropuerto de Miami

La alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó en rueda de prensa el saldo de cinco fallecidos y cinco heridos. A su vez, Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, aseguró que tres de los lesionados permanecen en estado crítico.

El departamento detalló además que la aeronave se incendió tras el impacto y que más de 60 bomberos fueron desplegados para controlar el fuego y asegurar el área. Imágenes registradas en el lugar mostraron una columna de humo negro que salía de uno de los costados del avión mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

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A raíz del accidente, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami quedaron alteradas de forma temporal. Las autoridades aeroportuarias comunicaron en la red social X que el carguero quedó inmovilizado en el extremo noreste del aeropuerto y que las pistas y calles de rodaje fueron cerradas mientras avanzaban las tareas de respuesta.

La investigación analizará la tripulación, el clima y el estado del Boeing 767-300

Homendy indicó que la caja negra ya fue recuperada y será examinada por los investigadores de la NTSB. La pesquisa se concentrará en el historial del vuelo, la experiencia de la tripulación, las condiciones meteorológicas y el estado de la aeronave, entre otros factores.

La FAA también participa de la investigación para reconstruir la secuencia de la salida de pista y establecer qué falló durante la maniobra de aterrizaje. Registros públicos de seguimiento aéreo identifican la operación como 2I7598 y señalan que el aparato, con matrícula N1997A, había realizado previamente otros dos trayectos en la misma jornada.

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Por su parte, una portavoz de Amazon manifestó en X que la compañía está “colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido” y añadió que la prioridad de la empresa es la seguridad y la atención de todas las personas involucradas. Boeing, en tanto, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó que coopera con la investigación encabezada por la NTSB.