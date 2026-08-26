Estados Unidos

Estados Unidos utilizará reactores nucleares para abastecer de energía a bases del ejército

El Programa Janus seleccionó a cinco compañías para diseñar, construir y operar plantas de hasta 20 megavatios en distintas instalaciones, con la meta de superar las 20 unidades en cinco años

U.S. military ATV stands parked next to the tarmac of the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 12, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo
U.S. military ATV stands parked next to the tarmac of the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 12, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo
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El Ejército de Estados Unidos adjudicó hasta USD 2.200 millones a cinco empresas para construir microreactores nucleares en bases militares del país, en el marco del Programa Janus, una iniciativa que busca instalar más de 20 reactores en un plazo de cinco años y poner al menos uno en operación antes del 30 de septiembre de 2028.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, afirmó que los contratos acelerarán la capacidad militar “de entregar energía de base segura y confiable directamente a nuestras instalaciones”, y agregó: “Estamos construyendo la resiliencia energética necesaria para proyectar poder de combate a nivel global, sin depender de redes externas potencialmente vulnerables”.

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El Janus —nombrado en honor al dios romano de las transiciones— fue lanzado el año pasado con el objetivo de llevar los diseños de reactores avanzados más allá de la fase experimental. El Ejército modeló el programa a partir de una iniciativa de la NASA que impulsó la industria espacial privada y financió a SpaceX, la empresa de Elon Musk: las compañías seleccionadas deberán cumplir hitos específicos para recibir fondos federales, y el Ejército puede cancelar o redirigir el financiamiento si alguna no los alcanza.

Jeff Waksman, subsecretario adjunto principal del Ejército para instalaciones, energía y medio ambiente, reconoció abiertamente los riesgos. “Sabemos que esto será muy difícil y que existe una probabilidad real de que una o más de estas empresas fracase”, declaró durante una llamada con periodistas. Por esa razón, explicó, se seleccionaron cinco proveedores distintos: para garantizar que la competencia se mantenga en todo momento.

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U.S. Marine Corps aircrafts stand parked on the tarmac of the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 10, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo
U.S. Marine Corps aircrafts stand parked on the tarmac of the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 10, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo

Cada proveedor operará en una única instalación militar y será responsable de construir, poseer y operar la planta de energía en su sitio. Las empresas seleccionadas son: Antares Nuclear Inc. en Fort Bragg, Carolina del Norte; Radiant Industries Inc. en Fort Benning, Georgia; Westinghouse Government Services en Fort Drum, Nueva York; BWX Technologies Inc. en Fort Campbell, Kentucky; y General Atomics Electromagnetic Systems en Fort Hood, Texas.

Todas desarrollan microreactores, plantas de energía con una capacidad de hasta 20 megavatios, muy por debajo del gigavatio que suelen generar las centrales nucleares convencionales. Antares y Radiant planean entregar sus reactores en grupos de tres unidades. La menor escala los hace adecuados para abastecer una base o campus y están diseñados para suministrar electricidad confiable incluso si la instalación queda aislada de la red eléctrica local.

El perfil de las empresas es dispar. Westinghouse tiene larga trayectoria en grandes plantas nucleares, pero el diseño que aportará al Janus nunca ha sido construido. BWXT suministra reactores para buques de la Marina estadounidense desde hace décadas, aunque el modelo para este programa es de mayor escala que los anteriores. General Atomics es un contratista de defensa con experiencia en energía nuclear, pero también trabaja con un reactor de nueva concepción. Antares y Radiant, en cambio, son empresas emergentes que aún no han entregado sistemas completos a ningún cliente.

La motivación central del programa es reducir la dependencia de las bases militares respecto de la red eléctrica comercial, considerada un blanco vulnerable. Lucian Niemeyer, exsecretario adjunto de Defensa durante el primer gobierno de Trump y hoy director en The United Coalition for Advanced Nuclear, lo explicó con precisión: “La red es un objetivo prioritario. Existen amenazas cibernéticas y amenazas de drones. Lo que el Departamento de Defensa intenta es sacar esos objetivos de la red”.

El Ejército utiliza actualmente el diésel como respaldo principal para su infraestructura crítica. Waksman señaló que, en un conflicto, el traslado de combustibles fósiles puede volverse inviable, lo que convierte a la energía nuclear en “un cambio de juego natural”. Los reactores pueden operar durante años sin necesidad de reabastecimiento, y las instalaciones militares seguirán conectadas a la red: los microreactores no las alimentarán en su totalidad, sino que aportarán una fuente resiliente e independiente para infraestructura crítica.

El presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas en mayo de 2025 para acelerar el desarrollo de la energía nuclear y encargó al Ejército que pusiera en marcha un reactor avanzado en una base doméstica antes del 30 de septiembre de 2028. La Casa Blanca tiene como meta cuadruplicar la capacidad de reactores del país para 2050. En abril, la Fuerza Aérea anunció planes similares para abastecer tres de sus instalaciones con reactores.

Military personnel stand near a U.S. Air Force C5 Globemaster on the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 12, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo
Military personnel stand near a U.S. Air Force C5 Globemaster on the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 12, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo

A diferencia de las plantas civiles, los reactores construidos para fines de defensa no requieren la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés). El Ejército trabaja con la NRC y el Departamento de Energía para alinear estándares de seguridad, de modo que los microreactores militares puedan solicitar luego la certificación comercial a través de un proceso expedito que la administración Trump está creando. Algunos legisladores demócratas han cuestionado ese proceso por falta de transparencia.

Uno de los mayores obstáculos será el suministro de combustible. El Ejército podrá obtener uranio de bajo enriquecimiento suficiente para una primera oleada de alrededor de 20 microreactores, pero cualquier expansión más allá de ese umbral requerirá nuevas cadenas de suministro domésticas de combustible nuclear, en las que el Departamento de Energía ya invierte miles de millones de dólares.

La gestión de residuos radiactivos es otra cuestión abierta. El Ejército aún trabaja en la descontaminación de varios reactores que operó en las décadas de 1950 y 1960. Esta vez, las empresas deberán retirar todos los materiales radiactivos de las bases en un plazo máximo de dos años tras el cese de operaciones, aunque el gobierno federal no cuenta todavía con una solución permanente para el almacenamiento de desechos nucleares.

U.S. Marine Corps F-35 fighter jets, Osprey aircraft and helicopters stand parked on the tarmac at the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 14, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo
U.S. Marine Corps F-35 fighter jets, Osprey aircraft and helicopters stand parked on the tarmac at the former Roosevelt Roads military base in Ceiba, Puerto Rico, September 14, 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo

En cuanto a los costos, los expertos advierten que la electricidad generada por microreactores será más cara que la de las grandes centrales, al carecer de economías de escala. Waksman señaló que el programa tiene mayor sentido económico en instalaciones remotas —como las ubicadas en Alaska o en islas del Pacífico— donde el Ejército ya importa combustibles fósiles a precios elevados. Mike Starrett, director comercial de Radiant —empresa que recibió USD 750 millones para construir hasta 15 microreactores de 1 megavatio—, sostuvo que operar primero en bases militares les permitirá construir un historial de confiabilidad que “desbloqueará despliegues comerciales” y que el mayor volumen resultante reducirá los costos con el tiempo.

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