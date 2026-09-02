Estados Unidos

Tras más de 6 décadas prohibida, Luisiana autoriza el regreso de la caza recreativa de caimanes

El estado del sur de Estados Unidos habilitó un sistema de lotería para seleccionar a los residentes que podrán participar en octubre, mientras las autoridades diseñaron un esquema estricto de permisos personales e intransferibles para regular el regreso de esta actividad

Un caimán en agua marrón con la boca abierta que muestra sus dientes, rodeado de plantas verdes en el fondo
La población de caimanes en Luisiana creció hasta 3 millones de ejemplares después de haber caído a menos de 100.000 en la década de 1950 (Magnific)
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En Luisiana, las autoridades autorizaron el regreso de la caza recreativa de caimanes mediante un sistema de lotería por primera vez desde 1962, con una temporada prevista para octubre en el estado del sur de Estados Unidos. Las inscripciones ya cerraron y se aguarda nueva información sobre futuras medidas.

De acuerdo con GEO, el nuevo esquema se apoya en el fuerte crecimiento de la población de ejemplares en la región. El Louisiana Department of Wildlife & Fisheries (LDWF) calcula que hoy hay hasta 3 millones de ejemplares en el territorio, un panorama muy distinto al volumen registrado en la década de 1950, cuando la cantidad había caído a menos de 100.000 individuos.

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La recuperación de la especie

La caza comercial de estos reptiles en la zona existe desde el siglo XIX, pero la explotación sin regulación suficiente durante buena parte del siglo XX contribuyó a una caída de la población, lo que llevó al cierre total de la temporada entre 1962 y 1972, según Louisiana Department of Wildlife and Fisheries.

Primer plano de la cabeza y el lomo de un reptil escamoso oscuro rodeado de hojas verdes y hierba
Luisiana autorizó el regreso de la caza recreativa de caimanes por primera vez desde 1962 mediante una lotería para residentes (Magnific)

A partir de 1972, el Estado reabrió la actividad bajo un programa de manejo controlado, cuyo rendimiento histórico promedia unas 24.000 capturas anuales, aunque en 2024 se registraron 33.363 ejemplares, de acuerdo con la información publicada por el departamento.

Esta práctica está vinculada sobre todo a los circuitos de producción de carne y cuero. Ese sistema sigue vigente y cada año se extraen alrededor de 24.000 caimanes dentro de la caza comercial, que aporta a una industria valuada en 250 millones de dólares por año, equivalentes a unos 215 millones de euros.

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La reapertura para fines recreativos se produce en ese contexto. Por primera vez desde 1962, los residentes seleccionados podrán volver a extraer estos animales por ocio, aunque bajo un esquema mucho más controlado que el de otras épocas.

La lotería limitará la participación a residentes

Un caimán de escamas oscuras sobre la orilla de tierra de un cuerpo de agua rodeado por plantas verdes
El Louisiana Department of Wildlife & Fisheries reabrió la caza recreativa de caimanes tras la recuperación de la especie en el estado (Magnific)

Para esta primera temporada, el departamento estatal abrió una lotería destinada a definir quiénes podrán participar. El cupo llega hasta 5.000 habitantes de Luisiana, todos con la posibilidad de cazar durante el mes de octubre, de acuerdo con LDWF.

No cualquier persona podrá anotarse: para ser elegible, será necesario residir en Luisiana, contar con un permiso básico de caza en vigor y tener además una licencia específica para la extracción de estos reptiles.

Cada persona seleccionada puede recibir hasta 2 “tags”, es decir, autorizaciones individuales que corresponden a un animal cada una. Eso significa que, en el escenario máximo previsto, el periodo podría terminar con hasta 10.000 caimanes capturados.

Esas autorizaciones son personales, por lo que no pueden venderse, regalarse ni transferirse a otra persona. Esa condición busca mantener el control directo sobre quién participa y sobre la cantidad de fauna extraída.

Las reglas de captura fijan límites precisos

Primer plano de la cabeza de un cocodrilo de piel escamosa color marrón, con dientes afilados visibles y hojas de hierba verde
La caza comercial de caimanes en Luisiana sigue vigente bajo control oficial y sostiene una industria de carne y cuero valuada en 250 millones de dólares al año (Magnific)

Los cazadores solo podrán usar 2 formas de recolección: la primera consiste en colgar sobre el agua un anzuelo con carnada, por ejemplo, un trozo de pollo, para que el reptil intente atraparlo y quede enganchado.

La segunda es el llamado “snatch hook”, un anzuelo grande de 3 puntas, con peso y sujeto a una línea, que se lanza por encima del animal y luego se recoge hasta que se aferra a su piel. Una vez asegurado el reptil, el cazador debe mantener la línea tensa para controlarlo y cansarlo.

Después, las reglas disponen que sea sacrificado de inmediato con un disparo entre los ojos. La normativa también prohíbe disparar a un ejemplar que esté nadando libremente.

Tampoco permite la extracción con pértiga, una vara larga utilizada para manipular o sujetar al animal a distancia. A eso se suma otra limitación: las capturas solo podrán hacerse durante el día.

El estado evaluará si repite la experiencia en el futuro

Un aligator americano sobre la arena con la boca entreabierta y los dientes expuestos
La lotería para la caza recreativa de caimanes en Luisiana habilitará hasta 5.000 residentes durante la temporada de octubre (Magnific)

El cazador elegido en la lotería podrá estar acompañado por otras personas durante la salida, pero deberá permanecer presente durante toda la actividad. Esa exigencia forma parte del conjunto de condiciones diseñadas para mantener la trazabilidad de cada permiso.

La inscripción para esta primera experiencia ya cerró, por lo que ahora habrá que esperar las próximas decisiones para saber si el sistema volverá a aplicarse en el futuro. Por el momento, no se indicó si habrá una nueva convocatoria después de octubre.

Aunque la especie hoy está presente por millones en el estado, las autoridades seguirán observando la evolución de sus poblaciones, que será clave para medir el efecto de esta nueva temporada de captura recreativa.

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