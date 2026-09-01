Estados Unidos

Liberan más de 10.000 ranas en peligro de extinción: el operativo en California para recuperar sus poblaciones

La especie desapareció del 92 % de su distribución histórica y hoy figura entre los casos más delicados de restauración ecológica en ambientes de agua dulce de altura

Una rana con manchas oscuras sumergida en agua entre ramas y plantas acuáticas
La intervención buscó reforzar la presencia de un anfibio nativo que casi desapareció de los ecosistemas de alta montaña del sur californiano (@San Diego Zoo Wildlife Alliance)
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La southern mountain yellow-legged frog alguna vez fue tan abundante en la Sierra Nevada que los científicos tenían dificultades para caminar por las orillas de los lagos sin pisar una.

Hoy, tras décadas de retroceso sostenido, quedan menos de 200 adultas de la variedad sureña en todo su rango de distribución. Fue ese colapso el que llevó a la San Diego Zoo Wildlife Alliance a lanzar el operativo de recuperación más amplio en la historia de la especie.

Solo en 2026, el programa devolvió más de 10.000 ejemplares —entre adultos y renacuajos— a zonas de alta montaña en el sur de California.

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Las sueltas se concentraron en las montañas de San Bernardino y San Jacinto, tal como detalló Popular Science. La cifra contrasta con el estado actual de la especie en su hábitat: ausente hoy del 92 % de su distribución histórica.

Varias personas con botas de agua caminan entre la vegetación de un bosque con recipientes de plástico transparente
La San Diego Zoo Wildlife Alliance participa en la cría, evaluación sanitaria y seguimiento de una de las especies más comprometidas del estado (@San Diego Zoo Wildlife Alliance)

Un plan de recuperación que lleva dos décadas

La iniciativa de este año formó parte de un trabajo sostenido durante 20 años por la San Diego Zoo Wildlife Alliance y otros equipos de conservación.

El objetivo consiste en restablecer poblaciones en sectores de alta montaña que forman parte del hábitat natural de la especie.

Uno de los puntos de referencia del programa es Bluff Lake, en el área de Big Bear, donde los especialistas ingresaron al agua y abrieron contenedores transparentes para que los animales salieran hacia el lago.

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La escena en Bluff Lake mostró una fase visible de una estrategia más amplia, que incluye reproducción controlada, evaluación genética y seguimiento sanitario.

Unas manos sostienen un recipiente transparente sobre el agua con plantas acuáticas mientras una rana salta hacia la vegetación
El proyecto reúne años de reproducción controlada, estudios reproductivos y tareas de campo en distintos puntos del sur de California (@San Diego Zoo Wildlife Alliance)

Tali Hammond, investigadora de ecología de la recuperación de la organización, describió la dimensión histórica de la caída poblacional en declaraciones citadas por Popular Science.

“Estas ranas solían ser bastante abundantes. En las montañas de la Sierra Nevada, hay registros de lluvias de ranas que saltaban mientras los científicos caminaban por la orilla de un lago, e incluso de la dificultad para dar un paso sin pisar una rana”, afirmó.

Hammond también se refirió al momento en que comenzó el retroceso. “Es difícil decir con exactitud cuándo fue la última vez que eso ocurrió. Sabemos que, en toda el área de distribución de la especie, las poblaciones se reducen desde fines de los años 60 o comienzos de los 70”, aseguró la especialista al medio estadounidense.

Ranas asoman la cabeza entre la vegetación acuática en la superficie del agua
Hubo un tiempo en que estas ranas ocupaban lagos y orillas con una abundancia hoy ausente en gran parte de su rango original (@San Diego Zoo Wildlife Alliance)

Enfermedades, depredadores y sequía

El anfibio enfrenta varias amenazas al mismo tiempo. La entidad identificó entre los principales factores a las enfermedades, los depredadores introducidos, los incendios forestales y la sequía.

Cada uno de esos elementos golpeó la supervivencia de una especie que depende de ecosistemas de agua dulce en altura.

Ese escenario explica por qué el operativo no termina cuando los animales vuelven al ambiente silvestre.

Una rana de piel moteada permanece en el agua rodeada de vegetación verde y tallos delgados secos
El deterioro del hábitat se profundizó con amenazas que golpean tanto a los adultos como a las etapas tempranas del ciclo de vida (@San Diego Zoo Wildlife Alliance)

Los equipos a cargo mantienen controles sobre la salud, la supervivencia y la capacidad de adaptación de los ejemplares. Ese monitoreo permite medir si los ambientes elegidos ofrecen condiciones para sostener nuevas poblaciones.

Popular Science precisó que existen dos especies de rana amarilla de montaña: Rana muscosa, conocida como rana amarilla de montaña del sur, y Rana sierrae, identificada como rana amarilla de montaña de la Sierra Nevada.

Ambas figuran como en peligro en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un hombre con gorra y peto impermeabilizado dentro de un lago vacía un recipiente transparente en el agua rodeado de vegetación y pinos
Especialistas trasladan los ejemplares a sitios seleccionados y después evalúan su adaptación, estado sanitario y supervivencia (@San Diego Zoo Wildlife Alliance)

Cría, diversidad genética y monitoreo

El programa actual no se limita a aumentar la cantidad de individuos. La San Diego Zoo Wildlife Alliance explicó en una declaración enviada por correo electrónico, citada por Popular Science, que la iniciativa evolucionó desde un rescate puntual hacia un esquema más amplio.

“Lo que comenzó como un esfuerzo de rescate se convirtió en un programa integral de conservación enfocado en la cría, la diversidad genética, el manejo de enfermedades, la investigación reproductiva y la reintroducción”, indicó la institución.

Los equipos de la San Diego Zoo Wildlife Alliance continúan con el seguimiento en campo para determinar si las nuevas poblaciones logran afianzarse en los ambientes de alta montaña del sur de California.

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