Estados Unidos

Qué documentación recomienda llevar el Departamento de Estado al viajar fuera de EE. UU. con niños

La agencia federal advierte que no cumplir con los requisitos del país de destino puede arruinar las vacaciones familiares

Familia de cuatro en un aeropuerto moderno. Una mujer sonriente muestra un pasaporte de Estados Unidos. Un hombre y dos niños caminan con equipaje cerca de pantallas de vuelos.
El Departamento de Estado advirtió que viajar al extranjero con niños puede exigir documentación específica del país de destino (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobierno de Estados Unidos advirtió este martes que, al viajar al extranjero con niños, algunos países pueden exigir documentos específicos para acreditar la relación con el menor y evitar demoras o inconvenientes en frontera.

El Departamento de Estado pidió en redes sociales revisar y cumplir las normas del destino: “Si viajas al extranjero con niños, asegúrate de llevar contigo la documentación necesaria”.

La recomendación apunta, en particular, a los casos en los que un menor viaja con solo uno de sus progenitores o con un adulto que no es su padre o madre: un escenario en el que las autoridades migratorias del país de destino —y, en algunos casos, también aerolíneas— pueden pedir pruebas de parentesco y autorizaciones para descartar situaciones de riesgo.

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En su guía “Travel with Minors”, el Departamento de Estado subraya que Estados Unidos no exige una prueba del permiso de ambos padres para que un menor viaje internacionalmente. Algunos países sí pueden requerirla, además de solicitar evidencia de la relación legal con el niño.

La agencia señaló que el incumplimiento de esos requisitos puede “arruinar tus vacaciones familiares”. Entre las condiciones mencionadas figuran la obligación de que los padres presenten un documento que certifique el parentesco al entrar o salir de un país y, en algunos casos, una carta de consentimiento notarial si solo viaja uno de los progenitores.

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El Departamento de Estado indicó que cuenta con una página para consultar información por destino, incluidos requisitos de entrada, y citó a la Oficina de Asuntos Consulares, que ofrece detalles sobre viajes y riesgos específicos para cada lugar, además de datos para ciudadanos estadounidenses que residen en el exterior y servicios consulares ante emergencias.

Qué documentación puede pedir el país de destino (y por qué conviene llevarla)

Un niño y un adulto caminan de la mano, vistos de espaldas, hacia mostradores de check-in en un aeropuerto de Estados Unidos, con pantallas de vuelos y maletas.
Algunos países pueden requerir una carta de consentimiento notarial o prueba de custodia legal exclusiva si el menor viaja con un solo progenitor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado recomienda llevar una copia del certificado de nacimiento de cada niño u “otra evidencia” que permita demostrar la relación legal entre el adulto y el menor.

En esa misma guía, precisa que en algunos destinos puede exigirse una carta de consentimiento firmada y notarizada del progenitor que no viaja o, en su defecto, prueba de custodia legal exclusiva.

Ese tipo de controles, explica el gobierno estadounidense, varía según la legislación local y puede incluir restricciones específicas para la salida del menor sin un padre o tutor.

Algunos países directamente impiden que un menor salga de su territorio sin un padre o tutor legal presente. Por eso, la recomendación operativa es verificar la información país por país antes de volar, en la página de destinos de travel.state.gov.

Cómo evitar problemas en migraciones: qué debe decir la carta de consentimiento

Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses mayores de 25 años con pasaporte válido por 10 años. (Opy Morales/Infobae)
USA.gov señala que la carta de consentimiento debe estar en inglés e incluir datos del menor, del adulto acompañante, del viaje y de la custodia legal (Opy Morales/Infobae)

La Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recomienda que los menores lleven una carta de autorización de viaje internacional cuando viajan solos o acompañados por uno solo de sus padres, un abuelo, un tío, un hermano mayor u otro adulto que no sea su progenitor.

Según la agencia, aunque no existe una regulación federal que exija la notarización en todos los casos, la recomienda con énfasis porque es la prueba de que el notario identificó a quienes firmaron como los verdaderos padres o tutores legales.

El portal oficial USA.gov precisa que la carta debe estar redactada en inglés y, preferentemente, notarizada.

En cuanto al contenido, debe incluir el nombre y la fecha de nacimiento del menor, los datos de contacto de quienes tienen su custodia legal, el nombre del adulto que lo acompaña y su relación con el niño, el propósito del viaje, las fechas y los destinos.

La frase de referencia que sugiere el gobierno para ese documento es: “Reconozco que mi hijo/a viaja fuera del país con [nombre del adulto] con mi permiso.”

Respecto a quién debe firmar, la guía oficial distingue según la situación: si el menor viaja con uno de sus padres, la carta debe provenir del otro; si viaja con un tutor o solo, ambos padres deben firmarla. En el caso de custodia exclusiva, una copia de la documentación legal correspondiente puede reemplazar la carta del progenitor ausente.

Trámite de pasaporte infantil: vigencia, presencia obligatoria y formulario DS-3053

Familia camina por terminal aérea. Un niño de espaldas, con mochila amarilla, observa aviones despegando a través de grandes ventanales frente a una pista.
Para tramitar el pasaporte infantil, travel.state.gov indica que ambos padres deben presentarse o aportar consentimiento notariado mediante el formulario DS-3053 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un recordatorio adicional, la dependencia alertó sobre la vigencia de los pasaportes infantiles: los de menores de 16 años valen solo cinco años. También indicó que esos menores deben solicitar el pasaporte en persona en más de 7.500 centros de aceptación —oficinas de correos, juzgados, bibliotecas públicas y otras dependencias gubernamentales locales—, con participación de padres o tutores legales, y que cuando corresponda puede requerirse una declaración de consentimiento con el formulario DS-3053.

El propio Departamento de Estado detalla en travel.state.gov que, para tramitar el pasaporte de un menor de 16 años, lo ideal es que ambos progenitores se presenten en persona a firmar.

Si solo asiste uno, el padre o la madre ausente debe acudir a un notario público y firmar el formulario DS-3053 en original; si ninguno puede concurrir, se requiere consentimiento escrito y notarizado de los dos. El formulario debe presentarse dentro de los 90 días posteriores a su firma o notarización para ser válido.

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