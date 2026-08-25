La Marina de Estados Unidos ordena a más de 600.000 miembros borrar su rastro militar de las redes sociales por amenazas de inteligencia

La Marina de Estados Unidos ordenó a su personal y familiares eliminar en redes sociales cualquier vínculo visible con la institución (Class Ryre Arciaga/Handout via REUTERS)

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La Marina de Estados Unidos emitió una directiva oficial que insta a su personal y familiares a eliminar cualquier rastro de vinculación con la institución en las redes sociales. Esta medida, denominada Epic Vigilance: Immediate Actions for Force Protection and Personal Security (Vigilancia épica: Acciones inmediatas para la protección de la fuerza y ​​la seguridad personal), busca proteger la seguridad de los integrantes del Departamento de la Armada ante amenazas externas.

El documento oficial exige a los miembros de la fuerza naval que revisen sus perfiles en línea para borrar información que permita identificar su conexión con la institución o revelar sus rutinas diarias. La Marina de Estados Unidos advierte que los adversarios utilizan estos datos para recopilar inteligencia, poner a prueba las defensas, interrumpir operaciones e intimidar a sus efectivos.

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El aviso subraya que los incidentes detectados no son eventos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para comprometer la integridad de la fuerza y sus familias.

Quiénes deben acatar la directiva y por qué

La orden emitida por Hung Cao, secretario interino de la Marina de Estados Unidos, alcanza a un universo de 608 mil personas. Este grupo incluye a 340 mil miembros en servicio activo, 58 mil reservistas y 210 mil empleados civiles del Departamento de la Armada.

La alerta de seguridad se emitió en el contexto de la Operación Epic Fury, la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero de 2026 (Librería libre de derechos)

El motivo fundamental de esta alerta radica en la necesidad de endurecer la postura de seguridad personal y familiar. Según el aviso, la exposición de datos públicos en plataformas digitales facilita la labor de adversarios que buscan minar la capacidad operativa y la protección de los integrantes de la institución.

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El contexto de seguridad global

La advertencia surge en el marco de la Operación Epic Fury, una campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero de 2026. Este conflicto, que se extiende desde hace siete meses, dejó un saldo de 18 militares estadounidenses fallecidos y más de 750 heridos, según detalla el documento oficial.

Desde el inicio de las hostilidades, la Marina de Estados Unidos reportó encuentros con sistemas de aeronaves no tripuladas, actividades sospechosas, amenazas cibernéticas y diversos actos de violencia. Estos incidentes obligan a la fuerza a elevar su estado de vigilancia para salvaguardar a su personal y garantizar la ejecución de su misión de seguridad nacional.

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Acciones solicitadas y recomendaciones

La directiva solicita a los integrantes del Departamento de la Armada que configuren sus perfiles de redes sociales como privados. La instrucción es eliminar todo contenido que vincule al usuario con la institución o que exponga patrones de vida.

Además de la gestión de perfiles, la Marina de Estados Unidos enfatiza la importancia de mantener la conciencia situacional en todo momento. Se pide al personal que comprenda los requisitos de protección de fuerza específicos de su área de mando y que denuncie de inmediato cualquier actividad sospechosa observada.

Protocolos para el reporte de amenazas

El documento oficial instruye al personal sobre cómo identificar y reportar situaciones de riesgo. Entre las observaciones que deben comunicarse de inmediato destacan:

Individuos merodeando o fotografiando puertas de acceso, cercas perimetrales, buques, aeronaves o áreas residenciales.

Uso de sistemas aéreos no tripulados cerca de instalaciones militares, muelles o líneas de vuelo, especialmente durante la noche.

Preguntas inusuales sobre movimientos de personal, fechas de despliegue, horarios de mando o intentos agresivos de obtener información personal.

Casos de seguimiento o confrontación fuera de las instalaciones militares, sobre todo si el personal viste uniforme.

Recepción de mensajes sospechosos o creación de cuentas falsas en redes sociales que suplanten a miembros de la fuerza.

Recursos y canales de apoyo

El aviso oficial proporciona vías de comunicación para reportar incidentes o solicitar asistencia. Ante una emergencia inmediata, la instrucción es llamar al 911.

Para situaciones que no representan un riesgo vital, la Marina de Estados Unidos recomienda contactar con la seguridad de la base militar correspondiente o con la oficina del Provost Marshal. También se encuentra disponible el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés) para canalizar observaciones sobre posibles amenazas.

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El personal puede utilizar el sitio web de NCIS Tips o descargar la aplicación móvil para realizar denuncias de forma anónima o identificada. Asimismo, el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC) del NCIS proporciona vigilancia global las 24 horas del día, facilita líneas telefónicas y correos electrónicos específicos para el reporte de actividad sospechosa.