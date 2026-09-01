“No volveríamos a menos que hubiera una situación realmente interesante”, afirmó Chris Evans sobre su vuelta como Capitán América

Se revela el primer tráiler oficial de la próxima película de Avengers

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El regreso de Chris Evans como Capitán América en Vengadores: Doomsday respondió a su vínculo personal con Steve Rogers y a la propuesta narrativa de la nueva película.

Durante la Fan Expo de Boston, el actor afirmó que aceptó retomar el personaje porque aún le guarda afecto y porque el guion le presentó una situación que consideró válida para volver, según declaraciones recogidas por VidaExtra.

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“No volveríamos a menos que hubiera una situación realmente interesante para el personaje”, afirmó ante los fanáticos.

El actor destacó el afecto que mantiene por Steve Rogers

Chris Evans regresa como Steve Rogers en Vengadores: Doomsday tras rechazar múltiples propuestas durante años

Evans interpretó a Steve Rogers durante más de una década dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Su recorrido comenzó con Captain America: The First Avenger, estrenada en 2011, tuvo uno de sus puntos finales en Avengers: Endgame, de 2019. Desde entonces, el actor se mantuvo alejado del papel que lo convirtió en una de las figuras centrales de la franquicia.

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Ante el público reunido en Boston, Evans resumió su relación con el personaje con una frase breve: “Me siento muy cómodo con el papel. Le tengo mucho cariño”. La declaración explica el componente personal de su decisión, aunque el actor también dejó claro que esa cercanía no bastaba por sí sola para justificar una nueva aparición del héroe.

La propuesta narrativa fue decisiva para su retorno

Chris Evans regresa al UCM como Steve Rogers (Marvel)

El intérprete sostuvo que la historia debía ofrecer un motivo concreto para recuperar a Steve Rogers. “Me importan mucho las historias y la evolución de todos estos personajes”, expresó durante el encuentro, de acuerdo con la cobertura de VidaExtra.

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La frase sitúa el regreso dentro de una decisión vinculada con el desarrollo del guion y no solo con la posibilidad de reencontrarse con una producción conocida.

Evans no dio detalles sobre el argumento de Vengadores: Doomsday ni precisó cuál será la situación que enfrentará Rogers. Marvel Studios tampoco difundió información sobre el alcance de su participación o sobre el lugar del personaje en la trama. Esa reserva mantiene abiertas las preguntas sobre cómo volverá a aparecer el héroe después del cierre que tuvo en Endgame.

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El final de Endgame había dejado cerrado su recorrido

El actor interpreta a Capitán América desde 2011 y su recorrido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel abarca más de una década REUTERS/Daniel Cole

En la película estrenada en 2019, Steve Rogers decidió permanecer en el pasado tras devolver las Gemas del Infinito a sus respectivas líneas temporales.

Ya anciano, entregó su escudo a Sam Wilson, personaje interpretado por Anthony Mackie. La escena fue leída por buena parte del público como una despedida definitiva para el primer Capitán América del universo cinematográfico.

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Por ese antecedente, el anuncio de la vuelta de Chris Evans generó reacciones entre los seguidores de Marvel. Algunos celebraron la posibilidad de verlo otra vez en pantalla, mientras que otros cuestionaron la decisión por entender que el personaje ya había completado su arco. VidaExtra también recogió comentarios que vincularon el regreso con razones económicas, una interpretación que no fue mencionada por el actor.

Marvel Studios mantiene bajo reserva los detalles de la película

El cierre de Steve Rogers en Avengers: Endgame, donde entregó el escudo a Sam Wilson, fue leído como una despedida definitiva del primer Capitán América (Marvel Studios)

La confirmación de Evans se produjo meses después de que comenzaran a circular referencias a su participación en futuros proyectos de la franquicia.

El actor explicó que había recibido propuestas para volver desde su salida, pero que esta vez encontró una razón que le resultó convincente. Su postura fue que el regreso debía responder a una historia capaz de justificarlo.

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Por ahora, Vengadores: Doomsday conserva en reserva buena parte de su información principal. No se conocen las escenas de Evans, la extensión de su papel ni el modo en que la película abordará el destino de Steve Rogers. Sus declaraciones en la Fan Expo de Boston aportaron una certeza: el actor aceptó volver porque todavía considera que el personaje tiene un lugar posible dentro de esta nueva etapa de Marvel.