Donald Trump lamentó la muerte del rey Harald V de Noruega: “Una pérdida grande”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación de la misión Artemis II en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas (EE. UU.), el 28 de agosto de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el viernes su pesar por la muerte del rey Harald V de Noruega, a quien describió como “un hombre fuerte, orgulloso y profundamente respetado”. El monarca falleció horas antes a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, según confirmó la Casa Real noruega en un comunicado oficial

“Amaba a su país, y fue realmente amado y respetado por su pueblo. Nuestros corazones están con la Familia Real y con toda Noruega en este momento difícil. ¡Una pérdida verdaderamente grande!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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El difunto rey, que permanecía ingresado desde el 17 de agosto por una retención de líquidos asociada a un tratamiento con cortisona, sufrió una complicación por una infección bacteriana en la sangre, además de la anemia hemolítica que padecía, y falleció rodeado de sus seres queridos.

El mensaje de Donald Trump tras la muerte del rey Harald V (@realDonaldTrump)

“Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”, informó la Casa Real de Noruega. El sitio web oficial de la institución publicó un retrato del monarca junto al mensaje de despedida.

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Los líderes internacionales también enviaron sus condolencias a los allegados al monarca y resaltaron su personalidad en el trono noruego. Los reyes de Dinamarca y Suecia calificaron a Harald V de Noruega como un líder “extraordinario” y un amigo que contribuyó a la unidad de su país tras conocerse su fallecimiento. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia sostuvo: «Tanto como jefe de Estado como atleta de éxito, fue un representante excepcional de su país. Lo dio todo por Noruega», aludiendo al lema real de Harald. Por su parte, el rey Federico X de Dinamarca describió al monarca fallecido como “un hombre extraordinario” que supo “combinar el deber y la responsabilidad con presencia y compasión”.

El rey Harald V de Noruega murió a sus 89 años (Europa Press)

Mark Rutte, jefe de la alianza de la OTAN a la que pertenece Noruega, afirmó que Harald “demostró ser un líder entregado” y destacó que sus raíces militares lo convirtieron en “un defensor del ejército noruego y en un viejo amigo de la OTAN”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que Harald “sirvió a su país con calidez, humildad y un inquebrantable sentido del deber”.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, resaltó en la red X que Harald “trabajó incansablemente durante todo su reinado para fortalecer los lazos que unen a Noruega y Francia”, y recordó la “cálida bienvenida” que recibió durante su visita a Oslo en junio de 2025.

En el trono desde 1991, Harald V era el monarca reinante de mayor edad en Europa. Durante sus últimos años, atravesó crecientes problemas de salud, pero rechazó abdicar. La evolución inicial tras su ingreso hospitalario generó cierto optimismo, ya que había respondido favorablemente al tratamiento con antibióticos. Sin embargo, el jueves, la Casa Real dio a conocer que el estado del rey se había agravado y era considerado “muy grave”.

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Personas se reúnen para presentar sus respetos frente al Palacio Real tras la muerte del rey Harald de Noruega, en Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026 ( REUTERS/Dylan Martinez)

La noticia de su muerte provocó la llegada de cientos de personas al Palacio Real de Oslo, que depositaron flores en señal de duelo. Las actividades públicas de la familia real se vieron suspendidas en los días previos, con la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon acompañando al monarca en el hospital. La reina Sonia, casada con Harald desde hace 58 años, permaneció más de diez horas junto a él en sus últimas jornadas, acompañada por la princesa Astrid, hermana mayor del rey, y los príncipes Haakon y Mette-Marit.

La familia real noruega, así como representantes políticos del país, cancelaron sus agendas institucionales ante la gravedad de la situación. El primer ministro y el presidente del Parlamento suspendieron sus actos oficiales en espera del desenlace.

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El fallecimiento de Harald V marca el final de una era para Noruega, cuyo pueblo acudió de manera espontánea al Palacio Real para rendir homenaje al monarca, que se mantuvo al frente de la Corona noruega durante más de tres décadas.