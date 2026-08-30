Muere un policía en un tiroteo tras intervenir por violencia doméstica en Carolina del Sur (EEUU)

Guardar

Un agente de policía de Carolina del Sur (Estados Unidos) ha muerto y un segundo ha resultado herido este sábado durante un tiroteo registrado en un parque de la ciudad tras atender un aviso por violencia doméstica en el que el agresor también habría sido abatido, según han informado las autoridades locales.

"Esta noche tenemos el corazón roto", ha afirmado el jefe de la Policía local, WH 'Skip' Holbrook, durante una rueda de prensa tras anunciar el fallecimiento del agente Christopher DeLong, a quien se ha honrado con una procesión en su memoria desde el hospital. "Espero que nuestros agentes sepan que no están solos en esto. Nos apoyaremos mutuamente en estos momentos trágicos".

PUBLICIDAD

El tiroteo se ha producido alrededor de las 10.30 horas de la mañana (hora local), cuando una mujer ha denunciado que un hombre contra el que tenía una orden de alejamiento estaba destrozando su propiedad. Tras recabar la descripción del vehículo, los agentes han localizado al sospechoso en las inmediaciones de un parque cercano, donde se ha iniciado el intercambio de disparos.

Entonces, uno de los agentes llegó como refuerzo y minutos después comunicó por radio que los agentes "habían sido alcanzados y un sospechoso había sido abatido", según ha descrito el jefe de Policía.

DeLong, de 29 años y padre de dos hijos pequeños, llevaba dos años en el cuerpo policial. Su esposa, en una publicación en redes sociales, ha elogiado a su marido como el "mejor padre para sus bebés" y dijo que estaba "viviendo una pesadilla".

PUBLICIDAD

Por su parte, el agente David Dymock, ha sido trasladado al hospital y se encuentra estable, según ha confirmado el cuerpo.