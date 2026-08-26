Estados Unidos

El aeropuerto JFK pide llegar con más tiempo este verano por obras

La advertencia responde a trabajos de modernización y a cierres programados en accesos regionales, un combo que puede alargar los traslados y sumar desvíos, restricciones nocturnas y cambios de circulación

El aeropuerto atraviesa una transformación de USD 19.000 millones mientras continúa operando con normalidad.
El aeropuerto atraviesa una transformación de USD 19.000 millones mientras continúa operando con normalidad.
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El aeropuertoJFK pidió a los viajeros llegar con más tiempo este verano por las obras de modernización en curso y por cierres programados en accesos regionales, una combinación que puede extender los traslados hacia la principal terminal internacional de Nueva York durante los próximos años.

La advertencia acompaña un proyecto de reconstrucción de USD 19.000 millones que mantiene al aeropuerto operativo, pero con desvíos, cierres nocturnos y cambios de circulación.

La transformación no terminará en 2026. De acuerdo con la Port Authority of New York and New Jersey, las distintas fases seguirán más allá de esa fecha hasta completar nuevas terminales internacionales, mejores conexiones terrestres y una infraestructura adaptada al crecimiento del tráfico aéreo.

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La construcción de la nueva terminal internacional forma parte del plan integral de modernización de JFK.
La construcción de la nueva terminal internacional forma parte del plan integral de modernización de JFK.

La recomendación central de la autoridad es directa: usar transporte público siempre que sea posible, revisar antes de salir los cambios de circulación y sumar un margen adicional de tiempo si el viaje al aeropuerto será en auto, taxi o servicios de transporte por aplicación. El pedido también alcanza a quienes solo deben dejar o recoger pasajeros.

El acceso por carretera concentra los principales cambios

Las obras afectan sobre todo el área central de terminales, donde avanzan la construcción de nuevas terminales, nuevas vías de circulación y mejoras de infraestructura.

Según la guía oficial de construcción de JFK, eso puede traducirse en cierres temporales de carriles, desvíos hacia rutas alternativas, cambios en las zonas de ascenso y descenso de pasajeros, y modificaciones en los puntos de encuentro para servicios contratados por aplicación.

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La Port Authority recomienda utilizar AirTrain y transporte público para evitar demoras por las obras.
La Port Authority recomienda utilizar AirTrain y transporte público para evitar demoras por las obras.

Uno de los corredores más sensibles es el Van Wyck Expressway. Esa autopista, identificada como la I-678 y principal vía de acceso a JFK, registra cierres periódicos de carriles y desvíos nocturnos por la construcción de nuevas conexiones viales.

La Port Authority publica calendarios con fechas, horarios y sectores afectados para que los conductores puedan planificar rutas alternativas. El impacto puede sentirse con más fuerza durante fines de semana, feriados, vuelos de madrugada y períodos de alta demanda.

La principal vía de acceso al aeropuerto registra cierres parciales y desvíos durante la construcción.
La principal vía de acceso al aeropuerto registra cierres parciales y desvíos durante la construcción.

La autoridad recomienda AirTrain, LIRR, metro y autobuses

Frente a la congestión en los accesos vehiculares, la autoridad insiste en que la mejor forma de llegar a JFK sigue siendo el transporte público. Entre las alternativas recomendadas figuran AirTrain JFK, Long Island Rail Road, el metro de Nueva York, los autobuses de la MTA y los servicios ferroviarios conectados con Jamaica Station y Howard Beach.

La lógica es evitar buena parte de las demoras provocadas por las obras dentro del aeropuerto y por los cierres temporales en autopistas cercanas. Para quienes entren a JFK en automóvil, la recomendación es prever tiempo extra por congestión, cambios de recorrido, reducción temporal de carriles y mayor volumen de pasajeros en temporada alta.

Las autoridades aconsejan llegar con mayor anticipación durante la temporada alta de verano.
Las autoridades aconsejan llegar con mayor anticipación durante la temporada alta de verano.

La misma planificación rige para el estacionamiento. La autoridad aconseja reservar con anticipación los espacios oficiales porque, en períodos de mayor demanda, algunos sectores completan rápido su capacidad; la reserva previa permite asegurar disponibilidad, acortar la búsqueda y acceder de forma directa al sector asignado.

La reconstrucción incluye nuevas terminales y cambios de ubicación

El plan integral busca renovar por completo el aeropuerto durante esta década. Entre las obras principales aparecen la construcción del New Terminal One, el desarrollo del nuevo Terminal 6, la reconfiguración de calles internas, nuevos accesos vehiculares, ampliación de áreas para taxis y servicios por aplicación, mejoras en estacionamientos y modernización de la infraestructura vial.

La nueva terminal forma parte de la renovación completa del aeropuerto prevista para esta década.
La nueva terminal forma parte de la renovación completa del aeropuerto prevista para esta década.

Ese proceso también puede modificar gradualmente la ubicación de algunas aerolíneas dentro del aeropuerto. Por eso, antes del viaje conviene confirmar la terminal de salida o llegada, el acceso vehicular correspondiente, la ubicación del estacionamiento y el punto de encuentro para taxis o transporte por aplicación.

La recomendación vale incluso para quienes no vuelan. Para reducir la congestión frente a las terminales, la autoridad sugiere usar la zona gratuita de espera en Lefferts Boulevard AirTrain Station, desde donde los pasajeros pueden llegar rápido mediante AirTrain sin que el conductor entre con el vehículo al área central del aeropuerto.

Los trabajos generan cambios de circulación, cierres temporales y posibles demoras para los automovilistas.
Los trabajos generan cambios de circulación, cierres temporales y posibles demoras para los automovilistas.

A las obras dentro de JFK se suman restricciones programadas en cruces metropolitanos administrados por la misma autoridad, entre ellos Lincoln Tunnel, Holland Tunnel y George Washington Bridge, además de rampas de acceso y vías expresas vinculadas con los aeropuertos. La mayoría de esos trabajos se realiza de noche, pero los avisos semanales recomiendan verificar horarios cuando se trate de vuelos a primera hora o durante la madrugada.

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