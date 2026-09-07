Estados Unidos

"Me ofende que venga": el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani criticó la presencia de Zohan Mamdani en ceremonias del 11-S

El ex funcionario arremetió contra el actual jefe de gobierno en una entrevista en Newsmax, con diferentes acusaciones

Rudolph Giuliani cuestionó la presencia de Zohran Mamdani en las ceremonias por el 25 aniversario del 11-S en Nueva York REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Rudolph Giuliani cuestionó la presencia de Zohran Mamdani en las ceremonias por el 25 aniversario del 11-S en Nueva York REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Guardar

Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuestionó este domingo la presencia del actual alcalde, Zohran Mamdani, en las ceremonias que conmemorarán esta semana el 25° aniversario de los ataques. “Me ofende que venga”, dijo en una entrevista con la cadena conservadora Newsmax.

Pese a esos dichos, Mamdani, quien será el primer alcalde musulmán en participar de la ceremonia oficial, confirmó su asistencia.

PUBLICIDAD

La polémica por la presencia de Mamdani en el acto central del World Trade Center se intensificó en las últimas semanas. Una petición impulsada por familiares de víctimas, ex funcionarios y sectores conservadores reunió cerca de 100.000 firmas para pedir que el alcalde no asistiera a la ceremonia.

Rudy Giuliani habla frente a un micrófono con gafas y traje oscuro, ante un fondo con la bandera de Estados Unidos
Giuliani fue reconocido por su actuación durante los atentados del 11-S, que dejaron más de 2.700 muertos en Nueva York (Newsmax)

Las críticas de Giuliani hacia el actual alcalde

En el programa emitido por Newsmax, Giuliani señaló: “Él [por Mamdani] no está de acuerdo con que el 11 de septiembre fue un ataque terrorista islámico contra Estados Unidos”.

El ex alcalde presentó esa postura como uno de los motivos por los que considera que el actual alcalde no debería asistir a la ceremonia. Voces críticas y medios locales que revisaron las declaraciones públicas de Mamdani no encontraron evidencia que respalde esa acusación.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Giuliani también explicó que su rechazo a la presencia de Mamdani tiene un componente personal. “Habiendo perdido amigos ahí, y siendo muy cercano a muchas de las familias, me ofende que él venga”, dijo.

Giuliani sostuvo además que la mejor forma de mantener vivo el recuerdo de los atentados es transmitir lo ocurrido a las nuevas generaciones. En ese sentido, destacó el programa educativo del Fondo del 11-S, que lleva contenidos sobre los ataques a las escuelas e incluye la participación de personas que vivieron los hechos. “‘Nunca olvidar’ significa que tenemos que enseñarle a la gente. No queremos darles propaganda, solo queremos darles la verdad”, afirmó.

Por otra parte, fue contundente al remarcar que los agresores “vinieron de manera muy clara, no lo ocultaban como está tratando de ocultarlo Mamdani”. “Bin Laden nos declaró la guerra y se atribuyó la responsabilidad. Las personas que iban en esos aviones, hasta donde sabemos, al menos en dos de ellos, gritaban: ‘Alá es grande’”, expresó.

Giuliani además adhirió a una creencia polémica, al afirmar que los musulmanes tienen “todo el deseo de dominarlos”. Y concluyó: “Demasiados estadounidenses se dejan engañar por esa propaganda islámica, y esa es la razón por la que se están apoderando de ciertas zonas de Estados Unidos y Europa”.

Pantalla dividida del canal Newsmax con una presentadora a la izquierda y Rudy Giuliani a la derecha frente a una bandera de Estados Unidos
El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani critica la presencia del político Zohran Mamdani en las ceremonias del 11 de septiembre durante una entrevista en Newsmax. (Newsmax)

La controversia de fondo: el asesor jurídico y firma de decretos

El origen inmediato de la controversia no fue solo la asistencia de Mamdani a la ceremonia, sino la designación de Ramzi Kassem como asesor jurídico jefe del gobierno municipal.

Kassem representó legalmente a un miembro condenado de Al-Qaeda cuyo cuñado fue uno de los terroristas que atacó el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. La presencia de Kassem en el acto de firma de los decretos ejecutivos del 11 de septiembre —cuando el alcalde le pasó el bolígrafo ceremonial— amplificó las críticas.

Mamdani firmó dos decretos la semana anterior al aniversario: uno que establece el 11 de septiembre como “Día Cívico Anual de Conmemoración y Servicio” y otro orientado a modernizar los procedimientos de preparación para emergencias de la ciudad. Ambas medidas fueron presentadas por su oficina como muestra de compromiso con el legado de los ataques y con las familias afectadas.

Mamdani reafirmó su asistencia al evento conmemorativo

Este lunes, horas antes del Desfile del Carnaval de Nueva York, el actual alcalde respondió a las presiones con una declaración pública. “Estoy orgulloso de ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país”, dijo, según difundió la señal ABC 7.

Sobre los dichos de Giuliani, el alcalde limitó su respuesta a una frase: “No tengo mucho más que agregar”.

La oficina del alcalde recordó una declaración previa, publicada en julio, en la que Mamdani había anticipado su asistencia. “Honraré con orgullo a las familias, los sobrevivientes y los primeros respondedores afectados para siempre por ese horrible ataque terrorista, reafirmando que nunca olvidaremos ese solemne día”, sostuvo entonces.

