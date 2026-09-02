Estados Unidos

Tiroteo en Minneapolis: al menos un muerto y seis heridos

El incidente ocurrió en un edificio de departamentos del centro de la ciudad y entre los lesionados hay dos agentes de policía, según informaron las autoridades

TIROTEO - MINNEAPOLIS
El Departamento de Policía de Minneapolis respondió al llamado poco después de las 16:30 y pidió al público evitar la zona (AP Photo/Ellen Schmidt).
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Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este miércoles por la tarde en el centro de Minneapolis. Las autoridades confirmaron que entre los heridos se encuentran dos agentes de policía.

El Departamento de Policía de Minneapolis respondió al llamado poco después de las 16:30 y solicitó al público evitar la zona.

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A las 17:30, la ciudad publicó un comunicado en redes sociales sobre el operativo en un edificio de departamentos ubicado en 15 E Grant St., cerca del centro de convenciones de la ciudad y del barrio de Loring Park.

Según el Centro Médico del Condado de Hennepin, recibieron a siete pacientes, de los cuales uno falleció. A su vez, de acuerdo con NBC News, el hospital declaró que no cuentan con las instalaciones necesarias para atender a los pacientes heridos.

Hasta el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre el estado de salud de las víctimas.

TIROTEO - MINNEAPOLIS
Entre los heridos por el tiroteo en Minneapolis se encuentran dos agentes de policía, según confirmaron las autoridades (AP Photo/Ellen Schmidt).

Autoridades estatales y federales se sumaron a la respuesta

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló en redes sociales que funcionarios estatales estaban en el lugar para colaborar con las fuerzas locales.

“Agradecemos a las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis esta tarde. Minnesota está orando por nuestros socorristas”, escribió.

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El director del FBI, Kash Patel, indicó que la agencia participaba del operativo y que “ofrecerá todos los recursos necesarios para ayudar a las autoridades locales”.

La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en St. Paul aseguró que se dirigía al lugar de los hechos, precisó NBC News.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, dijo en redes sociales que rezaba por las víctimas de lo que calificó como “este crimen atroz” y agradeció la respuesta masiva de las fuerzas de seguridad.

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