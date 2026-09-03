Estados Unidos endurece el proceso de solicitud de visa americana en Colombia y otros países: desde esta fecha revisarán hasta la historia laboral

En Colombia se emiten tradicionalmente alrededor de 500.000 visas americanas al año - crédito usembassymex/Instagram

Guardar

A partir del 18 de septiembre de 2026, los solicitantes de visa de Estados Unidos de varios países, entre ellos Colombia, afrontarán controles más estrictos sobre su historial laboral, nivel educativo, dominio del idioma, salud física y activos financieros (título o contrato que otorga a su comprador el derecho a recibir un ingreso o rendimiento futuro por parte del vendedor).

El cambio implica una revisión más rigurosa del perfil económico de cada aspirante antes de permitir su entrada a Estados Unidos. Además, se suma a la congelación de citas en embajadas estadounidenses de todo el mundo para miles de familias con trámites de residencia en curso.

PUBLICIDAD

Un análisis de Visas Gómez & Asociados sostiene que el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ordenaron frenar las entrevistas para obligar a sus cónsules a aplicar un examen financiero más estricto. Según el informe, la medida busca evaluar con mayor detalle la capacidad de cada persona para sostenerse por cuenta propia.

El Departamento de Estado pausó las entrevistas para visas mientras implementa nuevos controles de seguridad - crédito Colprensa

También advierte que “un error al llenar los formularios o la falta de soportes económicos claros puede frustrar un proceso de años en la ventanilla consular”. Precisamente, el director de la compañía, Leonardo Novoa, advirtió que “ir a la entrevista consular ahora requerirá una estrategia impecable para demostrar que el solicitante puede valerse por sí mismo desde el primer día”. La advertencia apunta tanto a quienes tienen trámites activos como a quienes planean iniciarlos.

PUBLICIDAD

Trasfondo económico y legal del endurecimiento

El análisis dice que la decisión se debe a una justificación económica de Washington. Según el documento, el costo de las ayudas sociales para los contribuyentes llevó al Congreso de Estados Unidos a respaldar un presupuesto de más de USD170.000 millones para reforzar los controles migratorios.

Con exactitud, la disputa legal e institucional comenzó el 21 de enero de 2026. Ese día, el Departamento de Estado congeló por completo el procesamiento de visas de residencia para nacionales de 75 países, incluidos Colombia y Venezuela.

De acuerdo con el análisis, la decisión se apoyó en informes que afirmaban que más del 30% de esos hogares dependían de asistencia pública. El mismo 21 de agosto de este año, esa medida fue declarada ilegal, pero el gobierno respondió con la suspensión global actual.

PUBLICIDAD

La solicitud de la visa de turismo y negocios (B1/B2) en Colombia cuesta USD185 por tarifa consular base, es decir, entre $580.000 y $600.000 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Impacto en estudiantes, residencias y visas familiares

El impacto en las ventanillas consulares ya se reflejaba antes de la nueva fecha de entrada en vigor. Según los datos analizados por la firma, las visas para estudiantes registraron una negación récord del 35%.

Añadió que la aprobación de residencias permanentes cayó a la mitad. En las visas para esposos y prometidos, la reducción llegó al 65%.

Novoa afirmó que “estamos ante el muro invisible más drástico de los últimos años. Al perder el veto de los 75 países en los tribunales, el gobierno estadounidense trasladó la presión directamente a las ventanillas consulares, lo que puede disparar las negaciones de visas”.

PUBLICIDAD

Qué deben preparar ahora los solicitantes

Ahora, el análisis indica que la nueva directriz también revisará la trayectoria laboral, el nivel académico, el dominio del inglés, la salud física y los fondos de patrocinadores o codeudores. Añade que el alcance del examen se extiende a programas cotidianos no monetarios.

Para solicitar la visa americana es necesario mostrar solvencia económica para mantenerse cierto número de días en Estados Unidos - crédito Luisa González/Reuters

Dentro de las recomendaciones, la firma plantea:

Revisar los antecedentes familiares antes de enviar la solicitud. El objetivo es presentar información veraz, completa y sin contradicciones.

Aportar estados bancarios sólidos, certificaciones educativas, laborales y de idioma, además de contratar un seguro médico privado estadounidense.

Para los casos con respaldo económico de terceros, recomienda verificar que el fiador supere el mínimo legal exigido o estructurar un copatrocinador con finanzas sólidas.

La revisión que empezará en septiembre concentra el proceso en la consistencia del expediente y en la respuesta del solicitante ante el cónsul. En ese filtro, la solvencia económica y la solidez documental pasan a definir la viabilidad de cada caso.