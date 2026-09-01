Estados Unidos

Renew Crew: la iniciativa de Nueva York para reparar y mejorar los parques urbanos

La alcaldía lanzó un equipo de 24 operarios, entre pintores, electricistas y plomeros, para intervenir en patios de juego, canchas y espacios recreativos de los cinco distritos

Un cartel de Renew Crew fijado en una cerca metálica ante dos trabajadores que pintan el suelo de una cancha deportiva
La alcaldía informó que el Renew Crew ya tiene trabajos en marcha en un patio de juegos por distrito y tareas de jardinería alrededor del memorial del 11 de septiembre (NYC Mayor's Office/Ed Reed/Mayoral Photography Office).
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Nueva York puso en marcha el Renew Crew, un equipo de 24 especialistas, entre pintores, electricistas, plomeros y otros trabajadores para resolver arreglos cotidianos en patios de juego, centros recreativos y canchas deportivas.

La tarea se concentrará en mejoras que los usuarios perciben de inmediato: repintado de juegos y cercos; arreglo de instalaciones; reemplazo de superficies de protección en áreas infantiles; restauración de equipamiento o vallado; mejoras hortícolas; y repavimentación de asfalto.

De acuerdo con el alcalde Zohran Mamdani, en los últimos 12 meses, la línea 311 registró más de 5.000 reportes de problemas por equipos que no funcionaban, superficies con grietas y campos sin podar. Por ello, la ciudad invirtió USD 2,3 millones para financiar al nuevo equipo de reparaciones.

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La administración municipal sostuvo que el objetivo es mejorar la experiencia de quienes visitan los parques y extender la vida útil de la infraestructura.

Un trabajador con pantalón manchado de pintura utiliza un rodillo para pintar el piso de una cancha deportiva al aire libre
Nueva York puso en marcha el Renew Crew, un equipo de 24 especialistas para acelerar reparaciones visibles en parques y canchas de la ciudad (NYC Mayor's Office/Ed Reed/Mayoral Photography Office).

El plan prevé intervenciones en los cinco distritos y hasta 30 obras por año

El Renew Crew abordará hasta 30 proyectos por año, con plazos de tres semanas o menos. El esquema de funcionamiento será estacional, entre abril y octubre. Para seguir las mejoras, la ciudad habilitó un mapa en línea en el que se pueden consultar las paradas del equipo y los trabajos que realiza.

La alcaldía informó que hay trabajos en marcha en un patio de juegos por distrito. Los lugares mencionados son Fort Four Playground, en el Bronx; American Playground, en Brooklyn; Annunciation Playground, en Manhattan; y Old Town Playground, en Staten Island.

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Al mismo tiempo, el equipo hace mejoras de jardinería alrededor del Memorial del 11 de septiembre.

No obstante, la puesta en marcha de Renew Crew no reemplaza los canales habituales de reclamo. Los residentes todavía pueden informar desperfectos, daños o necesidades de mantenimiento en los parques públicos a través del sistema 311 de Nueva York.

Un trabajador junta hojas con un rastrillo cerca de otros operarios frente a un edificio blanco rodeado de árboles
La brigada Renew Crew reúne pintores, electricistas, plomeros y otros trabajadores para resolver arreglos en patios de juego, centros recreativos y canchas deportivas (NYC Mayor's Office/Ed Reed/Mayoral Photography Office)

El lanzamiento incluyó un operativo de reparación en Dry Harbor Playground, en Queens

La iniciativa fue presentada por el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de Parques de la Ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura, con un primer operativo en Dry Harbor Playground, en Queens.

Allí, las cuadrillas comenzaron tareas sobre dos canchas de básquet, juegos infantiles, una cancha de shuffleboard y espacios para bochas y herraduras, además del exterior de la caseta del parque, bancos, bolardos, una fuente de agua y tramos de cercado.

El operativo también incluyó la colocación de superficies de protección en sectores de juego, el retiro de árboles muertos, la distribución de mantillo en canteros y tareas de poda.

En el acto de presentación, Mamdani declaró: “Los neoyorquinos no deberían tener que esperar meses para las reparaciones básicas que mejoran nuestros parques. Vamos a terminar el trabajo rápidamente y nos aseguraremos de que cada barrio tenga espacios públicos de los que los neoyorquinos puedan sentirse orgullosos”.

Dos trabajadores con vestimenta de obra aplican pintura en el suelo de una cancha azul al aire libre rodeada de árboles
El Renew Crew prevé hasta 30 obras por año en los cinco distritos de Nueva York, con plazos de tres semanas o menos y funcionamiento entre abril y octubre (NYC Mayor's Office/Ed Reed/Mayoral Photography Office).

Durante el anuncio también estuvo presente Maxime, un niño de 8 años que había reclamado la reapertura de McKinley Park, en Brooklyn, tras dos años de cierre. Según contó, llegó a grabar un video dirigido al alcalde para pedir que el espacio volviera a abrir.

“Me apasiona que los parques infantiles estén abiertos porque todos los niños de la ciudad de Nueva York merecen un lugar seguro y divertido donde jugar. Mis padres siempre me han dicho que mi voz importa y quiero agradecerles por creer en mí y animarme a expresarme. Y quiero que otros niños sepan que su voz también importa. Si ven algo que necesita cambiar, no tengan miedo de decirlo. ¡Quizás alguien les escuche!”, expresó el menor.

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