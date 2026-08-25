Identifican a las cinco víctimas del quíntuple homicidio en Oregón; el sospechoso fue hallado muerto en otro estado

Las autoridades identificaron a las cinco víctimas del quíntuple homicidio en una propiedad rural de Forest Grove, en Oregón (KATU News)

Guardar

En una propiedad rural de Forest Grove, en Oregón, las autoridades identificaron a cinco víctimas de un quíntuple homicidio que incluía a la novia del principal sospechoso, a la madre y la abuela de ella, y a una pareja amiga de la familia.

La oficina del sheriff del condado de Washington señaló que el sospechoso, Benjamin Charles Parker, de 36 años, apareció muerto dentro de su auto en Enumclaw, en el estado de Washington, a unos 301 kilómetros (187 millas) del lugar donde aparecieron los demás cuerpos. Las autoridades sostienen que se quitó la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Stella Jade Kimsey, de 26 años; su madre, Rowan Karla Kimsey, de 60; su abuela, Mary Elizabeth Kimsey, de 85; además de Linsey Mae Haraldsen, de 26, y Alvin Raymond Chu, de 27.

PUBLICIDAD

Parker era novio de Stella Kimsey y residía en la propiedad junto con ella y con Rowan Kimsey, precisó la oficina del sheriff.

El quíntuple homicidio ocurrió en una zona ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) al oeste de Portland. Si bien los cuerpos fueron hallados el sábado, recién este lunes 24 de agosto, las autoridades difundieron las identidades de los fallecidos y sus vínculos personales.

El principal sospechoso del quíntuple homicidio en Oregón fue Benjamin Charles Parker, novio de Stella Jade Kimsey y residente del predio (KATU News)

Cómo se descubrió la escena y qué se sabe hasta ahora

La investigación comenzó tras una llamada al 911 por un incendio de vehículo durante la madrugada del sábado. Según detalló NBC News, los primeros equipos que acudieron al terreno encontraron una escena extensa, con viviendas cercanas y abundante vegetación, lo que amplió el perímetro de trabajo de los peritos y de los agentes.

PUBLICIDAD

Ese hallazgo derivó en la localización de los cinco cuerpos y de varios animales domésticos muertos dentro de la propiedad. La sheriff del condado, Caprice Massey, describió el lugar como un escenario de complejidad excepcional. “Diré que en mis 22 años aquí, no fui parte ni presencié una escena tan compleja como esta, relacionada con este tipo de investigación”, afirmó Massey en conferencia de prensa.

La oficina del sheriff no informó de qué manera murieron las cinco personas ni los animales encontrados en el predio. Tampoco se hizo pública una hipótesis oficial sobre el motivo del crimen ni la evidencia que llevó a identificar a Parker como sospechoso principal.

PUBLICIDAD

La sheriff Caprice Massey afirmó que la escena del crimen en Oregón fue la más compleja que presenció en 22 años de carrera (KATU News)

Las víctimas y vínculos entre ellos

La información oficial indica que Rowan Karla Kimsey era dueña de la propiedad rural. Allí vivían también su hija, Stella Jade Kimsey, y Parker.

La tercera generación de la familia, Mary Elizabeth Kimsey, madre de Rowan y abuela de Stella, figuró entre las víctimas pese a tener residencia en Portland, según consignó la cobertura de Associated Press.

Las otras dos personas fallecidas eran cercanas al núcleo familiar. Linsey Mae Haraldsen era la mejor amiga de Stella Kimsey y Alvin Raymond Chu era la pareja de Haraldsen. Ese detalle reforzó la línea de investigación sobre un entorno conocido y coincidió con la evaluación preliminar de los detectives, que indicaron que no se trató de un acto aleatorio.

PUBLICIDAD

La formulación de las autoridades apunta a un hecho concentrado en personas con vínculos previos. La detective Shannon Wilde dijo que los investigadores no creen que haya sido un ataque al azar y esa definición redujo, al menos de forma inicial, la posibilidad de una agresión indiscriminada en la zona.

Los detectives indicaron que el quíntuple homicidio en Oregón no habría sido un ataque al azar, sino un hecho entre personas con vínculos previos (KATU News)

El hallazgo del sospechoso en Washington

El domingo, agentes de policía localizaron a Benjamin Charles Parker muerto dentro de su vehículo en Enumclaw. La distancia entre ese punto y la escena del crimen fue calculada por las autoridades y los medios en unos 301 kilómetros, lo que convirtió la búsqueda en una investigación interestatal en pocas horas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con The Seattle Times, el vehículo era una Toyota 4Runner robada que pertenecía a una de las personas fallecidas. Fuentes policiales también reportaron que los agentes llegaron al auto con escudos balísticos y un dron porque consideraban posible que Parker estuviera armado.

Cuando los oficiales abrieron una puerta del vehículo y no obtuvieron respuesta, hallaron a Parker muerto, con un arma pequeña en la mano, según la reconstrucción oficial. Es así que, la oficina del sheriff mantiene la hipótesis de suicidio.

Hasta el momento no está claro qué conexión tenía el sospechoso con el estado de Washington ni por qué había viajado hasta Enumclaw.

Benjamin Charles Parker fue hallado muerto dentro de un auto en Enumclaw, Washington, a unos 301 kilómetros de la escena del crimen en Oregón (KATU News)

Animales muertos, escena extensa y pedido de información

En la propiedad también aparecieron muertos dos perros y dos gatos. Otro gato fue trasladado a una clínica veterinaria y luego sacrificado debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades añadieron que el ganado presente en el terreno fue reubicado.

PUBLICIDAD

La investigación quedó a cargo de la unidad de detectives de la oficina del sheriff, con apoyo del equipo de grandes crímenes del condado, peritos estatales, unidades K-9 y servicios de control animal, según informó WFSB .

Por su parte, la sheriff Massey pidió a cualquier persona con datos sobre la residencia, sus ocupantes o sus allegados que se comunique con las autoridades del condado de Washington (al 503-629-0111), mientras los detectives intentan establecer la secuencia exacta de las muertes y el móvil del ataque.