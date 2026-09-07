Nueva regla migratoria abre la residencia permanente a ciertos niños nacidos en Estados Unidos

La norma de USCIS permite a un grupo de menores acceder a la residencia permanente, pero no les reconoce la ciudadanía estadounidense automática por nacimiento (Archivo)

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Una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional modifica el proceso migratorio para ciertos niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses y trabajan para un gobierno extranjero.

La medida establece que estos menores pueden acceder a la residencia permanente, pero no reconoce su derecho automático a la ciudadanía estadounidense por haber nacido en el país.

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Según U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), la medida amplía un esquema que hasta ahora se aplicaba a hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros.

Una nueva regla del DHS modifica el proceso migratorio para ciertos niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos que trabajan para un gobierno extranjero (REUTERS/Nathan Howard)

USCIS informó el 4 de septiembre de 2026 que sustituyó la categoría “funcionario diplomático extranjero” por la de “empleado de un gobierno extranjero”. De ese modo, abrió la residencia permanente legal a un grupo más amplio de menores nacidos en Estados Unidos.

A quiénes alcanza la nueva definición

La definición de “empleado de un gobierno extranjero” incluye a funcionarios diplomáticos acreditados en Estados Unidos, ciertos empleados de embajadas o consulados que sean nacionales de ese país (por ejemplo un ciudadano de México contratado por la Embajada de México en Estados Unidos), personas empleadas oficialmente por un gobierno extranjero y trabajadores de organizaciones internacionales con inmunidad, según USCIS.

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La regla también excluye categorías concretas. Entre ellas figuran empleados personales o asistentes de funcionarios extranjeros, ciertos contratistas, determinados empleados de empresas estatales, nacionales de terceros países que trabajan para gobiernos extranjeros y empleados gubernamentales extranjeros que visitan Estados Unidos a título personal.

La revista Newsweek señaló que los incluidos en la nueva normativa podrán tramitar la residencia permanente legal a través de un proceso migratorio ya existente. Según ese medio, si la solicitud prospera, serán considerados residentes permanentes desde la fecha de nacimiento.

Desde cuándo rige y cómo se aplicará

USCIS indicó que la regla entró en vigor el 4 de septiembre de 2026 y solo se aplica a niños nacidos desde esa fecha.

Newsweek informó que la publicación en el Federal Register está prevista para el 9 de septiembre. Según el semanario, el régimen operará de inmediato como regla final provisional mientras el DHS recibe comentarios públicos.

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El choque judicial y político por la ciudadanía por nacimiento

Según Newsweek, USCIS vinculó el cambio con la orden ejecutiva 14418, firmada por el presidente Donald Trump el 6 de agosto. El semanario indicó que esa directriz ordenó tomar medidas para impedir la expedición de documentos de ciudadanía a ciertos nacidos en Estados Unidos cuyos padres entren en categorías específicas.

Newsweek sostuvo que el DHS interpreta que los hijos de empleados de gobiernos extranjeros quedan fuera de la protección de ciudadanía por nacimiento cuando ninguno de los padres es ciudadano estadounidense.

USCIS estableció que la regla rige desde el 4 de septiembre de 2026 y solo se aplica a niños nacidos en Estados Unidos desde esa fecha (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

El propio USCIS reconoció que existe una medida cautelar vigente en el caso Casa Inc. v. Trump. Por esa orden judicial, el DHS no aplicará la regla a los niños incluidos en la demanda colectiva certificada por la justicia. Ese grupo comprende a menores nacidos en Estados Unidos desde el 19 de febrero de 2025 que podrían haber sido privados de la ciudadanía por nacimiento bajo la orden ejecutiva cuestionada. Tampoco, según adelantó, entrará en conflicto con la orden judicial preliminar, a menos que el gobierno obtenga una resolución favorable a dicha orden.

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David Bier, director de estudios de inmigración del Cato Institute, cuestionó la norma en declaraciones recogidas por Newsweek: “La regla es deficiente en términos legales y constitucionales”. Añadió que el DHS no tiene facultad para declarar que ciertas categorías de personas no están sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y que la medida desafía la decisión del tribunal.

La normativa no reconoce el derecho automático a la ciudadanía estadounidense (AP)

Adam Klein, exfuncionario del DHS y cofundador de Globali.ai, dijo a Newsweek que el punto más relevante no es la vía hacia la residencia permanente, sino el cambio de criterio sobre quién adquiere ciudadanía al nacer. Añadió que la cuestión de fondo es si el Gobierno tiene autoridad para hacer ese cambio por regulación y que esa disputa terminará en los tribunales.

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Klein también remarcó ante Newsweek que la residencia permanente legal y la ciudadanía estadounidense son estatus distintos. A la luz de la nueva regla y de la medida cautelar ya vigente, la disputa inmediata se centrará en si los tribunales aceptan que el Ejecutivo amplíe por regulación qué niños nacidos en suelo estadounidense quedan fuera de la ciudadanía por nacimiento.