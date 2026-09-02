Una abuela de 93 años creyó que tenía un ladrón en su casa y resultó ser un lince rojo: el increíble rescate policial en Washington

Un lince salvaje entró a una casa en Washington y fue encontrado gruñendo en la escalera. La policía lo monitoreó con un dron y lo rescató sin que nadie resultara herido. (ABC NEWS)

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Un llamado al 911 por un presunto robo movilizó a la policía de Kirkland, en el estado de Washington, pero la denuncia terminó en un operativo para retirar a un lince rojo que había entrado en una vivienda.

Una residente del barrio Moss Bay había escuchado ruidos dentro de su casa durante la noche y creyó que había un intruso. Cuando llegaron los agentes, hallaron al animal encaramado en la parte alta de una escalera.

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Según informó la cadena local KIRO 7, la propietaria, identificada como Tina, tiene 93 años. La mujer contó que primero oyó un ruido que bajaba por la escalera y, poco después, sintió un golpe contra la puerta de su dormitorio.

Ante el temor de que alguien hubiera ingresado en la vivienda, decidió comunicarse con emergencias y permaneció dentro de su habitación hasta la llegada de la policía.

La respuesta cambió apenas los agentes comprobaron que no buscaban a una persona, sino que debían contener a un animal silvestre dentro de una casa.

El lince gruñía desde el descanso de la escalera, como se ve en un video difundido por el Departamento de Policía de Kirkland y replicado por Fox News. La prioridad fue evitar que se desplazara hacia otros sectores de la vivienda o que hubiera contacto con la residente y su gato.

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El dron que permitió aislar al lince

Un dron pequeño permitió a la policía vigilar al lince rojo dentro de la vivienda de Kirkland sin acercarse al animal (Departamento de Policía de Kirkland)

Los policías utilizaron un dron pequeño para vigilar al animal desde una distancia segura. De acuerdo con KIRO 7, el equipo estaba diseñado para operar en espacios reducidos, lo que permitió seguir los movimientos del lince sin que los agentes tuvieran que acercarse.

El dispositivo registró al felino mientras permanecía en la escalera, con el lomo arqueado y actitud defensiva.

La cámara también ayudó a orientar el operativo dentro de la vivienda. Según el Departamento de Policía de Kirkland, los agentes lograron guiar al lince hasta una habitación desocupada y cerrar la puerta.

Así pudieron aislarlo mientras esperaban la llegada de los funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, responsables de intervenir con el animal.

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La revista tecnológica Popular Science indicó que el uso del dron fue posible gracias a un programa de seguridad pública que la policía de Kirkland inició en 2022.

De acuerdo con esa publicación, el departamento dispone de cinco drones y cuenta con 17 pilotos habilitados por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esos equipos se usan habitualmente en búsquedas, rescates, revisiones tácticas y documentación de escenas.

En este caso, la tecnología permitió resolver una situación inusual sin exponer a las personas ni al animal. Tina permaneció resguardada en su dormitorio durante el procedimiento.

Tras el episodio, relató a KIRO 7 que haber cerrado la puerta de la habitación fue una decisión decisiva para sentirse protegida mientras el lince se encontraba en el interior de la casa.

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Cómo habría ingresado a la vivienda

La policía de Kirkland y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington recomendaron no acercarse a un lince rojo, mantener distancia y llamar al 911 si entra en una vivienda (Captura de video)

Una vez aislado, el animal fue sedado por los funcionarios de vida silvestre. Luego lo colocaron en una jaula para retirarlo de la propiedad y trasladarlo hasta una zona próxima a Forbes Creek, donde fue liberado. KIRO 7 informó que el lince no sufrió heridas durante la intervención, al igual que la residente y los policías que participaron del operativo.

La hipótesis de las autoridades es que el felino había trepado a un árbol junto a la vivienda y saltado por una ventana abierta del piso superior. La policía considera que pudo haber seguido al gato de Tina, que estaba dentro de la casa. La mascota fue encontrada ilesa después del operativo, pese a que la dueña creyó que el lince la perseguía.

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Según Fox News, el Departamento de Policía de Kirkland pidió a los vecinos que no se acerquen ni alimenten a un lince rojo si se cruzan con uno.

También recomendó mantener una distancia prudente y evitar cualquier intento de interacción con el animal. Si un ejemplar entra en una vivienda, la indicación es alejar a las personas y a las mascotas de la zona y llamar al 911.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington aconsejó mantener a los animales domésticos dentro de las viviendas, especialmente entre el anochecer y el amanecer.

Además, recomendó asegurar al ganado pequeño y a las aves de corral para reducir la posibilidad de encuentros con animales silvestres en áreas residenciales.