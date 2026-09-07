Un piloto muere tras estrellarse una avioneta contra un tendido eléctrico cerca de Titusville

Una avioneta siniestrada se quema en un área verde tras impactar cerca de una torre de energía y generar una columna de humo negro.

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Un piloto murió este lunes al estrellarse la avioneta que tripulaba contra una línea de alta tensión y varios árboles antes de caer sobre una carretera cerca del Aeropuerto Regional Space Coast, en Titusville, Florida. El accidente, ocurrido pocas horas después de que un avión de carga de Amazon se saliera de la pista en Miami con un saldo de cinco muertos, obligó a cortar el suministro eléctrico y cerrar el tráfico en la zona.

El siniestro se produjo el 7 de septiembre alrededor de las 10:16 de la mañana, cuando equipos de emergencia respondieron a un reporte de choque en Columbia Boulevard, a la altura de Sisson Road y South Washington Avenue, a apenas unos metros de la pista del aeropuerto. El piloto, único ocupante de la aeronave, había reportado previamente problemas en el motor, según informaron funcionarios del Departamento de Bomberos de Titusville.

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El accidente tuvo lugar “en el área de Enchanted Forest”, precisó el jefe de bomberos de Titusville, John Hustoles, durante una conferencia de prensa realizada a las 3 de la tarde. Según el funcionario, las cuadrillas de bomberos lograron sofocar el fuego en apenas nueve minutos desde su llegada al lugar.

“Los testigos informaron que la aeronave impactó contra una línea eléctrica antes de estrellarse en la carretera”, señaló el Departamento de Bomberos en un comunicado. El choque provocó un incendio de gran magnitud, según muestran videos del hecho difundidos en redes sociales, que evidencian las llamas sobre la vía, cerrada en ambos sentidos.

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Debido a “la naturaleza del choque”, las autoridades no habían podido identificar de forma positiva al piloto hasta el cierre de esta nota. “La identidad del individuo será divulgada tras la identificación positiva y la notificación a los familiares”, indicó el parte de bomberos.

El lugar del impacto se ubica a 40 millas (64 kilómetros) al este de Orlando, sobre la ruta estatal 405, un tramo transitado habitualmente por quienes se dirigen al Centro de Visitantes del Kennedy Space Center a través de la calzada de la NASA.

Vista de un avión de carga de Amazon Prime Air que, según informaron las autoridades aeroportuarias, se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida, EE. UU., el 7 de septiembre de 2026. REUTERS/Marco Bello

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) confirmó que investigará el siniestro e identificó la aeronave como un Mooney M20F, un modelo monomotor de hélice con capacidad para cuatro pasajeros. La Administración Federal de Aviación (FAA) también colabora en las tareas.

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En el operativo participan además el Departamento de Transporte de Florida, el Departamento de Protección Ambiental de Florida, la Oficina del Alguacil del condado de Brevard y la Oficina del Médico Forense, según detalló la policía de Titusville.

Una empresa especializada proveniente de Jacksonville fue convocada para retirar los restos de la aeronave del lugar, tarea que se sumó a las demoras previstas en la reapertura vial.

El museo Warbird, que opera aeronaves desde el aeropuerto a través de la organización Valiant Air Command, aclaró en redes sociales que ninguna de sus naves, tripulantes, empleados ni voluntarios estuvo involucrado en el hecho.

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La policía de Titusville informó que Florida Power and Light cortó el suministro eléctrico en los alrededores como medida de precaución, y que la restauración del servicio demandaría varias horas. Hacia las 4 de la tarde, el corte continuaba afectando a viviendas y comercios cercanos.

Columbia Boulevard permanecía cerrado en ambos sentidos mientras continuaba la investigación, con expectativas de reapertura en las horas siguientes. Sin embargo, las autoridades advirtieron que las demoras en ese tramo, utilizado por trabajadores que se trasladan al Kennedy Space Center, podrían extenderse hasta el martes 8 de septiembre.

El choque en Titusville ocurrió menos de 24 horas después de que un avión de carga de Amazon se saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave, un Boeing 767-300, se desplazó más allá de la pista, cruzó una carretera e impactó contra varios vehículos que circulaban por la zona.

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Ese accidente dejó un saldo de cinco personas muertas y otras cinco heridas de gravedad.