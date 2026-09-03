Costco eliminó sin aviso su portal de descuentos exclusivos: qué cambia ahora para los socios y cómo reclamar las devoluciones

Costco eliminó sin aviso Costco Next, su portal de descuentos exclusivos para socios, el 31 de agosto de 2026 (REUTERS/Mohammad Khursheed/File Photo)

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La cadena de compras al por mayor Costco Wholesale eliminó de forma sorpresiva su portal de comercio electrónico Costco Next, una plataforma digital que ofrecía descuentos exclusivos en artículos comercializados por marcas y fabricantes independientes.

La deshabilitación del servicio ocurrió el 31 de agosto de 2026, cuando la compañía bloqueó los enlaces de acceso en su portal web y en su aplicación móvil sin previo aviso a los socios ni a las empresas asociadas, transfiriendo la gestión de reclamos, garantías y devoluciones a los fabricantes de origen.

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Al intentar ingresar a la dirección habitual de la plataforma, los usuarios encuentran un aviso institucional que detalla el nuevo procedimiento de atención: “El acceso a las tiendas de Costco Next ya no está disponible. Consulte la lista a continuación para obtener la información de contacto de los vendedores con políticas de devolución activas. Para devoluciones elegibles y consultas sobre la garantía, comuníquese directamente con el vendedor”.

A continuación del comunicado, el sitio publicó un directorio con las líneas de asistencia telefónica y correos electrónicos de cada firma proveedora.

Según reportó USA Today, la plataforma agrupaba alianzas comerciales con empresas de diversos rubros como la firma de tecnología Anker Electronics, el fabricante de recipientes Viking Culinary y la desarrolladora de bicicletas Priority Bicycles.

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Por su parte, The Mercury News y The Press Democrat destacaron que las transacciones realizadas bajo esta modalidad contaban históricamente con la cobertura directa del departamento de atención al cliente de la corporación, un beneficio que quedó anulado de manera inmediata tras la remoción del programa.

Trayectoria del programa y modelo de negocios

La plataforma de Costco ofrecía descuentos de entre 20 y 50 por ciento a socios con membresías de 60 a 130 dólares mediante enlaces a tiendas de fabricantes (Foto: Instagram: @costco)

De acuerdo con TheStreet, la propuesta debutó en 2017 como un proyecto piloto concebido para diversificar la oferta comercial sin saturar la capacidad de almacenamiento de los establecimientos físicos.

La iniciativa experimentó un crecimiento progresivo hasta integrar aproximadamente 35 distribuidores hacia 2021, alcanzando una nómina cercana a 100 proveedores independientes entre 2024 y 2025.

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El formato operativo funcionaba mediante un sistema de enlace directo hacia portales personalizados de los vendedores. Para acceder a las promociones, los clientes debían validar su membresía anual —cuyo costo oscila entre USD 60 y USD 130 según la categoría—, lo que habilitaba rebajas de entre 20% y 50% respecto a los precios del mercado minorista regular.

Dentro de este esquema, el fabricante gestionaba el inventario y coordinaba el despacho, mientras que la cadena cobraba una comisión por la intermediación comercial.

El catálogo abarcaba categorías de consumo especializado que incluían cobertizos y estructuras de almacenamiento Gorilla Sheds, juegos de maletas y equipaje Briggs & Riley, mobiliario y accesorios de exteriores Paragon Outdoor, tinas e instalaciones de hidromasaje Jacuzzi, además de líneas de calzado Kujo Yardwear y accesorios de marroquinería Solo New York.

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Impacto en los consumidores y modificaciones en devoluciones

La cancelación de Costco Next anuló la devolución en tienda y obliga a los socios a enviar los productos por correo postal a cada fabricante (REUTERS/Brendan McDermid)

El cambio más sustancial para los socios radica en el proceso de reembolso. Anteriormente, los compradores podían acudir a los mostradores de atención física en los almacenes para devolver los productos comprados a través del canal digital y recibir la restitución de su dinero.

Con la cancelación del servicio, el personal en tienda dejó de aceptar estos artículos, obligando a los usuarios a tramitar el envío por correo postal directamente hacia las instalaciones del fabricante, sujeto a los plazos y condiciones particulares de cada marca.

La desconexión imprevista generó desorientación entre las propias empresas participantes. Diversos distribuidores reportaron no haber recibido notificaciones formales sobre la rescisión de los contratos comerciales, lo que obligó a sus centros de soporte técnico a absorber de manera independiente las consultas sobre pedidos en tránsito realizados durante la última semana de agosto de 2026.

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A pesar de que la plataforma representaba una de las principales iniciativas digitales de la cadena para ampliar su ecosistema de comercio electrónico frente a competidores de la industria como Amazon y Walmart, la dirección ejecutiva de la firma con sede en Washington ha mantenido absoluto silencio respecto a los motivos estratégicos o financieros que motivaron el cierre definitivo de este servicio comercial.