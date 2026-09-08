El huracán Lowell amenaza las islas occidentales de Hawái con olas de nueve metros y alerta vigente hasta el martes

El huracán Lowell se acercó a Hawái con vientos de hasta 177 km/h y olas de seis a nueve metros sobre Kauai. (NOAA via AP)

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El huracán Lowell se acercó el lunes a las islas occidentales de Hawái con vientos de 177 km/h y olas de seis a nueve metros que golpeaban Kauai, según NBC News. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) puso al condado de Kauai —que incluye Kauai, Niʻihau, Lehua y Kaʻula— bajo advertencia de huracán, el nivel más alto de Estados Unidos. Oahu, la isla más poblada y sede de la capital Honolulú, quedó bajo advertencia de tormenta tropical, con vientos de 63 a 118 km/h.

El gobernador de Hawái, Josh Green, informó a las cinco de la tarde hora local que se registraban vientos de 160 km/h frente a las costas de Kauai. Declaró el estado de emergencia para todo Hawái, lo que permitió liberar recursos y activar la Guardia Nacional.

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El núcleo de Lowell pasa junto a Niʻihau con condiciones de huracán que se extienden hasta el martes

Según la Advertencia Especial 49 del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), emitida a las 11:00 PM del lunes, el núcleo del huracán pasó cerca de Niʻihau y al oeste de Kauai durante la noche. Se prevén condiciones destructivas hasta el martes, con riesgo de inundaciones costeras y en zonas bajas.

Un informe del Centro Nacional de Huracanes detalla las alertas por inundaciones y vientos fuertes ante el paso del huracán Lowell en Hawái (NOAA)

Los períodos de lluvias intensas afectarán todas las islas hasta el miércoles y podrían provocar deslizamientos significativos en el condado de Kauai y la Isla Grande.

En Oahu, las condiciones de tormenta tropical persistirán hasta temprano el martes, con ráfagas capaces de dañar árboles y provocar cortes de suministro eléctrico, especialmente en zonas elevadas. El SNM informó que las grandes olas producirán corrientes marinas peligrosas durante aproximadamente un día más a lo largo de las costas expuestas.

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El condado de Kauai pide a los residentes que se refugien mientras los ríos llegan a niveles de inundación

El alcalde del condado de Kauai, Derek Kawakami, pidió que los residentes abandonaran las rutas antes del mediodía del lunes. “El huracán Lowell se acercará un poco más de lo previsto, y lo que eso significa para todos es que les pedimos que comiencen a refugiarse en el lugar”, declaró ante los medios.

El administrador de Gestión de Emergencias de Kauai, Elton Ushio, advirtió que “las condiciones se están deteriorando con rapidez” y que varios ríos ya alcanzaban niveles de inundación. “Podría haber un cierre prolongado de la autopista Kuhio, aunque otras áreas de toda la isla también podrían verse afectadas”, alertó.

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El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que el núcleo del ciclón pasaría cerca o al oeste de Niʻihau entre la noche del lunes y la madrugada del martes, y que Lowell seguiría como huracán sobre las islas antes de debilitarse posteriormente. Niʻihau está a menos de 32 kilómetros al suroeste de Kauai, no tiene alcalde propio y depende del condado de Kauai.

Las lluvias de hasta 40 centímetros elevan el riesgo de deslizamientos y cortes de ruta

El huracán Lowell trae precipitaciones que pueden alcanzar los 40 centímetros en sectores puntuales de Kauai, de acuerdo con el CNH. La combinación de lluvia intensa con el terreno montañoso de la isla eleva el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

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El gobernador Josh Green declaró el estado de emergencia en Hawái para liberar recursos y activar la Guardia Nacional ante el avance de Lowell. (NBC News/Corclips)

Las marejadas pueden elevar el nivel del agua entre 60 centímetros y 1,2 metros por encima del suelo normalmente seco en el condado de Kauai, con los valores más altos previstos en la costa sur y en Niʻihau. Los vientos también generan condiciones para la formación de tornados, en especial sobre Kauai y Niʻihau, según el CNH.

Green cerró escuelas, oficinas y el aeropuerto de Lihue hasta nuevo aviso

Green dispuso el cierre de oficinas estatales y municipales en Kauai, incluidas las escuelas públicas y los tribunales, hasta el martes. “Cerrar oficinas, escuelas y tribunales ayudará a mantener a la gente fuera de las rutas durante condiciones peligrosas y permitirá que los equipos de emergencia se concentren en proteger a nuestras comunidades”, fundamentó en declaraciones difundidas por NBC News.

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El departamento de transporte estatal informó que todos los vuelos del aeropuerto de Lihue —el único de Kauai— fueron cancelados el lunes, con inspecciones de pistas previstas antes de reanudar operaciones.

El Niño intensifica la temporada de ciclones en el Pacífico mientras Hawái aún se recupera de tormentas previas

El huracán Lowell alcanzó la categoría 5 antes de debilitarse y fue uno de tres ciclones activos en el Pacífico la última semana; los otros fueron los huracanes Karina y Marie, que llevaron lluvia y oleaje intenso al sur de California, según NBC News. Esta actividad era coherente con las proyecciones de un año de El Niño excepcionalmente intenso, caracterizado por temperaturas oceánicas superiores a lo normal en partes del Pacífico.

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Hawái enfrenta el paso de Lowell sin recuperarse de episodios previos. La Tormenta Tropical Lala impactó la Isla Grande el mes anterior, causó al menos una muerte y dejó sin electricidad a más de 100.000 personas. Una semana después llegó la Tormenta Tropical Moke. Con Lowell, algunas zonas de la Isla Grande podrían sumar hasta 30 centímetros más de lluvia y agravaría los efectos acumulados.

Qué deben hacer los residentes ante el avance del huracán

La Agencia de Gestión de Emergencias de Kauai instó a los residentes a permanecer en sus hogares, cargar combustible, recargar dispositivos, renovar recetas médicas y contar con provisiones de agua y alimentos para varios días.

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El departamento de agua del condado recomendó llenar baldes y bañeras para usos no relacionados con el consumo. Los residentes de zonas costeras o de baja altitud deben estar preparados para evacuar si las autoridades lo ordenan.