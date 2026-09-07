"Me ofende que venga": el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani criticó la presencia de Zohan Mamdani en ceremonias del 11-S

Rudolph Giuliani cuestionó la presencia de Zohran Mamdani en las ceremonias por el 25 aniversario del 11-S en Nueva York REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Guardar

Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuestionó este domingo la presencia del actual alcalde, Zohran Mamdani, en las ceremonias que conmemorarán esta semana el 25° aniversario de los ataques. “Me ofende que venga”, dijo en una entrevista con la cadena conservadora Newsmax.

Pese a esos dichos, Mamdani, quien será el primer alcalde musulmán en participar de la ceremonia oficial, confirmó su asistencia.

PUBLICIDAD

La polémica por la presencia de Mamdani en el acto central del World Trade Center se intensificó en las últimas semanas. Una petición impulsada por familiares de víctimas, ex funcionarios y sectores conservadores reunió cerca de 100.000 firmas para pedir que el alcalde no asistiera a la ceremonia.

Giuliani fue reconocido por su actuación durante los atentados del 11-S, que dejaron más de 2.700 muertos en Nueva York (Newsmax)

Las críticas de Giuliani hacia el actual alcalde

En el programa emitido por Newsmax, Giuliani señaló: “Él [por Mamdani] no está de acuerdo con que el 11 de septiembre fue un ataque terrorista islámico contra Estados Unidos”.

El ex alcalde presentó esa postura como uno de los motivos por los que considera que el actual alcalde no debería asistir a la ceremonia. Voces críticas y medios locales que revisaron las declaraciones públicas de Mamdani no encontraron evidencia que respalde esa acusación.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Giuliani también explicó que su rechazo a la presencia de Mamdani tiene un componente personal. “Habiendo perdido amigos ahí, y siendo muy cercano a muchas de las familias, me ofende que él venga”, dijo.

Giuliani sostuvo además que la mejor forma de mantener vivo el recuerdo de los atentados es transmitir lo ocurrido a las nuevas generaciones. En ese sentido, destacó el programa educativo del Fondo del 11-S, que lleva contenidos sobre los ataques a las escuelas e incluye la participación de personas que vivieron los hechos. “‘Nunca olvidar’ significa que tenemos que enseñarle a la gente. No queremos darles propaganda, solo queremos darles la verdad”, afirmó.

PUBLICIDAD

Por otra parte, fue contundente al remarcar que los agresores “vinieron de manera muy clara, no lo ocultaban como está tratando de ocultarlo Mamdani”. “Bin Laden nos declaró la guerra y se atribuyó la responsabilidad. Las personas que iban en esos aviones, hasta donde sabemos, al menos en dos de ellos, gritaban: ‘Alá es grande’”, expresó.

Giuliani además adhirió a una creencia polémica, al afirmar que los musulmanes tienen “todo el deseo de dominarlos”. Y concluyó: “Demasiados estadounidenses se dejan engañar por esa propaganda islámica, y esa es la razón por la que se están apoderando de ciertas zonas de Estados Unidos y Europa”.

PUBLICIDAD

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani critica la presencia del político Zohran Mamdani en las ceremonias del 11 de septiembre durante una entrevista en Newsmax. (Newsmax)

La controversia de fondo: el asesor jurídico y firma de decretos

El origen inmediato de la controversia no fue solo la asistencia de Mamdani a la ceremonia, sino la designación de Ramzi Kassem como asesor jurídico jefe del gobierno municipal.

Kassem representó legalmente a un miembro condenado de Al-Qaeda cuyo cuñado fue uno de los terroristas que atacó el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. La presencia de Kassem en el acto de firma de los decretos ejecutivos del 11 de septiembre —cuando el alcalde le pasó el bolígrafo ceremonial— amplificó las críticas.

Mamdani firmó dos decretos la semana anterior al aniversario: uno que establece el 11 de septiembre como “Día Cívico Anual de Conmemoración y Servicio” y otro orientado a modernizar los procedimientos de preparación para emergencias de la ciudad. Ambas medidas fueron presentadas por su oficina como muestra de compromiso con el legado de los ataques y con las familias afectadas.

PUBLICIDAD

Mamdani reafirmó su asistencia al evento conmemorativo

Este lunes, horas antes del Desfile del Carnaval de Nueva York, el actual alcalde respondió a las presiones con una declaración pública. “Estoy orgulloso de ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país”, dijo, según difundió la señal ABC 7.

Sobre los dichos de Giuliani, el alcalde limitó su respuesta a una frase: “No tengo mucho más que agregar”.

La oficina del alcalde recordó una declaración previa, publicada en julio, en la que Mamdani había anticipado su asistencia. “Honraré con orgullo a las familias, los sobrevivientes y los primeros respondedores afectados para siempre por ese horrible ataque terrorista, reafirmando que nunca olvidaremos ese solemne día”, sostuvo entonces.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su agenda oficial, Mamdani tiene previsto participar en aproximadamente una docena de actos conmemorativos del 11-S, principalmente en cuarteles de bomberos cuyos efectivos murieron en los ataques o desarrollaron enfermedades en los años posteriores.

Zohran Mamdani confirmó que asistirá al acto central del World Trade Center y será el primer alcalde musulmán en participar de la ceremonia oficial REUTERS/Heather Khalifa

La figura de Rudy Giuliani en el 11-S

El ex alcalde fue ampliamente reconocido por su actuación durante y después de los ataques de 2001, que mataron a más de 2.700 personas solo en Nueva York y dejaron partes de Manhattan en ruinas durante años.

Se encontraba a dos cuadras de la primera torre cuando colapsó y quedó cubierto de cenizas mientras se alejaba por el bajo Manhattan. En los últimos años declaró padecer problemas de salud que atribuye, al menos en parte, a la exposición a toxinas en el ambiente tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

PUBLICIDAD