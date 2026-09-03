Estados Unidos

Un periodista estadounidense fue condenado a dos años de cárcel por actuar como agente ilegal para China: “Traicionó a su país por dinero”

El tribunal también le impuso a Thomas Weir Pauken II tres años de libertad supervisada y le prohibió viajar fuera de la nación durante ese período

El logotipo o sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que muestra la sede del Departamento de Justicia (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
El logotipo o sello del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que muestra la sede del Departamento de Justicia (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el periodista estadounidense Thomas Weir Pauken II fue condenado a dos años de prisión federal por actuar como agente de un gobierno extranjero dentro del país norteamericano. Pauken, de 51 años, se declaró culpable este año y no apelará la sentencia, según su abogado defensor, Charles Burnham. El tribunal también le impuso tres años de libertad supervisada y le prohibió viajar fuera del país durante ese período.

El comunicador fue detenido en febrero. El caso se suma a otros procesos federales contra personas acusadas de colaborar con el régimen chino sin cumplir con los requisitos de notificación exigidos por las autoridades estadounidenses.

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El fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, afirmó que Pauken “traicionó a su país por dinero” al apoyar operaciones del Ministerio de Seguridad del Estado de China, tareas de reclutamiento y la obtención de información sensible de posibles fuentes.

Pauken se instaló en China en 2010 y trabajó para varios medios de ese país, entre ellos la televisora estatal CCTV. Desde 2024, ocupaba el cargo de editor en Xinhua, la agencia estatal china de noticias.

Su abogado señaló que el periodista aceptó la responsabilidad por sus actos. “El señor Pauken ha aceptado su responsabilidad y respeta la sentencia del tribunal”, declaró Burnham. También sostuvo que “como el Gobierno reconoció ante el tribunal, el señor Pauken no proporcionó información clasificada a los chinos”.

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Se observa el logotipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un podio antes de una conferencia de prensa, el 4 de mayo de 2026, en Washington (AP/Julia Demaree Nikhinson/Archivo)
Se observa el logotipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un podio antes de una conferencia de prensa, el 4 de mayo de 2026, en Washington (AP/Julia Demaree Nikhinson/Archivo)

Los documentos judiciales indican que Pauken actuó, al menos desde 2019 hasta febrero de 2026, bajo instrucciones de personas que él sabía que trabajaban para Beijing. Entre ellas figuraba una mujer identificada como “Cathy”, a quien conoció en 2017. De acuerdo con una declaración jurada presentada el 27 de febrero por el agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Timothy J. Healy, “Cathy” le aseguró que los informes elaborados por Pauken llegaban al líder chino, Xi Jinping.

El Departamento de Justicia indicó que Pauken recibió al menos 100.000 dólares por su trabajo con esa persona.

Además de escribir informes, “Cathy” le pidió reclutar a personas que pudieran aportar información clasificada. En uno de los episodios incluidos en la causa, Pauken recibió instrucciones para reunirse con una persona identificada como “Persona 1” y entregarle un teléfono Samsung, una computadora y contraseñas para Signal, Telegram y NetDisk.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron a Pauken cuando regresó a Estados Unidos en enero de 2025. Durante los interrogatorios con funcionarios de ese organismo y del FBI, el periodista afirmó que estaba “80 por ciento seguro” de que una persona que buscaba un puesto en la administración de Donald Trump proporcionaría información clasificada a China, aunque aseguró que le recomendó no hacerlo.

El sello del FBI en un atril antes de una conferencia de prensa en la oficina de campo de Portland, Oregon (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
El sello del FBI en un atril antes de una conferencia de prensa en la oficina de campo de Portland, Oregon (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La declaración jurada también señala que “Cathy” pagaba habitualmente los viajes de Pauken a Estados Unidos y transfería dinero a cuentas bancarias de su esposa.

Nacido en Texas, Pauken utilizó el seudónimo Tom McGregor como comentarista y escritor. Según los documentos, adoptó ese nombre a pedido de su padre, quien comparte su nombre y buscaba diferenciarse del trabajo de su hijo en China. Bajo su nombre real, Thomas W. Pauken II, publicó dos libros: uno sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, en 2019, y otro sobre Shenzhen, ciudad china situada frente a Hong Kong, en 2023.

Su padre presidió el Partido Republicano de Texas en la década de 1990 y fue candidato a gobernador más de una década atrás. En su última publicación visible de Facebook con el nombre de McGregor, Pauken compartió fotos de su esposa y su hijo durante un viaje a Washington. Fue detenido más tarde ese mismo mes.

(Con información de Associated Press)

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