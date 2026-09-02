Estados Unidos negocia con Ucrania una licencia para fabricar interceptores Patriot

Volodimir Zelensky planteó en Washington la posibilidad de que Ucrania produzca sus propios interceptores Patriot tras hablar del tema con Donald Trump (Reuters)

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Estados Unidos negocia con Ucrania licencias para producir interceptores Patriot, una opción que confirmó el secretario de Estado Marco Rubio mientras Kiev reclamaba más sistemas de defensa aérea para enfrentar los ataques rusos.

El secretario de Estado de Estados Unidos dijo en una entrevista con el periodista Brian Kilmeade en el programa The Brian Kilmeade Show, que esa alternativa está en discusión, pero advirtió que no ofrecería una respuesta rápida porque la fabricación de ese armamento exige varios años de desarrollo industrial.

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“Eso se está negociando ahora. Puede concretarse, pero en realidad no resolverá el desafío de corto plazo al que ellos se refieren. Aumentar la producción, incluso bajo licencia, lleva varios años porque hay que construir estas fábricas. Se trata de armamento altamente sofisticado”, aseguró.

Rubio sostuvo que la presión sobre los Patriot y otros sistemas similares se extendió mucho más allá del frente ucraniano. “Todo el mundo está pidiendo más interceptores aéreos”, afirmó. Luego añadió que “se convirtió en la principal necesidad de defensa del planeta”, con pedidos que también llegaban desde Oriente Medio.

El funcionario resumió el problema en una frase: “Es solo una cuestión de disponibilidad”. En su exposición, la dificultad no pasó solo por la decisión política de autorizar la producción, sino por la competencia internacional por un sistema cuya demanda creció en varios conflictos al mismo tiempo.

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Marco Rubio confirmó que la producción de interceptores Patriot en Ucrania está en discusión con Washington (AP Foto/Tierney L. Cross)

Al explicar el margen de maniobra de Washington, Rubio remarcó que el país debía asegurar primero sus propios inventarios. “Tenemos nuestras propias necesidades de defensa; tenemos nuestros propios requerimientos de defensa”, dijo.

La declaración colocó en primer plano una alternativa que Ucrania impulsó para ampliar su capacidad defensiva, aunque sin alterar el problema más urgente de Kiev, centrado en la protección frente a misiles y bombardeos rusos.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky había planteado ese objetivo durante una visita a Washington en julio, cuando dijo que habló del tema con Donald Trump. Entonces, el mandatario estadounidense sostuvo que Estados Unidos debía actuar con cautela antes de conceder a Ucrania una autorización para producir ese tipo de interceptores.

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El planteo ucraniano avanzó mientras se intensificaban los ataques aéreos entre Rusia y Ucrania, más de cuatro años después de la invasión iniciada en febrero de 2022. En ese escenario, la defensa frente a misiles balísticos ocupó un lugar central para Kiev por la dificultad de interceptarlos y por el impacto de esos ataques sobre la población civil.

Por otro lado, Rubio defendió los contactos con Moscú al sostener que Washington mantiene canales prácticos con Rusia por su peso nuclear y por los intercambios entre áreas diplomáticas, militares y de inteligencia.

“A pesar de las diferencias geopolíticas, Estados Unidos debe comunicarse con Rusia desde una perspectiva práctica. Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, el segundo más grande”, indicó.

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“Estados Unidos debe comunicarse con ellos. Me he reunido con el ministro de Asuntos Exteriores; hablamos con su ministerio. Mantenemos contacto con ellos en ese sentido. Y creo que, durante mucho tiempo, ha habido intercambios entre nuestros respectivos servicios de inteligencia, incluido nuestro”, agregó.

Rubio advirtió que fabricar interceptores Patriot bajo licencia no resolverá el problema de corto plazo de Ucrania (REUTERS/Jonathan Ernst)

También vinculó esa cautela con la presión adicional que impuso la guerra con Irán, que aumentó la exigencia sobre armas, municiones e interceptores en otros escenarios. Ese contexto, según su planteo, condicionó cualquier decisión sobre nuevos suministros o sobre futuras capacidades de producción para aliados.

Rubio no precisó qué formato podía tener la licencia, qué condiciones incluiría ni qué nivel de producción podría alcanzar Ucrania si el acuerdo avanzaba. Tampoco informó plazos para una decisión.

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Lo que sí dejó establecido fue que el pedido de Kiev ya formaba parte de una negociación formal con Estados Unidos, en un momento en que Ucrania buscaba reforzar su defensa aérea bajo una presión creciente de los ataques rusos.

(Con información de AFP)