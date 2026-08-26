Estados Unidos

La ceremonia de la Guía Michelin Northeast Cities 2026 regresa a Nueva York: qué se espera

En una evento previsto para diciembre en The Glasshouse, se conocerán nuevas estrellas, distinciones por sostenibilidad y reconocimientos para jóvenes chefs

Sede de la ceremonia Michelin Guide Northeast Cities 2026, ubicada en Hell's Kitchen.
Sede de la ceremonia Michelin Guide Northeast Cities 2026, ubicada en Hell's Kitchen.
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La GuíaMichelin volverá a Nueva York el 14 de diciembre para anunciar las distinciones de su edición Northeast Cities 2026, una ceremonia que devolverá a Manhattan un evento clave para restaurantes de cinco mercados de Estados Unidos y que puede redefinir la posición comercial y el prestigio de los establecimientos que ganen, pierdan o mantengan estrellas y otros reconocimientos.

El anuncio incluye a restaurantes de cinco ciudades: Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago y Washington D. C. La sede será The Glasshouse, en Hell’s Kitchen, después de que la edición anterior se celebrara en Filadelfia, según la guía oficial de Michelin.

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Entrega de estrellas y reconocimientos a restaurantes del noreste de Estados Unidos.
Entrega de estrellas y reconocimientos a restaurantes del noreste de Estados Unidos.

La ceremonia no se limita a las estrellas. También abarca ascensos, pérdidas de distinciones, Bib Gourmand, Estrellas Verdes por sostenibilidad, premios al servicio, reconocimientos para jóvenes chefs y otras categorías especiales.

Nueva York recupera la sede del anuncio regional del Nordeste

El regreso del evento refuerza el peso de Nueva York dentro de la gastronomía estadounidense. La ciudad reúne la mayor concentración de restaurantes distinguidos por Michelin en la región y mantiene una oferta de alta cocina distribuida entre Manhattan, Brooklyn y Queens.

La ciudad concentra la mayor cantidad de restaurantes distinguidos por Michelin en la región.
La ciudad concentra la mayor cantidad de restaurantes distinguidos por Michelin en la región.

El formato Northeast Cities fue inaugurado en 2025, cuando Boston y Filadelfia se incorporaron oficialmente a esta edición regional. Desde entonces, la guía agrupa en una misma ceremonia a los principales mercados gastronómicos del Nordeste y del eje urbano que también incluye a Chicago y Washington D. C.

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La expectativa comienza meses antes porque los inspectores trabajan durante todo el año y lo hacen bajo anonimato completo. Los restaurantes no solicitan la evaluación y tampoco saben cuándo serán visitados ni cuántas inspecciones recibirán antes del anuncio.

La calidad técnica y la consistencia son algunos de los criterios evaluados por los inspectores Michelin.
La calidad técnica y la consistencia son algunos de los criterios evaluados por los inspectores Michelin.

Ese sistema se apoya en cinco criterios estables: calidad de los ingredientes, dominio de la técnica, personalidad del chef reflejada en la cocina, armonía del menú y consistencia entre distintas visitas. La metodología explica por qué muchos establecimientos sostienen su nivel de ejecución durante todo el año, sin depender de una sola temporada.

Las nuevas aperturas ya entraron en el radar de los inspectores

Uno de los movimientos más observados por el sector es la publicación periódica de nuevas incorporaciones a la guía. Durante 2026, la publicación sumó varias tandas de restaurantes recomendados que pasan a integrar el grupo de posibles candidatos a una estrella o a un Bib Gourmand.

El barrio donde se celebrará la ceremonia es uno de los polos gastronómicos más activos de la ciudad.
El barrio donde se celebrará la ceremonia es uno de los polos gastronómicos más activos de la ciudad.

Entre esas incorporaciones hay propuestas de Manhattan, Brooklyn y Queens, con cocinas francesas, italianas, coreanas, mexicanas y japonesas. Entrar en la guía no garantiza una estrella, pero históricamente muchos restaurantes distinguidos aparecieron primero como establecimientos “Recommended”.

La competencia en Nueva York se vuelve más exigente por la amplitud de estilos representados. A las cocinas japonesa, coreana, mexicana, francesa, italiana y china se suman propuestas escandinavas y de cocina estadounidense contemporánea, lo que amplía el campo de candidatos y eleva el nivel de comparación entre restaurantes.

Uno de los restaurantes neoyorquinos con tres estrellas Michelin.
Uno de los restaurantes neoyorquinos con tres estrellas Michelin.

La ciudad conserva además una presencia fuerte en la categoría de tres estrellas. Entre los restaurantes que mantienen la máxima distinción figuran Le Bernardin, Per Se y Atomix, este último después de su ascenso a tres estrellas, junto con otros referentes de la alta cocina local.

Una estrella puede cambiar reservas, ingresos y turismo gastronómico

La ceremonia responde una pregunta central para el sector: qué está en juego cuando Michelin anuncia sus decisiones. Para un restaurante independiente, obtener una estrella puede traducirse en un aumento inmediato de reservas, listas de espera de varios meses, mayor proyección internacional, crecimiento de ingresos y un fortalecimiento de la marca del chef.

El restaurante de Thomas Keller mantiene la máxima distinción de la guía.
El restaurante de Thomas Keller mantiene la máxima distinción de la guía.

El efecto también alcanza a la ciudad anfitriona. Nueva York capitaliza el turismo gastronómico que generan estos reconocimientos, con impacto sobre hoteles, bares, comercios, mercados especializados y recorridos culinarios organizados alrededor de restaurantes distinguidos.

El regreso del anuncio a Manhattan refuerza esa condición de destino para viajeros que planifican visitas en función de la guía. En paralelo, la ceremonia amplifica la visibilidad de propuestas muy diferentes: desde pequeños restaurantes de barrio hasta grandes salones de lujo.

Referente de la alta cocina coreana contemporánea y uno de los restaurantes con tres estrellas Michelin en Nueva York.
Referente de la alta cocina coreana contemporánea y uno de los restaurantes con tres estrellas Michelin en Nueva York.

Hasta diciembre, el trabajo de los inspectores continuará durante el otoño bajo estricta confidencialidad. En ese tramo final del calendario, nuevas aperturas, cambios de chef y ajustes de menú seguirán alimentando las especulaciones sobre qué establecimientos se sumarán al grupo de restaurantes con estrella en la próxima edición del Nordeste.

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