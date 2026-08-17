Última hora. Muere la actriz Hayden Panettiere, protagonista de 'Héroes' o 'Nashville', a los 36 años

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El mundo de la interpretación vuelve a vestirse de luto tras el repentino fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, la recordada protagonista de series como 'Héroes' y 'Nashville', o películas como la saga 'Scream', este domingo 16 de agosto a los 36 años por motivos que por el momento se desconocen. Ha sido el representante de la artista el que ha confirmado su muerte horas después de que diferentes medios de comunicación estadounidenses se hiciesen eco de la impactante noticia: "Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensos a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla" ha expresado a través de un escueto comunicado a la cadena 'ABC News'.

Según ha adelantado el portal 'TMZ', Hayden y su pareja, Brian Hickerson, con el que mantenía una historia de amor repleta de altibajos, habrían viajado desde Los Ángeles -donde residían- hasta el sur de Estados Unidos, y se habrían visto involucrados en un incidente coincidiendo con su fallecimiento tras el que la Policía estadounidense habría abierto una investigación de la que todavía no ha trascendido ningún detalle, aunque fuertes cercanas a la intérprete habrían revelado que en los últimos tiempos se habría quejado de fuertes dolores en la espalda.

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Tras debutar en la pequeña pantalla con solo 9 años, Panettiere alcanzó la fama con su personaje de la animadora Claire Bennet en la serie 'Héroes', de NBC, aunque el papel que le habría dado más alegrías en forma de premios y nominaciones habría sido el de la cantante de música country Juliette Barnes en 'Nashville', que interpretó de 2012 a 2018. Además, apareció en 'Scream 4' en 2011, y en el regreso de la famosa saga de terror con su sexta entrega en 2023. Su último proyecto fue la película de suspense psicológico 'Sleepwalker', que se estrenó en enero de 2026.

En cuanto a su vida privada, Hayden mantuvo una relación de varios años con el exboxeador ucraniano Vladimir Kitschko, con el que tuvo a su única hija, Kaya, que nació en 2014 y a cuya custodia renunció en 2018 por los problemas de adicciones y salud mental que marcaron sus últimos años y sobre los que se sinceró en varias entrevistas.

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