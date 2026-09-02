Una fundación de EEUU lanza una coalición para capacitar a un millón de trabajadores en oficios calificados

La Lowe’s Foundation lanzó la Building Futures Skilled Trades Coalition para formar a 1 millón de trabajadores de oficios en Estados Unidos hasta 2035 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Lowe’s Foundation lanzó una coalición para formar a 1 millón de trabajadores de oficios en Estados Unidos hasta 2035.

El plan se anunció el martes a través de la Building Futures Skilled Trades Coalition, una alianza que, de acuerdo con FOX Business, reúne a más de 75 empresas, instituciones educativas, organizaciones laborales y referentes del sector.

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La iniciativa retoma un programa que la empresa puso en marcha hace casi cuatro años para capacitar a 250.000 personas en oficios especializados.

Esa experiencia, explicó FOX Business a partir de declaraciones de la ejecutiva Janice Dupré, llevó a la compañía a concluir que el déficit laboral era mucho mayor.

La vicepresidenta ejecutiva de recursos humanos y presidenta de la Lowe’s Foundation, afirmó a FOX Business que la economía de Estados Unidos enfrenta una escasez de 2 millones de trabajadores en oficios especializados. Según la ejecutiva, ese faltante tiene un impacto estimado de USD 1.000 millones al año.

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“Ninguna entidad por sí sola puede resolver esto. La Fundación Lowe’s está en una posición singular por el éxito y la experiencia que hemos tenido durante casi cuatro años”, afirmó Dupré. “Creo que, colectivamente, con todos estos socios reuniéndose, vamos a resolver esto para el país”.

La Building Futures Skilled Trades Coalition reúne a más de 75 empresas, instituciones educativas, organizaciones laborales y referentes del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dupré atribuyó parte del problema a un cambio sostenido en las decisiones educativas y laborales de los jóvenes durante las últimas décadas.

Según explicó, cada vez más personas en edad de trabajar optaron por estudios universitarios en lugar de incorporarse a oficios técnicos.

Como resultado, sostuvo, no existe una reserva de trabajadores lista para cubrir vacantes urgentes. “Los oficios especializados siguen debilitándose porque por cada cinco personas que se jubilan en estos oficios, solo dos personas ingresan a la profesión”, dijo.

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“Se fue erosionando con el tiempo, cuando se alentó a los estudiantes a obtener un título universitario y nadie tomó el relevo del negocio familiar”.

Dupré describió el papel de esos trabajadores en la vida cotidiana y en la actividad económica. “Son las personas que construyen las casas en las que vivimos. Restauran comunidades cuando ocurre un desastre, y además sostienen la infraestructura que nuestra economía y nuestro país necesitan con tanta urgencia en este momento”.

La iniciativa de Lowe’s retoma un programa previo de capacitación en oficios especializados que buscó formar a 250.000 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coalición busca formar electricistas y otros trabajadores de oficios técnicos

La coalición apunta a formar trabajadores en oficios como el de electricista y otras especialidades técnicas. Según la publicación, Lowe’s sostiene que estos programas pueden abrir una vía hacia empleos con alta demanda, mejor remunerados y con trayectos de formación más cortos y menos costosos que muchas carreras universitarias.

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Dupré señaló que algunos programas de capacitación y certificación pueden completarse en 90 días, mientras que otros, de mayor profundidad, pueden extenderse hasta 6 meses.

También remarcó que los modelos financiados por las alianzas de la fundación tienen un costo bajo para los participantes.

“Son carreras a las que se puede entrar con muy poca deuda. Pero cuando uno mira a plomeros y electricistas maestros, estas personas están ganando salarios de seis cifras”, afirmó. “No son trabajos de bajos ingresos, son trabajos de alta demanda”.

Lowe’s atribuyó parte del déficit de trabajadores de oficios a que más jóvenes eligieron estudios universitarios en lugar de carreras técnicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial impulsa la demanda de trabajadores para centros de datos

La expansión de la inteligencia artificial también revaloriza estos empleos. Dupré señaló que la tecnología transformará tanto los oficios como los empleos corporativos, pero remarcó que en este campo persiste un componente manual.

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“Lo beneficioso y singular de los oficios especializados es que siguen siendo trabajos manuales”, dijo la ejecutiva, al mencionar que plomeros, electricistas y obreros de la construcción deben realizar físicamente esas tareas.

La directiva añadió que el despliegue de la inteligencia artificial impulsa la demanda de estos perfiles por la necesidad de construir centros de datos y otra infraestructura de apoyo.

También planteó que las herramientas de IA pueden asistir a estos trabajadores cuando deban resolver problemas que surjan en el curso de su labor.

“No pensamos necesariamente en la IA como reemplazo. Creemos que la IA en realidad puede mejorar los oficios especializados porque hará más fácil que las personas adquieran experiencia práctica, pero también podrán usar la IA para obtener soluciones más rápidas”, sostuvo Dupré, quien definió a estos oficios como “un negocio de personas”.

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