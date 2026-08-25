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Un ensayo clínico en Filadelfia ofrece nuevas esperanzas a un paciente con un tipo raro de cáncer de sangre

Un estudio en Fox Chase Cancer Center prueba una combinación de fármacos ya aprobados para pacientes con mielofibrosis que no responden a terapias convencionales

Stem Cell
Un ensayo clínico de fase 1 en Filadelfia evalúa una combinación de fármacos aprobados por la FDA para tratar la mielofibrosis
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Un ensayo clínico de fase 1 que se desarrolla en Filadelfia evalúa una combinación de dos medicamentos ya aprobados por la FDA para tratar la mielofibrosis, un tipo poco frecuente de cáncer de la sangre que suele resultar difícil de controlar en pacientes que no responden a las terapias habituales.

La iniciativa tiene lugar en el Fox Chase Cancer Center, de la Temple University, y abrió una expectativa para personas con cuadros avanzados de esta enfermedad, de acuerdo con un reporte de CBS Philadelphia publicado el 24 de agosto de 2026.

La historia tomó visibilidad a partir del caso de Demetria Mears, una paciente de Dover, Delaware, que convive con la enfermedad desde hace más de diez años. Tal y como relató a CBS Philadelphia, su estado había empeorado de forma marcada antes de ingresar al estudio, con síntomas que afectaban su vida cotidiana y su capacidad para realizar tareas básicas dentro de su hogar.

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Qué busca el tratamiento experimental

Bebe Muldoon
El estudio en Fox Chase Cancer Center está dirigido a pacientes con mielofibrosis que no responden a las terapias convencionales

La mielofibrosis es un cáncer raro de la médula ósea que altera la producción normal de células sanguíneas. En este caso, el estudio en marcha en Temple Health’s Fox Chase Cancer Center apunta a personas que ya no muestran respuesta adecuada a los tratamientos convencionales. CBS Philadelphia detalló que la estrategia combina un medicamento que ya se usa en cáncer de mama u ovario con la atención estándar que reciben estos pacientes.

El hematólogo oncólogo Peter Abdelmessieh, especialista del centro oncológico, explicó que la meta principal de esta fase del ensayo no consiste en curar la enfermedad, sino en aliviar el impacto de los síntomas. “El objetivo principal es reducir estos síntomas en un 50%”, afirmó el médico en declaraciones recogidas por CBS Philadelphia.

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El reporte agregó que los equipos médicos siguen la evolución a partir de la valoración que hacen los propios pacientes sobre su estado general. Esa medición permite observar si la combinación farmacológica logra reducir malestares asociados a la enfermedad, entre ellos el agotamiento extremo y otras complicaciones que afectan la calidad de vida.

El caso de la paciente que dio visibilidad al estudio

Cáncer de sangre
La mielofibrosis es un cáncer raro de la médula ósea que altera la producción normal de células sanguíneas (Freepik)

La experiencia de Demetria Mears ocupa un lugar central en la cobertura de CBS Philadelphia. La paciente aseguró que, desde el inicio del tratamiento experimental, percibió una mejora profunda en su condición. “Me siento como un milagro, una hija del milagro, porque me siento 1.000% mejor”, dijo, en una frase que el medio difundió en su cobertura y que aquí aparece traducida al español.

Mears también recordó el momento en que recibió un pronóstico muy duro al inicio de su enfermedad. “Me miró a los ojos y me dijo que estaría muerta en tres años”, sostuvo. En ese mismo testimonio, añadió que el desgaste físico había llegado a un nivel extremo: “Estaba tan cansada que no quería alimentar a mis hijos. Ni siquiera quería levantarme para bañarme”, expresó, siempre en declaraciones publicadas por CBS Philadelphia.

Ese deterioro previo ayuda a explicar por qué su evolución dentro del ensayo generó atención pública. Cuando la quimioterapia estándar no ofreció resultados, la paciente optó por integrarse a la prueba clínica que hoy se desarrolla en Filadelfia.

Un estudio temprano, sin promesa de cura

Aunque el caso difundido por CBS Philadelphia muestra una respuesta favorable, el propio centro médico dejó en claro que se trata de una investigación en etapa inicial. Un ensayo de fase 1 tiene como función principal evaluar seguridad, tolerancia y comportamiento del tratamiento en pacientes seleccionados, además de detectar señales preliminares de eficacia.

En ese marco, Peter Abdelmessieh remarcó que la terapia experimental no representa una cura, sino una posible herramienta para controlar mejor la enfermedad y aliviar sus efectos más severos. La propuesta apunta, en términos concretos, a intervenir sobre la sobreproducción de células sanguíneas que caracteriza a la mielofibrosis.

La cobertura de CBS Philadelphia presentó el caso como una señal de esperanza para personas que ya agotaron otras alternativas terapéuticas. Por ahora, la información disponible se limita a los resultados iniciales observados en pacientes del estudio y a los testimonios recogidos por el medio en el centro oncológico de Temple University.

El ensayo sigue en curso en Fox Chase Cancer Center, donde los especialistas continúan evaluando la respuesta de los participantes a esta combinación de fármacos ya aprobados por la autoridad sanitaria de Estados Unidos.

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