El caso que dividió a Virginia: condenan a una madre por dejar que su hijo de cinco años camine solo por el vecindario

La condena contra Karyann Parkinson por negligencia infantil en Virginia le impuso una pena suspendida de seis meses de prisión (Redes sociales)

Guardar

La condena contra Karyann Parkinson por negligencia infantil dejó a la madre de Williamsburg, Virginia, con una pena suspendida de seis meses de prisión.

Además, su nombre y el de su hijo fueron inscritos durante siete años en el Registro Central de Abuso y Negligencia Infantil del estado.

PUBLICIDAD

La medida limita la posibilidad de Parkinson de participar como voluntaria en la escuela del niño. La mujer sostiene que la decisión judicial castigó una forma de crianza orientada a la autonomía.

El caso comenzó cuando Sam, de cinco años, salió de su casa para recoger plumas de ganso por un sendero de una comunidad cerrada. Un guardia de seguridad lo encontró solo, lo llevó de vuelta y avisó a la policía.

El 5 de junio, el niño recorrió cerca de 800 metros por la urbanización de Williamsburg y pasó junto a dos estanques. Según el diario estadounidense The Washington Post, Parkinson había caminado antes con él por el lugar y Sam también había circulado allí en bicicleta.

PUBLICIDAD

El caso de Williamsburg comenzó cuando Sam, de cinco años, salió solo por un sendero de la urbanización para recoger plumas de ganso y un guardia de seguridad avisó a la policía (Captura ABC News)

La reacción de Sam y la explicación de su madre

La madre empezó a preparar el almuerzo después de que el niño regresara a casa y expresara que quería juntar más plumas.

Entre 20 y 30 minutos después, un guardia de seguridad golpeó la puerta con Sam, quien volvía con varias plumas en las manos.

El niño quedó “bastante conmocionado” tras ser detenido, contó Parkinson a Fox News. La mujer relató que tuvo que tranquilizarlo y decirle que no había hecho nada malo.

Parkinson afirmó que no envió a su hijo a jugar en el agua. “No lo envié a jugar al estanque. Lo envié por el sendero que pasa por el estanque para recoger plumas de ganso”, declaró en el programa Fox & Friends Weekend, según New York Post.

PUBLICIDAD

La acusación y la sentencia

Tras la llamada del guardia, un agente del Condado de James City acudió a la vivienda. Luego intervinieron trabajadores de los servicios de protección infantil, más unidades policiales y otro integrante del equipo de seguridad de la urbanización.

Los agentes regresaron el 18 de junio con una orden de arresto. Los registros judiciales consultados por The Washington Post indicaron que la acusación fue por contribuir a la delincuencia de un menor.

El fiscal del condado de Williamsburg, Nate Green, confirmó al diario que un juez del Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y Juveniles de Williamsburg y James City impuso la sentencia. Green evitó abordar las particularidades del expediente.

PUBLICIDAD

La inscripción de Karyann Parkinson y de su hijo en el Registro Central de Abuso y Negligencia Infantil de Virginia regirá durante siete años (Captura ABC News)

El acuerdo rechazado y la apelación

Parkinson rechazó un acuerdo que le habría permitido acceder a una sentencia condicional. La alternativa exigía que aceptara que la prueba presentada alcanzaba para establecer su responsabilidad y que asumiera un cargo menor pendiente.

“Eso habría significado decir que lo que hice fue un delito”, dijo Parkinson a The Washington Post. Para la madre, aceptar esa salida habría contradicho sus criterios de crianza.

La condena se mantiene mientras avanza la apelación de Parkinson. También recurrió la decisión administrativa del Departamento de Servicios Sociales del Condado de James City que ordenó la inscripción en el registro estatal.

El impacto en la vida escolar de la familia

Parkinson explicó que la anotación estatal le impedirá colaborar como voluntaria en el aula de Sam hasta que el niño llegue a sexto grado.

En declaraciones difundidas por New York Post, identificó esa consecuencia como la parte más difícil de la decisión oficial.

La sanción también afecta la vida escolar de la familia, porque Parkinson no podrá participar como voluntaria en el aula de Sam hasta sexto grado (Captura Fox News)

La mujer había estudiado ciencias de la familia y obtuvo su título en la Facultad de Derecho de William & Mary en mayo. Cuando ocurrió el episodio, esperaba a su quinto hijo y el nacimiento estaba previsto para pocas semanas después.

PUBLICIDAD

El abogado Andrew S. Gordon asumió la defensa sin cobrar honorarios. El letrado dijo a la publicación que representar a Parkinson era un “privilegio” y sostuvo que la familia no tenía antecedentes que hubieran despertado alertas de las autoridades.

La ley de Virginia y las actividades independientes

“Todos los implicados actúan de buena fe”, afirmó Gordon ante el diario. A su entender, el punto de disputa consiste en establecer si permitir esa salida del niño puede constituir un delito.

La legislación de Virginia tipifica como delito la negligencia deliberada de quienes no brindan el cuidado necesario a un menor. Esa conducta puede derivar en una acusación penal grave.

PUBLICIDAD

La Asamblea General estatal aprobó en 2023 una norma que establece que un niño no debe ser considerado víctima de abuso o negligencia solo por realizar actividades independientes apropiadas para su edad y sin supervisión adulta.

El límite jurídico de la protección

La protección deja de regir si la conducta de los padres resulta tan gravemente negligente que pone en riesgo la salud o la seguridad del menor. Ese límite es el eje jurídico del caso de Parkinson.

La madre había realizado prácticas en el estudio jurídico de Jill Vogel, una exsenadora republicana que copatrocinó la ley. Vogel no respondió a los intentos de contacto de The Washington Post.

PUBLICIDAD

El expediente reavivó una discusión que ya tuvo casos similares en otros estados. En Georgia, una pareja fue investigada después de que su hijo de seis años regresara en patinete desde un parque situado a unos 400 metros de su casa.

El expediente de Karyann Parkinson reavivó el debate sobre autonomía infantil y crianza libre, con antecedentes similares en Georgia, Texas y Maryland (Captura Fox News)

Casos similares en otros estados

Las autoridades del Condado de Fulton habían confirmado acusaciones de abuso y negligencia, aunque esa resolución quedó sin efecto tras una apelación.

En Texas, una madre fue condenada en 2022 por poner en peligro a un menor después de que su hijo de ocho años caminara unos 800 metros hasta su vivienda.

En Maryland, una pareja fue absuelta en 2015 de cargos por negligencia luego de que sus hijos, de 10 y seis años, volvieran solos desde un parque de Silver Spring.

PUBLICIDAD

Aquella situación también impulsó un debate público sobre los criterios para evaluar los riesgos de la crianza.

Lenore Skenazy, fundadora del movimiento de crianza libre y presidenta de Let Grow, informó primero sobre el caso de Parkinson. La activista cuestionó que las instituciones equiparen la autonomía infantil con el maltrato.

La postura de la familia

“Hay una gran diferencia entre permitir una actividad normal que un niño puede hacer y abusar de un menor”, dijo Skenazy a The Washington Post.

Parte de las reacciones en redes sociales sostuvo, en cambio, que un niño de esa edad no debía permanecer solo cerca del agua.

Dallin Parkinson, padre de Sam, señaló que la familia había visitado el estanque en numerosas ocasiones. También afirmó que el niño, que practica natación de competición, sabía que solo podía acercarse a las zonas menos profundas.

“A veces la vida presenta dificultades”, expresó Dallin Parkinson. La pareja sostuvo que el respaldo recibido tras conocerse el expediente reforzó su postura, mientras la madre se prepara para el examen de abogacía y para el nacimiento de su bebé.