De acuerdo con su agenda oficial, Mamdani tiene previsto participar en aproximadamente una docena de actos conmemorativos del 11-S, principalmente en cuarteles de bomberos cuyos efectivos murieron en los ataques o desarrollaron enfermedades en los años posteriores.

Zohran Mamdani confirmó que asistirá al acto central del World Trade Center y será el primer alcalde musulmán en participar de la ceremonia oficial REUTERS/Heather Khalifa
Zohran Mamdani confirmó que asistirá al acto central del World Trade Center y será el primer alcalde musulmán en participar de la ceremonia oficial REUTERS/Heather Khalifa

La figura de Rudy Giuliani en el 11-S

El ex alcalde fue ampliamente reconocido por su actuación durante y después de los ataques de 2001, que mataron a más de 2.700 personas solo en Nueva York y dejaron partes de Manhattan en ruinas durante años.

Se encontraba a dos cuadras de la primera torre cuando colapsó y quedó cubierto de cenizas mientras se alejaba por el bajo Manhattan. En los últimos años declaró padecer problemas de salud que atribuye, al menos en parte, a la exposición a toxinas en el ambiente tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

Temas Relacionados

Zohran MamdaniNueva YorkAtentado terroristaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos anunció que Rusia y Ucrania avanzan hacia la reanudación de “conversaciones trilaterales”

El enviado especial Steve Witkoff confirmó “avances sustantivos” tras reunirse con Putin en Moscú y Zelensky en Kiev. Las partes acordaron una tregua de tres días para resguardar la misión diplomática impulsada por Donald Trump

Estados Unidos anunció que Rusia y Ucrania avanzan hacia la reanudación de “conversaciones trilaterales”

El presunto líder de un robo de criptomonedas por USD 240 millones en EEUU enfrenta una audiencia de culpabilidad

Un joven de 22 años coordinó el asalto digital a la fortuna en bitcoins de un inversor de Washington, desencadenando una cadena de arrestos, secuestros y gastos extravagantes en productos lujosos

El presunto líder de un robo de criptomonedas por USD 240 millones en EEUU enfrenta una audiencia de culpabilidad

Una tormenta, un incendio y una sequía: cómo el Gran Cañón se convirtió en una trampa mortal

Dos personas murieron, una permanece desaparecida y 82 fueron evacuadas, la mayoría en helicóptero, tras la inundación que arrasó Bright Angel Creek el sábado, en un desastre que tardó años en gestarse

Una tormenta, un incendio y una sequía: cómo el Gran Cañón se convirtió en una trampa mortal

El fuerte oleaje provocado por el huracán Marie inundó ciudades costeras de California y genera peligrosas corrientes

La marejada del sistema tropical anegó el muelle de Seal Beach, cerró estacionamientos hasta el miércoles y obligó a que las autoridades anticipen más del doble de rescates acuáticos habituales

El fuerte oleaje provocado por el huracán Marie inundó ciudades costeras de California y genera peligrosas corrientes

Investigan qué falló tras accidente de avión de carga en Miami que dejó al menos 5 muertos

La NTSB y la FAA abrieron revisiones tras el siniestro del carguero que superó los límites de la pista del aeropuerto internacional e impactó contra varios vehículos

Investigan qué falló tras accidente de avión de carga en Miami que dejó al menos 5 muertos

TECNO

Según estudio 4 de cada 5 móviles vendidos en Europa incumplen las normas de la Unión Europea sobre reparación

Según estudio 4 de cada 5 móviles vendidos en Europa incumplen las normas de la Unión Europea sobre reparación

5 trucos para elegir un altavoz que puedas usar en casa y en viajes

HDMI, cable coaxial o puerto óptico digital: cuál es la opción para tener el mejor sonido en el TV

Nacional vs Cali ver online en Roja directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el error que puede salir caro

Sam Altman compara el consumo de agua de ChatGPT con el que genera la producción de una almendra

ENTRETENIMIENTO

A sus 90 años, Julie Andrews conquista otro Emmy tras retirarse del trabajo frente a cámaras: “Ya superé todo eso”

A sus 90 años, Julie Andrews conquista otro Emmy tras retirarse del trabajo frente a cámaras: “Ya superé todo eso”

Influencer Natalie Reynolds compra el disfraz original de ‘El Gato’ y asegura que el alma de Mike Myers está atrapada dentro

Ryan Reynolds habló de su cumpleaños número 50 y descartó un festejo masivo: “Ya recibo suficiente atención”

Más de 100 horas de grabaciones inéditas de Oasis salen a subasta pese al rechazo de la banda: “Es un pedazo de historia”

Snoop Dogg busca contratar un catador de helados por un sueldo de 30 mil dólares: los requisitos

MUNDO

El OIEA confirmó que el reactor nuclear secreto de Assad en Siria estaba diseñado para producir armas atómicas

El OIEA confirmó que el reactor nuclear secreto de Assad en Siria estaba diseñado para producir armas atómicas

Finlandia terminó la construcción de 200 kilómetros de valla en su frontera con Rusia

De vender perfumes a liderar la ultraderecha: quién es Ulrich Siegmund, el nuevo fenómeno político de Alemania

Irán prometió responder a los ataques de Estados Unidos y afirmó que las instalaciones de empresas energéticas están “expuestas”

Israel respondió a un ataque con drones de Hezbollah que "tenían como objetivo a tropas israelíes": 12 muertos